БСП влиза в битката за кмет в р-н „Средец“ с експерт по културно наследство и директен удар срещу управлението на ПП-ДБ

/Поглед.инфо/ БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА влезе в частичните избори за район „Средец“ с кандидатура за кмет, която очевидно цели да покаже контраст с досегашния модел на управление в центъра на София. Крум Зарков и Иван Таков атакуваха директно политическата нестабилност, кадровото номадство и фасадния образ на района.

Частичните избори за район „Средец“ изглеждат малък политически епизод. Само че в София центърът никога не е просто административна територия. „Средец“ е мястото, където минават институционалните нерви на столицата — Министерски съвет, Народно събрание, ключови музеи, дипломатически представителства, културни институции, най-скъпите имоти в страната и най-видимите симптоми на разпадащата се градска инфраструктура. Точно затова регистрацията на д-р Пламена Заячка като кандидат на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА не беше поднесена като рутинна партийна процедура. Тя беше оформена като политическо противопоставяне срещу целия модел, по който през последните години се управлява центърът на София.

Крум Зарков не говореше дълго. Но няколко изречения бяха достатъчни, за да стане ясно каква линия ще следва левицата. Според него останалите партии неглижират изборите в „Средец“, а с това неглижират и хората в района. Това беше удар не само към ПП-ДБ, а и към общата тенденция в столичната политика — централните квартали да се използват като политическа витрина, без реална административна грижа. Зарков опита да измести разговора от идеологическия спор към въпроса за управленския капацитет. И тук БСП очевидно смята, че има с какво да влезе в битката.

Изборът на д-р Пламена Заячка не е случаен. Нито като професионален профил, нито като публичен образ. Тя е доктор по културология, работила е в Министерството на туризма, Министерството на културата и Министерството на икономиката, участва в структури на ЮНЕСКО, преподава в БАН. Това е биография, изградена не през партийна агитация, а през институционален маршрут. В София подобен тип кандидатури се използват рядко. Обикновено партиите или издигат чисто политически лица, или медийни фигури. Тук БСП прави нещо различно — вкарва експерт по културно наследство в район, където точно културното наследство се превърна в постоянен конфликт между инвеститори, община, граждански организации и държавни институции.

Това изглежда логично, но има един проблем. Районните кметове в София не разполагат с реална власт, сравнима с тази на голямата община. Бюджетите са ограничени. Процедурите — централизирани. Голяма част от решенията минават през Столичния общински съвет, направление „Архитектура и градоустройство“, общински дружества и ресорни заместник-кметове. Тоест БСП влиза в избори, в които ще обещава управление на район, без районът да има пълния инструментариум да решава собствените си проблеми. Това е старата конструктивна криза на столичното самоуправление.

Иван Таков опита да удари точно там, където според БСП е слабостта на досегашното управление — политическата временност. Репликата му за кмет, който „при първата по-добра възможност ще го изостави“, очевидно беше насочена към предишния модел в „Средец“, при който районната власт започна да изглежда като междинна спирка в по-голяма политическа кариера. В това има известна логика. През последните години в София районните кметства често се използват като стартова площадка — за парламента, за общински листи, за изпълнителната власт. Местното управление се превърна в кадрови коридор.

И точно тук БСП се опитва да изиграе карта, която дълго време не използваше — стабилност вместо шум.

Само че и тази линия има своите рискове. Защото София не гласува само за административен опит. Централните райони особено силно реагират на символи, културни кодове, поколенчески сблъсък и медийна разпознаваемост. БСП традиционно има проблем в тези квартали. Демографската структура на „Средец“ е различна от периферните райони. Висок процент висшисти, силно присъствие на либерални професии, активни граждански организации, значителен дял на хора с доходи над средните за столицата. Това не е класически терен за левицата.

Но и ПП-ДБ имат проблем. Все по-трудно обясняват защо голяма част от центъра на София изглежда зле въпреки политическото им доминиране в столичната власт. Достатъчно е човек да мине по „Шишман“, „Солунска“, около Докторската градина, „Оборище“, вътрешните улици към бул. „Васил Левски“. Разбити тротоари, хаотично паркиране, компрометирана настилка, непрекъснати ремонти, липса на координация между ВиК, електроразпределение и общински дейности. Район „Средец“ отдавна живее в странен контраст — скъпи имоти и занемарена градска среда.

Тук има и друг пласт. Културното наследство.

Това е една от най-тихите, но и най-тежки теми в София. Огромна част от сградния фонд в центъра е в административен колапс. Собствеността е раздробена. Част от сградите са паметници на културата с ограничителни режими. Други са оставени да се саморазрушават, докато станат икономически неизгодни за реставрация. После идва процедура по „опасна сграда“, след това инвеститорски натиск. Схемата е позната.

Заячка очевидно ще влиза именно в тази тема. Не случайно биографията ѝ е подредена около културен туризъм, наследство и публични политики. БСП вероятно смята, че това може да отвори различен разговор в центъра на София — не само за паркиране и ремонти, а за характера на самия район.

Тази стратегия звучи добре, но числата не я потвърждават автоматично. Избирателната активност на частични местни избори обикновено е ниска. Организираните партийни ядра имат по-голяма тежест. ПП-ДБ все още държат силни позиции в централните райони. Освен това БСП в София продължава да носи наследени негативи от предишни управления и вътрешни конфликти. Не е ясно дали кандидат с експертен профил може да пробие този таван.

Има и още нещо.

Самият район „Средец“ е политически неудобен. Тук се пресичат интересите на бизнес, държавни институции, неправителствени организации, културни лобита, дипломатически среди и туристическия сектор. Един районен кмет постоянно влиза в конфликти — за разрешения, за шум, за строителство, за временни обекти, за преместваеми конструкции, за фестивали, за транспортни режими. Това не е квартално кметство в периферията. Това е административно минно поле.

Затова и репликата на Заячка, че „изборите са частични, но не и отговорността“, не беше случайна формула. Тя се опита да измести разговора от партийното към институционалното. Дали ще успее — зависи от това дали БСП ще удържи собствената си линия без да изпадне в старата реторика за „социална грижа“, която в централна София звучи все по-слабо.

Интересен е и друг детайл — ЮНЕСКО.

В българската политика международните експертни мрежи обикновено се използват декоративно. В случая със „Средец“ обаче подобен профил може да има реално значение. Центърът на София е под непрекъснат натиск от презастрояване и търговска експлоатация. Споровете около статута на културни обекти, градската среда и историческата памет ще стават по-остри. Особено при растящите цени на имотите. Данните на Националния статистически институт и на големите агенции за недвижими имоти показват, че именно централните райони държат едни от най-високите нива на квадратен метър в страната. При такава стойност на терена натискът върху старите сгради е постоянен.

И тук вече изборите за районен кмет спират да бъдат „малки“.

Защото спорът е какво ще бъде центърът на София след десет години — туристическа зона с фасаден ремонт и краткосрочни наеми, или реална градска среда за живеене. В момента процесът върви в първата посока. Все повече апартаменти излизат от жилищния пазар и влизат в краткосрочни платформи. Все повече малки търговски обекти изчезват за сметка на заведения и туристически услуги. Постоянните жители намаляват. Центърът започва да губи нормалния си градски ритъм.

Тук има нещо, което не излиза.

Всички партии говорят за „жив град“, но икономическият модел на София работи точно в обратната посока. И районните администрации почти нямат инструменти срещу това.

БСП очевидно ще се опита да направи кампания на терен — с разговор за улици, инфраструктура, училища и детски градини. Таков вече маркира темите: паркиране, разбити улици, остаряваща инфраструктура. Това е класически местен пакет. Само че в „Средец“ местният вот винаги се национализира. Хората не гласуват само за районен кмет. Те гласуват за отношение към управлението на София, към националните партии и към политическия климат изобщо.

И затова тези избори ще бъдат наблюдавани много внимателно.

Не заради мащаба им, а заради сигнала. Ако БСП успее да качи резултат в район като „Средец“, това ще бъде отчетено като симптом за промяна в столичната динамика. Ако не успее — ще се затвърди усещането, че левицата остава структурно блокирана извън традиционните си електорални зони.

А междувременно самият район продължава да стои между две реалности — витрината на европейска столица и инфраструктурата на град, който често изглежда управляван на парче.