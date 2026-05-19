Активният диалог между Китай и САЩ изпраща положителен сигнал към международната общност

/Поглед.инфо/ Икономическото сътрудничество между Китай и САЩ носи нови възможности за Европа и за България“, коментира за КМГ. експертът по дигитална транформация и модерно управление в национален и международен формат, Детелин Опров. В коментара си той подчертава, че икономическото сътрудничество е важна движеща сила в международните отношения.

По време на държавното посещение на президента Доналд Тръмп в Пекин китайският председател Си Дзинпин проведе среща и с представители на американските бизнес среди, включени в делегацията. Разговорите показаха, че икономическото и търговско сътрудничество продължава да бъде важна движеща сила в отношенията им.Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските компании уважават китайския пазар и проявяват желание да разширят своето присъствие и партньорство с китайската страна. От своя страна председателят Си Дзинпин подчерта, че американските предприятия активно участват в процеса на реформи и отваряне на Китай, като това носи ползи и за двете държави.

„Нека си припомним думите на президента Си Дзинпин, който подчерта, че Китай ще продължи политиката си на високо ниво на отваряне към света и ще създава още по-добри условия за чуждестранните инвеститор, като изрази увереност, че американският бизнес ще има още по-добри перспективи за развитие в Китай и че взаимноизгодното сътрудничество между двете страни ще се задълбочава“, припомня експертът.В условията на глобални икономически предизвикателства стабилните отношения между Китай и САЩ са от съществено значение за международната търговия, инвестициите и развитието на световната икономика.

„Като член на ЕС и активен участник в международната икономика, България има интерес от стабилна и предвидима глобална среда, която да насърчава търговията, инвестициите и инфраструктурното развитие“, категоричен е Опров. Новото българско правителство и парламент са изправени пред необходимостта да развиват модерна външна политика, съобразена както с европейските приоритети, така и с възможностите за икономическо сътрудничество с бързоразвиващи се пазари. В този процес отношенията между Европа и Китай ще продължат да имат важно значение.

България разполага с потенциал за развитие на сътрудничество с Китай в области като транспорт, логистика, земеделие, зелени технологии, туризъм и културен обмен. Географското положение на страната и нейното място в европейските транспортни коридори създават допълнителни възможности за икономическо партньорство.

Наблюдателите отбелязват, че активният диалог между Китай и САЩ изпраща положителен сигнал към международната общност. В свят на нарастваща несигурност икономическото сътрудничество, взаимното уважение и отвореността към диалог остават важни фактори за поддържането на глобалната стабилност и развитието на световната икономика, подчертава в коментара си българският икономически експерт.