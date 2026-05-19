Над половината японци са против износа на смъртоносни оръжия, показва проучване

/Поглед.инфо/ Според публикувано на 17 май социологическо проучване в Япония, 57,2% от анкетираните се противопоставят на решението на правителството да разреши износа на смъртоносни оръжия, докато 37,1% го подкрепят.

На 21 април кабинетът прие решение, с което одобри промени т.нар. „три принципа за трансфер на отбранително оборудване“ и насоките за тяхното прилагане, отваряйки на практика възможността за износ на смъртоносни оръжия. Този ход предизвика силна обществена реакция и недоволство в страната.