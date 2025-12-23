/Поглед.инфо/ На 28.12.2025 г. се навършват 40 дни от смъртта на проф. Иван Ангелов, на 91 години.
Т Ъ Ж Е Н П О М Е Н
На 28.12.2025 г. се навършват 40 дни от смъртта на
П Р О Ф. И В А Н А Н Г Е Л О В
(1934 – 2025)
на 91 години
Загубихме един прекрасен човек и изтъкнат икономист,
който с невероятната си доброта даряваше радост и любов
и остави трайна следа с научната си доблест и принципност.
Ще ни липсва неговата всеотдайна грижа и отдаденост към
семейството.
Завинаги ще останеш в сърцата и паметта ни!
Почивай в мир!
Панихидата ще се отслужи на 28 декември 2025 г.
от 11:30 часа в църква „Свети Седмочисленици“
– гр. София