/Поглед.инфо/ На 28.12.2025 г. се навършват 40 дни от смъртта на проф. Иван Ангелов, на 91 години.

Т Ъ Ж Е Н П О М Е Н

На 28.12.2025 г. се навършват 40 дни от смъртта на

П Р О Ф. И В А Н А Н Г Е Л О В

(1934 – 2025)

на 91 години

Загубихме един прекрасен човек и изтъкнат икономист,

който с невероятната си доброта даряваше радост и любов

и остави трайна следа с научната си доблест и принципност.

Ще ни липсва неговата всеотдайна грижа и отдаденост към

семейството.

Завинаги ще останеш в сърцата и паметта ни!

Почивай в мир!

Панихидата ще се отслужи на 28 декември 2025 г.

от 11:30 часа в църква „Свети Седмочисленици“

– гр. София