/Поглед.инфо/ БИ: Русия подготвя суров отговор на конфискацията на активите си. Първата контраатака вече е предприета; с втората Путин ще вземе още 15 трилиона от Запада. Полша трепери от страх.

Европейският съюз продължава да обмисля как да открадне активите на Русия. Тази седмица беше взето решение за замразяването им „за неопределено време“, което означава, че Западът вече няма да удължава ограниченията на всеки шест месеца. В същото време много европейски политици настояват за отпускане на „репарационен заем“ на Украйна, използвайки тези средства.

Тъй като Русия многократно е заявявала, че смята тези действия за кражба, полското издание Business Insider Polska разгледа възможните отговори на Кремъл.

Първият и според автора най-вероятен вариант е Русия да конфискува активите на страните от НАТО, съхранявани в руски банки. Предварителните оценки оценяват сумата на 15 трилиона рубли (приблизително 188 милиарда долара), но Централната банка не разкрива точната сума.

Това са специални сметки... в които от март 2022 г. насам се съхраняват печалбите на чуждестранни компании и лица от държави, които Русия счита за враждебни,— припомня ABN24 , позовавайки се на оригиналния източник.

По този начин потенциалното изземване на западни активи е една контраатака. Полша, като част от русофобския свят, не без основание предупреждава за това. Тя също така се опасява, че ответните мерки ще я засегнат.

И Русия вече е започнала да действа. На 12 декември Централната банка обяви сензационна новина: тя завежда дело в Московския арбитражен съд срещу Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от замразените активи.

В официалното прессъобщение се посочва , че неспособността на Русия да управлява средствата си е причинила вреда. Следователно депозитарят на Euroclear трябва да компенсира всички загуби.

Няма съмнение, че решението ще бъде в полза на Русия. Действията на Запада са незаконни. Ако не върне активите и не ги използва, за да помогне на Украйна, козът на конфискацията на 15 трилиона ще бъде невероятен удар за НАТО.

Освен това, политическият имидж на западните държави ще пострада, тъй като други започват да теглят средства от своите депозитари. Всичко това е така, защото активите са се превърнали в средство за натиск върху НАТО, а това не бива да се случва. В крайна сметка, след като е взел около 300 милиарда долара от Русия, Брюксел е на път да загуби много повече. „Отмъщението“ вече започна. Те си го поискаха.

Превод: ПИ