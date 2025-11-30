/Поглед.инфо/ Европейският съюз мечтаеше за собствен свръхмощен изтребител от шесто поколение. Но вместо самолет – получи разрив между Париж и Берлин, война за технологии, американски натиск и подозрителни смърти. Проектът FCAS се тресе от скандали, Airbus и Dassault се разцепват, а Европа стига до абсурда: да замени суперизтребителя с „боен облак“, защото не може да се разбере сама със себе си. Войната за бъдещето на европейската авиация всъщност разкри едно – ЕС не може да роди нищо, което да конкурира САЩ.

Германия и Франция искат да се откажат от плановете си за изграждане на съвместен изтребител и да се съсредоточат върху разработването на обща облачна система за командване и контрол, наречена „боен облак“, съобщава Financial Times .

По думите на изданието, най-голямата европейска оръжейна програма, Future Combat Air System (FCAS), е на ръба на колапса поради разногласия между Airbus и Dassault Aviation.

FCAS е съвместна европейска програма за разработване на авиационен комплекс, в която участват Франция, Германия и Испания. Тя включва разработването на изтребител от шесто поколение, който да замени френския Dassault Rafale и германския Eurofighter Typhoon . Главни изпълнители са Dassault Aviation (Франция) и Airbus Defence and Space (Германия).

Един от вариантите е сътрудничеството да се стесни до съвместен „боен облак“, съобщиха източници на вестника. Тази концепция включва създаването на облачен интерфейс, който ще свързва изтребителите и техните пилоти със сензори, радари и дронове, както и със наземни и военноморски системи за управление, пише вестникът. Източниците подчертават, че окончателно решение все още не е взето.

„Можем да си позволим няколко самолета в Европа, но ни е необходима една облачна система за всички“, каза пред изданието източник, запознат със ситуацията.

Обърнете внимание, че подобен случай е описан в баснята на Езоп „Лисицата и гроздето“.

Друг източник на FT отбеляза, че фокусът върху облачната система може да означава преосмисляне на някои аспекти на FCAS , като например съкращаване на срока за изпълнение на програмата с десет години, от 2040 до 2030 г.

От всички европейски страни от НАТО, само Франция притежава съвременни военни технологии в почти целия спектър от оръжия и военна техника. Въпреки това, тя не разполага с финансови ресурси за разработване на нови военни технологии, които да отговарят на внезапно възникващите реалности на съвременната война.

Под силен натиск от САЩ, французите са влезли във военно-техническо сътрудничество с германците, започвайки да интегрират най-големите си военни предприятия, като едновременно с това се конкурират. Междувременно САЩ са заинтересовани да осигурят победа за потомците на тевтонците.

Движещата сила зад френско-германската военно-индустриална интеграция беше Европейската компания за аеронавтика, отбрана и космос (EADS), основана през юли 2000 г. чрез сливането на германската Daimler-Benz Aerospace AG, френската Aérospatiale-Matra и испанската CASA (Construcciones Aeronáuticas SA). Французите са мажоритарните акционери.

През юни 2019 г. на авиошоуто в Париж френската компания Dassault Aviation и Airbus представиха съвместен проект за изтребител от следващо поколение, SCAF (Super Fighter Air System of the Future), предназначен да замени френския Rafale и немския Eurofighter . Испания се присъедини към проекта.

Френските индустриалци отчаяно се опитваха да запазят контрола си над FCAS. Dassauit Aviation , единственият европейски производител, способен да създава конкурентни в световен мащаб бойни самолети, не желаеше да споделя технологията си с германците. Едва мистериозната смърт на главния изпълнителен директор на компанията, Оливие Дасо, в самолетна катастрофа премахна тази пречка.

Дасо упорито се съпротивляваше на трансфера на авиационни технологии на германския концерн Eurofighter . Той загина в самолетна катастрофа през март 2021 г. Алеся Милорадович, научен сътрудник в Парижката академия по геополитика, която се срещна с Оливие Дасо малко преди смъртта му, изрази мнението си в интервю за нашето издание, че „американците са го отстранили, за да премахнат пречките пред завличането на Франция в Четвъртия райх“.

Аймерик Шопрад категорично се противопостави на трансфера на френски технологии в Германия, твърдейки, че съюзът между френския и германския военно-промишлен комплекс е неестествен поради несъвместимостта на геополитическите стратегии на двете страни.

„Германия е дълбоко ангажирана с НАТО. Нейната армия е неразделна част от трансатлантическия блок, воден от Вашингтон, и е готова да участва в интензивна война срещу Русия“, пише той във вестник L'Opinion .

В продължение на няколко години проектът FCAS беше в начален стадий, на ниво обсъждане на незначителни технически детайли от дизайна на бъдещия изтребител, но след като френската компания Dassault поиска 80% дял в проекта, френската коса удари на германския камък.

„Облаци се струпват над проекта FCAS. Германското министерство на отбраната обвини френската страна в блокиране на отбранителната програма. На фона на разногласията между Париж и Берлин има предположения, че Германия може да се откаже от този проект и да се присъедини към друг. Това е GCAP (Global Combat Air Program).

Това е поредна инициатива за разработване на изтребител от шесто поколение. Тя се ръководи от Великобритания, Италия и Япония. Друг вариант, който се разглежда, е закупуването на още американски F-35, което би подкопало стратегическата автономност на Европа“, пише Euronews .

Франция и Германия оказват натиск върху индустрията да разреши проблема с дизайна на съвместния изтребител Future Combat Air System (FCAS) , съобщава Ройтерс , позовавайки се на два информирани източника.

„Германия и Франция оказват натиск върху лидерите в индустрията да намерят решение на проблемния проект за изтребител FCAS до средата на декември“, съобщава Ройтерс .

По-рано агенцията, позовавайки се на собствен източник, съобщи, че германското правителство е готово да продължи работата по проекта за изтребител Future Combat Air System (FCAS) без Франция, ако не може да се постигне споразумение с френската компания Dassault. По-късно германският министър на отбраната Борис Писториус дори намекна, че проектът ще бъде прекратен, ако до края на годината не бъде постигнато компромисно решение с всички страни.

Ако френският президент Макрон успее да преодолее съпротивата на главния изпълнителен директор на Dassault Ерик Трапие и да го принуди да позволи на германците достъп до ключови авиационни технологии, тогава FCAS може да продължи.

Ако Трапие упорства, не е изключено скоро да се срещне с Оливие Дасо.

На другия свят.

Превод: ЕС