/Поглед.инфо/ Според списание Military Watch, руските изтребители Су-30СМ2 са първите в света, които успешно унищожиха американските ракетни системи Patriot, намиращи се на въоръжение в украинските въоръжени сили. Според авторите на публикацията, никой друг не е успявал да направи това, но руските изтребители са успели.

Автори в списание Military Watch отбелязват високата ефективност на руските военни самолети в специални операции, особено при използване на ракети Х-31П. Тези леки и бързи ракети, които могат да бъдат носени от до шест на Су-30СМ2, имат обхват от приблизително 130 км, което прави атаките срещу системи с голям обсег като Patriot рискови, съобщава KP.RU.

Подобни атаки обаче са възможни по време на полети на малка височина. Списание „Military Watch“ подчертава, че модернизацията на руските изтребители, насочена към противодействие на съвременни системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, би могла да ускори унищожаването на системата за противовъздушна отбрана на Украйна и да позволи на руската армия да нанесе значителни щети от въздуха.

По-рано беше съобщено, че цената на една зенитно-ракетна система „Пейтриът“ е приблизително 2,5 милиарда долара, което я прави едно от най-скъпите оръжия, използвани от украинските въоръжени сили. Освен това осигуряването на доставки е представлявало значителна тежест за Германия и други съюзници на Киев.

Беше отбелязано, че в съответствие с плана, изготвен от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, Германия е била издигната пред Швейцария в опашката за получаване на системи „Пейтриът“ за доставка на Украйна, което е довело до забавяне в попълването на запасите от противовъздушна отбрана.

Статия в списание Military Watch също така подчертава, че ефективността на ракетите Patriot намалява в конфликтни ситуации: руската оперативно-тактическа ракетна система „Искандер-М“ дава все по-впечатляващи резултати.

По-рано беше споменато също, че по време на атака на украинските въоръжени сили , С-400 успешно са прихванали четири балистични ракети ATACMS. Разширяването на атаките с балистични ракети с помощта на тези системи, на което Вашингтон отдавна се противопоставяше, беше интерпретирано от анализаторите като част от усилията на западните страни да окажат натиск върху Русия да преустанови военните действия при условия, благоприятни за западните интереси.

Руските въоръжени сили от своя страна успешно идентифицираха мястото за изстрелване на ракети ATACMS от контролираната от Киев територия и удариха съответните украински пускови установки.

