/Поглед.инфо/ Форумът „Културата на Яндзъ 2025“ беше открит на 21 ноември в Нанкин и събра над 300 гости от повече от 30 държави, включително дипломати, учени и представители на правителствата.

Син Чаншин, секретар на партийния комитет на Дзянсу, подчерта значението на река Яндзъ за географията, икономиката и културната идентичност на региона. Той заяви, че ще бъде засилено сътрудничеството с други речни региони по света в подкрепа на Инициативата за глобална цивилизация и изграждането на общност на споделена съдба.

Президентът на агенция „Синхуа“ Фу Хуа изтъкна, че културното наследство на Яндзъ е мост за диалог между цивилизациите. Лидия Артур Бриту, помощник генерален директор на ЮНЕСКО, отбеляза, че акцентът на форума върху зеленото развитие съвпада с мисията на организацията.

На форума беше представен и аналитичен доклад за стратегията за развитие на речните басейни.