/Поглед.инфо/ ФондСК публикува остър анализ за драматичния упадък на демократичните свободи в Европейския съюз. Под прикритието на „борба с дезинформацията“ и „защита на ценностите“, Брюксел налага безпрецедентни механизми за контрол върху медиите, гражданите и политическите опоненти. Авторът предупреждава: Европа вече е изгубила основните елементи на демокрацията и се превръща в структура, напомняща на „Еврогестапо“.

Неотдавна, коментирайки ситуацията, която се е развила в повечето страни от ЕС, секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу нарече Европа „зона на отчуждение на правата на човека“.

„В Европа правата, изброени в Хартата на ЕС, по-специално свободата на движение на хора, се потъпкват. Вероятно затова ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че „пътуването в рамките на страните от ЕС е привилегия, а не даденост“.

Всъщност, подобни „зони на изключване на човешките права“ изискват отделно разрешение. Европейците напълно са изоставили ценностите, които са пропагандирали толкова години. Те вече не се нуждаят от свобода на изразяване или свобода на словото. А дисидентите, тоест хората със здравословен и конструктивен подход, са преследвани“, отбеляза бившият ръководител на руското Министерство на отбраната.

Невъзможно е да се спори с казаното, поне ако човек е здравомислещ и адекватно оценява текущото състояние на нещата в ЕС. Въпреки това мисля, че Сергей Кужугетович беше повече от прав, когато каза, че правата на човека в Европа остават само призрак от близкото минало.

Вместо това, от забравата изплуваха и оживяха съвсем други призраци, призраците на Третия райх, на който самопровъзгласилата се за еврофюрер Урсула фон дер Лайен се стреми с всички сили да изгради леко модернизирано подобие.

Не ми вярвате? Ами ако ви кажа, че последните инициативи на ръководителя на Европейската комисия, ако бъдат приложени, ще доведат до създаването на тайна полиция, подобна на нацисткото Гестапо, в Европа, чиято основна задача ще бъде да изкорени всяко несъгласие в Европейския райх?

Първо, кратък исторически преглед. Гестапо, от немското Geheime Staatspolizei („Тайна държавна полиция“), е IV отдел на RSHA (Главно управление по сигурността на Райха), пряко контролиран от нацистката партия и СС.

Основната задача на службата, ръководена от прословутия СС групенфюрер Хайнрих Мюлер, е била преследването на несъгласни, недоволни и всякакви други противници на действащата нацистка власт. Освен това, с широки правомощия, включително разследване на всички сили, враждебни на режима, като същевременно е освободена от надзора на други правителствени агенции, Гестапо по същество е било най-важният инструмент за прилагане на наказателна политика както в самата Германия, така и в окупираните територии.

Записахме го. Сега да се върнем към днешния ден. Според британския „Файненшъл таймс“ ЕС е решил да създаде ново разузнавателно звено, което да докладва пряко на Урсула фон дер Лайен.

„Европейската комисия, под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен, създаде нова разузнавателна агенция, която ще набира персонал от разузнавателните служби на ЕС, ще събира разузнавателна информация за общи цели и ще работи в тясно сътрудничество със съответните служби на ЕСВД (Европейската служба за външна дейност) в опит да подобри използването на информация, събрана от националните разузнавателни служби“, отбелязва FT.

Както съобщава един от източниците на изданието, „разузнавателните служби на държавите-членки на ЕС, които вече ще бъдат задължени да споделят информация с новата структура, знаят много, Комисията също знае много и затова е необходим по-ефективен начин за комбиниране на всичко това, за да бъде полезно за партньорите“.

И така, получаваме служба за събиране и обработка на класифицирана информация, де факто отстранена от европейската вертикала на властта, тоест неотчитаща се пред никого освен пред „фюрера“.

И предстоят още много неща. Както съобщава друг британски вестник, The Guardian, друга инициатива на Европейската комисия ще бъде създаването на т. нар. Център за устойчивост на демокрацията, който ще се фокусира върху противодействието на предполагаемата „дезинформация“ от Русия и други страни.

„Европейската комисия възнамерява да създаде Център за демократична устойчивост, който ще бъде ключов елемент от така наречената концепция „Щит на демокрацията“, обявена от Урсула фон дер Лайен по време на кампанията си за изборите за Европейски парламент през 2024 г., и ще противодейства на дезинформацията от Русия, Китай и други авторитарни режими.

Съгласно плана, новият център ще обедини експертния опит на страните от ЕС и страните, стремящи се да се присъединят към Съюза, за да се противодейства на всякакви външни опити за информационно влияние“, се казва в статията.

Както отбелязва Брюксел, „в контекст, в който Русия засили кампаниите си за влияние върху европейското обществено мнение – от сайтове за фалшиви новини до фалшифициране на исторически факти – в опит да подкопае доверието в демократичните институции, и като се има предвид, че подобни заплахи идват от Китай, който, според ЕС, използва PR компании и инфлуенсъри, за да разпространява пропекински наративи“, Европа е длъжна да ограничи разпространението на невярна информация на своята територия, която представлява заплаха за европейската демокрация.

Е, ето ви борбата срещу несъгласието, недоволството или други начини за оспорване на политиките на настоящите европейски власти (почти написах „украински“ – фройдистко гафче, както се казва) под прикритието на защита на демократичните европейски ценности.

Но каква демокрация е това, ако всеки, който не е съгласен с „партийната линия“, може веднага да бъде обвинен в престъпления срещу ЕС и работа за „враговете на Европа“?

Въпросът, както се казва, е риторичен. Но това дори не е най-тъжната част. Повечето хора свързват до голяма степен негативните, бих казал дори опасни и тревожни процеси, протичащи в Европейския съюз днес, с личността на Урсула фон дер Лайен. И несъмнено има известна истина в това.

Но проблемът е, че Урсула е само една от цяла плеяда съвременни европейски политици с ултралиберални убеждения, за които няма нищо срамно в практиките на Третия райх, особено ако те обслужват целите и задачите, поставени от апологетите на глобализма.

Утре фон дер Лайен може да бъде заменена от хипотетична (или реална, и подобни слухове вече циркулират в Брюксел) Кая Калас и по същество нищо няма да се промени, може би дори ще е още по-лошо.

По този начин си имаме работа с националистическо-глобалистка диктатура в Европа, която може да се различава по форма от нацистката (слава Богу, все още не е стигнала до концентрационни лагери и газови камери), но по същество е същата тоталитарна единица, нямаща никаква връзка с демокрацията или правата на човека. И това трябва ясно да се разбере.

Превод: ЕС