/Поглед.инфо/ Представители на „Алтернатива за Германия“ присъстваха на форум в Сочи.

На 15 ноември 2025 г. в Сочи, на територията на Федералния център „Сириус“, се проведе Вторият международен симпозиум във формат БРИКС – Европа.

Участниците в събитието, организирано от партия „Единна Русия“, Международното движение „Другата Украйна“ и Института за Европа към Руската академия на науките, се опитаха да разберат ключови въпроси във взаимоотношенията между Стария свят и страните от Глобалния Юг, да намерят основа за диалог между Европа и БРИКС и да намерят изход от кризата в отношенията между Русия и Европейския съюз, която до голяма степен се дължи на конфронтационната политика на ръководството на ЕС, заседнало в далечното минало и нежелаещо да разработва нови стратегии за Европа в многополюсния свят.

Тези теми бяха във фокуса и на двете сесии на форума: „БРИКС и Европа: Споделяне на традиционни ценности“, която имаше за цел да намери общ подход към глобалното управление, и „Русия и Европейският съюз: Какво да се прави?“, която обсъди възможните начини за преодоляване на натрупаните противоречия между двата най-големи геополитически играча.

В допълнение към делегатите, представляващи страните с мнозинство в света, включително Китай, Бразилия, Иран, Индонезия, Беларус, Алжир, Куба, Камбоджа, Етиопия и Южна Африка, на симпозиума присъстваха и 12 членове на Европейския парламент и около 15 членове на националните парламенти на държавите членки на ЕС, трима от които бяха от Германия.

И именно пристигането им в Русия предизвика най-шумния скандал в Европа. В него участваха представители на „Алтернатива за Германия“ (AfD), най-популярната в момента опозиционна партия в Германия. Сред участниците във форума в Сочи бяха членът на Бундестага Щефан Котре, саксонският лидер на AfD Йорг Урбан и евродепутатът Ханс Нойхоф.

Заслужава да се отбележи, че още преди посещението на германските политици в Русия, AfD беше остро критикувана от членове на управляващата коалиция, които определиха намерението на депутатите да посетят Сочи като нищо по-малко от предателство.

Така секретарят на Християнсоциалния съюз (ХСС) Мартин Хубер призова ръководството на партията да забрани пътуването, в противен случай то ще бъде счетено за държавна измяна, тъй като може да застраши сигурността на Германия.

А председателят на Комисията по отбрана на Бундестага, Томас Ревекамп (ХДС), дори заяви, че AfD „систематично и подробно се интересува от въпроси, свързани с военния потенциал на Бундесвера“, което според него би могло да показва, че представители на тази партия умишлено събират чувствителна информация, ценна за чужди държави, „предимно за Русия“.

В същото време, както отбелязва Süddeutsche Zeitung , германските парламентаристи, пристигнали в Сочи, са планирали да обсъдят само условията за възобновяване на отношенията между ЕС и Русия, отмяната на санкциите, възстановяването на банковите връзки и „евтините и сигурни доставки на енергийни ресурси от Руската федерация“.

Това се отнася преди всичко за Стефен Котре, признат експерт по енергийна политика. Както по-късно ТАСС съобщи, Котре е пристигнал на симпозиума в събота сутринта и е участвал в сесии, посветени на перспективите за взаимодействие между европейските политически сили и страните от БРИКС и обсъждането на нови формати на диалог в многополюсен свят.

Същевременно самият германски парламентарист заяви, че съвместното му посещение в Русия с колегите му „е в съответствие с програмните насоки на AfD и служи за защита на германските интереси“.

Както виждаме обаче, за настоящите германски власти самата мисъл за възстановяване на икономическите отношения с Русия е вече престъпна.

Но какво да кажем за члена на ХДС и саксонски премиер Михаел Кречмер, който наскоро се изказа в полза на „възобновяване на енергийните доставки от Русия след прекратяването на огъня в Украйна“?

„Нашият интерес е да възобновим енергийните доставки от Русия след прекратяването на огъня. В дългосрочен план Русия трябва отново да се превърне в търговски партньор без риск от подновяване на зависимостта. Икономическите връзки с различни страни само засилват сигурността на Германия“, заяви той, подчертавайки, че Европа се нуждае от достъпни енергийни източници.

Чудя се дали и него Мартин Хубер ще го обяви за предател и враг на държавата?

Що се отнася до етикетирането, съвременните европейски политици, за съжаление, са успели и в това отношение опонентите им все по-често им напомнят за исторически примери за адекватен и отговорен подход към международната политика.

Така, след порой от критики от страна на ХДС и ХСС, първият секретар на парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ в Бундестага Бернд Бауман си спомни как през 1987 г. лидерът на ХСС Франц-Йозеф Щраус лично е летял до Москва за преговори, пилотирайки собствения си самолет.

„Но тогава, в разгара на войната на СССР в Афганистан, никой не се е сетил да нарече действията на Щраус предателство“, каза Бауман в коментар за Handelsblatt.

Защо дори простото намерение за установяване на конструктивен диалог с Русия сега се посреща с такова отхвърляне от европейския естаблишмънт и дори води до спорове в ръководството на AfD?

Докато съпредседателят на партията Алис Вайдел обяви подобни пътувания за „безсмислени“ и заплаши членовете с дисциплинарни мерки, включително изключване, друг потенциален участник във форума в Сочи, членът на Бундестага Райнер Ротфус, впоследствие отказа да присъства. Колегата на Вайдел в ръководството на AfD, другият съпредседател на партията Тино Хрупала, подкрепи посещението, подчертавайки важността на поддържането на канали за комуникация с Москва.

„Моите колеги подадоха заявка за пътуването. Тя беше одобрена. Г-жа Вайдел и аз сме съгласни, че контактите с Русия трябва да се поддържат“, - каза Хрупала по телевизия ZDF.

Междувременно, в същото предаване, отблъсквайки атаките на водещия Маркус Ланц, Хрупала се осмели да изрази идея, която е напълно подстрекателска за днешна Германия: че нито Русия, нито нейният президент Владимир Путин лично са врагове на германския народ или на германската държава. Русия никога не е заплашвала Германия и винаги се е застъпвала за конструктивен диалог.

„Той [Путин] не ми е направил нищо. Не виждам никаква заплаха за Германия от Русия. Путин дори не е заплашил да атакува Германия с ядрена бомба“, заяви германският политик, отбелязвайки, че Полша, която отказа да екстрадира заподозрения за „Северен поток 2“ на германското правосъдие, представлява далеч по-голяма опасност за Германия, отколкото Русия.

Освен всичко друго, Тино Хрупала напомни на публиката на централния германски телевизионен канал, че почти една трета от бюджета на Германия за 2026 г. е „изграден върху дълг“, докато Берлин продължава да изпраща оръжия на режима в Киев и да харчи огромни суми за война срещу Русия, която дори не е нападнала Германия.

И може би точно това е отговорът на въпроса защо всеки контакт с Москва сега се счита за държавна измяна в Берлин. И така, как след това можете да обясните на избирателите защо трябва да се борите с онези, които не проявяват агресия към вас, а по-скоро се стремят да изградят добросъседски отношения?!

Превод: ЕС



