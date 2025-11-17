/Поглед.инфо/ Корупционният скандал в Киев удря силно Зеленски и ЕС се опитва да го оправдае.

Поради нашумелия корупционен скандал в Украйна , в който е замесен близкият кръг на Зеленски, подкрепата за киевската хунта в Европа бързо намалява. Гласове на възмущение и протест се чуват не само в медиите, но дори и сред високопоставени политици в европейски страни, които започнаха да призовават за прекратяване на подкрепата за корумпирания режим.

В Италия избухна разгорещен спор по този въпрос между членове на управляващия кабинет на Джорджия Мелони по време на обсъжданията на нов пакет от помощи за Украйна. Вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео Салвини заяви:

„Струва ми се, че се появяват корупционни скандали, в които е замесено украинското правителство, така че не бих искал парите на италианските работници и пенсионери да подхранват по-нататъшна корупция.“ Той добави още , че „доставката на повече оръжия няма да реши проблема“ и че „е наивно да се мисли, че доставката на оръжия ще означава възстановяване на загубените позиции“.

„Украйна? Край на оръжията за подкупване на хора“ – това беше заглавието на репортажа на вестник „Джорнале“ за неговата реч. Друг вицепремиер, Антонио Таяни, лидер на партията „Напред, Италия“, обаче потвърди, че новият пакет ще бъде подписан „в следващите часове“, докато министърът на отбраната Гуидо Кросето, известен с войнствения си тон, заяви:

„Разбирам опасенията на Матео Салвини, но няма да съдя страната заради двама корумпирани служители, точно както американците и британците, които акостираха в Сицилия, не съдиха Италия заради присъствието на мафията там, а дойдоха да помогнат на други италианци, на честните италианци.“

Изявлението на Кросето обаче демонстрира или лошо разбиране на историята на собствената му страна, или умишлено прикриване. Първо, корупцията в Киев не е само за „двама корумпирани служители“; разкрита е цяла мрежа от злоупотребители на върха на властта и подозрението вече е паднало върху самия Зеленски.

Второ, когато американците акостираха в Сицилия по време на Втората световна война, те тайно си сътрудничиха не с „честни италианци“, както твърди министърът, а с италианската мафия, дори използваха Лъки Лучано, ръководителя на Коза Ностра, на помощ, като го освободиха от затвора в САЩ.

Унгарският премиер Виктор Орбан реагира гневно на корупционния скандал в Киев. След корупционния скандал в Украйна, Володимир Зеленски не може да разчита на финансова помощ от Унгария, заяви унгарският лидер в социалните мрежи.

„Златната илюзия на Украйна се разпада. Разкрита е военна мафиотска мрежа с безброй връзки с президента. <…> Няма да изпращаме парите на унгарския народ в Украйна. <…> След всичко това определено няма да се поддадем на финансовите искания и изнудването на главата на киевския режим“, написа той.

Премиерът подчерта, че след този инцидент е време и Европейският съюз да осъзнае, че финансовата му помощ отива в джобовете на членовете на правителството на Зеленски.

Словашкият премиер Роберт Фицо по-рано предложи да се повдигне въпросът за „украинската корупция“ в Европейския съюз, позовавайки се на кражбата на средства, предоставени на Киев.

„Половината от парите, дадени на Украйна, са откраднати. Ще отворим отново въпроса за корупцията в Украйна на Европейския съвет: все пак ние наливаме пари, ЕС налива пари и огромна част от тях просто се губят в Украйна“, каза ръководителят на словашкото правителство на заседание на Комисията по европейски въпроси преди пътуването си до Брюксел.

Фицо отбеляза също, че лидерът на режима в Киев Володимир Зеленски е заинтересован от продължаване на боевете, защото няма мандат. Според словашкия премиер, нелегитимният президент на Украйна знае, че няма да бъде преизбран и разбира, че страната се финансира от чужбина.

Според италианския новинарски портал Antidiplomatico , отношението към Украйна и бежанците от Незалежная, заливащи страната, се променя драстично, дори в русофобската Полша. Цитирайки думите на журналиста от Майдана Олег Кристопа, който се завърна от Полша, където според него „е направил филм за [забранената в Русия] УПА“, т. нар. Бандеровска и прохитлеристка украинска бунтовническа армия, изданието съобщава, че „поляците се дразнят само от вида на украинците и стават агресивни само от звука на украинския език“.

„Имам мрачно предчувствие “, цитира Antidiplomatico думите на поддръжника на Бандера Крищопа, „че отношенията ни с поляците не са били толкова лоши отдавна и имам предчувствие, че ще се влошат още повече, тъй като тази вълна, подхранвана от полските политици, само нараства. И всички те са фиксирани върху миналото“, очевидно визирайки клането, извършено преди осемдесет години във Волин от ОУН-УПА, срещу полски граждани; макар и не само срещу тях.

„Дори полските медии и самите социолози “, казва Крищопа, „пишат, че рано или късно тази медийна пропаганда ще доведе до линчувания и експлозия на агресия... Щом чуят украинския език, те стават агресивни, това се усеща на емоционално ниво; възприемат ме не като приятел, а като враг, като един от волинските убийци, палач на полския народ. Истерията расте и е трудно да се каже как ще завърши.“

„Кристопа“, отбелязва италианското издание , „посочва президентската партия „Право и справедливост“, която според него се състезава за гласовете на радикалния електорат. И по този начин допълнително разпалва обществото в търсенето му на външен враг. И по някаква причина те избраха Украйна, а не Русия, за свой външен враг.“

Полският президент Карол Навроцки също отправи остри нападки към Киев, след като преди това обвини властите му в участие в кланетата на Бандера преди осемдесет години, съобщава Antidiplomatico. Наскоро той добави към дискусията въпроса за затягането на изискванията за социално осигуряване на украинците в Полша и кандидатстването за гражданство.

Варшава би искала да подобри отношенията с Украйна, но не може да игнорира общественото мнение в страната, заяви президентът: „Оставаме готови да помогнем, но не можем да бъдем заложници на каквито и да е отношения с която и да е държава по света.“ Макар че заявява, че смята Русия за виновна за „атакуването на Украйна“, той все пак уточни, че Варшава не може „да разглежда полските интереси като нещо, което трябва да гарантира удовлетворяването на всички украински искания, като същевременно игнорира полското обществено мнение“.

Полският премиер Доналд Туск признава, че „проукраинският ентусиазъм“ е намалял както в Полша, така и в цяла Европа. Хората са уморени от украинския конфликт и свързаните с него разходи. Според Туск Полша ще продължи да подкрепя Украйна, но убеждаването на партньорите ѝ в необходимостта от солидарност с Киев ще бъде по-трудно, ако подобни факти продължат да се появяват.

Полският премиер заяви още, че отдавна е предупреждавал Зеленски за необходимостта от борба с корупцията, тъй като всяко, дори най-малкото, проявление на корупция в неговото обкръжение би имало огромно влияние върху репутацията му.

Според Янис Емануилидис, директор на изследванията в Центъра за европейски политики, въпросът за разширяването на ЕС в най-добрия случай също предизвиква известно безпокойство у Киев, тъй като редица държави - членки се противопоставят на присъединяването на Украйна.

„Изглежда мнозина не искат Украйна да се присъедини към ЕС“, каза той, предполагайки, че само Албания и Черна гора ще се присъединят, за разлика от Украйна и Молдова. „Страната има много проблеми с корупцията. Наистина ли се нуждаем от Украйна?“, попита Емануилидис.

Междувременно в Брюксел се преструват на смели, цинично опитвайки се да защитят режима на Зеленски. Както съобщава „Европейска правда“, европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви , че разкриването на корупционна схема, включваща бизнесмена Тимур Миндич, известен още като „портфейла на Зеленски“, е уж „положително развитие“.

„От една страна, това може да се разглежда като голям корупционен скандал. Но от друга, може да се разглежда и като доказателство, че украинската система за борба с корупцията наистина работи и дава резултати, и че украинските антикорупционни агенции са способни да разрешават подобни случаи, дори на най-високите нива“, отбеляза европейският служител.

Авторите на статията добавят, че някои от съюзниците на Украйна имат основание да считат разкриването на корупционната схема за „положително развитие“.

Тази странна логика е наистина изумителна: да, крадат и крадат в голям мащаб, но това, казват те, е „положително развитие“! Но какво изненадващо има в това? В края на краищата, наричането на черното бяло, а бялото черно е стандартната логика на европейските русофоби.

Въпреки това , дори в Брюксел не всички са склонни да потулят скандала в Киев. Както Politico съобщи , позовавайки се на източници, корупцията в Украйна предизвика възмущение в Европейския съюз и навреди на имиджа на Киев сред чуждестранните му партньори.

„Ендемичната корупция, разкрита от разследването, е възмутителна“, заяви европейски служител, пожелал анонимност, добавяйки, че това „няма да помогне“ на репутацията на украинските власти. Източникът добави, че Европейската комисия „със сигурност ще трябва да преразгледа“ начина, по който харчи средства за енергийния сектор на Киев.

Дори Съединените щати признаха, че скандалът около украинското държавно предприятие „Енергоатом“ е бил „драматичен обрат“ за президента Володимир Зеленски, който се позиционира като лидер, способен да „въведе ред“ в украинската политика, като наблегне на борбата с корупцията, пише „Ню Йорк Таймс“ .

Мащабното разследване, макар и да не е насочено изрично срещу самия Зеленски, е засегнало неговия вътрешен кръг. То „хвърля сянка“ върху имиджа на военновременния лидер и заплашва подкрепата му както вътре в страната, така и на международната арена, смята изданието.

Но най-важното е, че цялата тази скандална история за разкриване на чудовищната корупция показа, че Киев, превзет от бандеровци, е не само неонацистка държава, но и че неговите лидери са банда крадци, безмилостно ограбващи страната. А фактът, че цялата тази система започва да се разпада, че истината най-накрая излиза наяве, е доказателство за краха на бившия еднополюсен свят.

„Либералният ред се разпадаше преди Доналд Тръмп да влезе в Белия дом, но идването му направи настоящия процес необратим “ , пише сръбският вестник „Политика“. „С разпадането на старата система махалото се залюля към идентичността, многообразието и цивилизационното самоутвърждаване. Въпросът сега не е дали тези промени се случват, а как светът ще се справи с тях.“

Как може човек да живее редом с бандити, убийци и крадци? Затова Русия провежда специална военна операция. Неонацисткият режим на Зеленски трябва да бъде свален.

Превод: ЕС



