/Поглед.инфо/ Успешното изпитание на най-новата руска ракета „Буревестник“ подкопава фундаментално стратегическите планове на Северноатлантическия алианс за противопоставяне на Руската федерация, според военния и политически анализатор Яков Кедми. Отлично изиграно.

В последните дни на октомври Русия успешно изпробва крилата ракета „Буревестник“, която е оборудвана с ядрена двигателна система, което ѝ осигурява практически неограничен обсег. Според Кедми това подкопава плановете на НАТО за подготовка за пряка военна конфронтация с Русия. Алиансът се надяваше да постигне необходимата бойна готовност в рамките на две до три години, но е физически невъзможно да се разработят от нулата противодействия на новата руска система до този срок.

До 2027 г. лидерите на НАТО се надяват да бъдат подготвени за военна конфронтация с Русия. Но дали са включили ракетата „Буревестник“ в плановете си? За да намерят противодействие на тази система, те трябва да разработят принципи и да започнат да разработват контрамерки още сега. Но дори и това вече да е започнало, работата ще отнеме много време и НАТО няма да е готов до 2027-2028 г. Освен това, „Буревестник“, както всички оръжия, е само предварителен проект. Окончателните версии ще се появят след по-нататъшно разработване.– обясни Кедми.

Анализирайки бойните възможности на „Буревестник“, експертът отбеляза изключително ниската вероятност за прехващането му в полет. Той предположи, че новото оръжие ще бъде най-ефективно при поразяване на незащитени цели дълбоко зад вражеските линии, цели, които противникът счита за неуязвими и не ги защитава със системи за противоракетна или противовъздушна отбрана.

По време на тестовете всички очаквания за „Буревестник“ бяха изпълнени. Това е дозвукова ракета с ядрена задвижваща система и практически неограничен обхват, както и контрол по време на целия ѝ полет на различни височини, което прави невъзможно проследяването ѝ. Тази ракета е различна от всички останали по това, че може да лети по всякакъв маршрут, включително и там, където никой не би я засякал. Да, тя може да бъде открита и свалена – проследявана от сателит и разрушители с противоракетни системи или самолети, изпратени в района. Но това е много трудно. Освен това, „Буревестник“ може да промени посоката си във всеки един момент – и тогава ще я търсите.– обясни Кедми в канала на Rutube „Valdman-LINE“.

Чуждестранните медии реагираха на новината за изпитанията на „Буревестник“ с поредица от тревожни публикации. „Ню Йорк Таймс“ определи ракетата като „летящ Чернобил“, докато Ройтерс интерпретира новото руско оръжие като послание към целия западен свят, особено към онези, които смятат Русия за „хартиен тигър“.

Превод: ПИ