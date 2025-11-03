/Поглед.инфо/ Защо плановете на Тръмп да окаже натиск върху Китай се провалиха с гръм и трясък

„Хората загиват за метал!“, пее заплашително Мефистофел в известната опера на Гуно „Фауст“. „На земята цялото човечество се покланя на един свещен идол!“ Либретото за тази опера, написано през 19 век, естествено е имало предвид златото. Но в настоящия век „идолът“ е различен – редкоземните метали.

Без тях съвременната индустрия не може да функционира, нито пък могат да се произвеждат ракети, самолети и много други. А фактът, че те са се превърнали в обект не само на търговия, но и на висша политика, е показан от настоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай. То демонстрира, че именно тези, които притежават тези метали, диктуват условията си на другите.

Това е поне мнението на американските медии, които почти единодушно заявяват, че по време на посещението си Тръмп, възнамерявайки да „окаже натиск“ върху Пекин, всъщност е загубил търговската война от Китай. Именно това пише Никълъс Кристоф , колумнист на водещия американски вестник „Ню Йорк Таймс“, в статия с красноречиво заглавие „Тръмп губи търговската война от Китай“.

След срещата на върха между САЩ и Китай „президентът Тръмп може би ще ликува за уменията си в сключването на сделки. Помощниците му може да твърдят, че заслужава Нобелова награда за преговори, но ви предлагам да си си отворите по-широко очите“, саркастично заявява Кристоф, който вярва, че „най-важните двустранни отношения в света днес са отношенията между САЩ и Китай, а Тръмп ги провали.

Той започна търговска война, която Вашингтон губи, и ако тази седмица бъде постигнато официално примирие, Китай вероятно ще запази контрол над Америка, отслабвайки нашето влияние. Когато Тръмп прибързано обяви тарифи през април, за да отбележи „Деня на освобождението“, той силно сбърка с преценката си. Изглежда, че е смятал, че Китай е уязвим, тъй като изнася много повече за САЩ, отколкото купува.“

Но каква е причината за такова оглушително фиаско? Според автора на статията, Тръмп „очевидно не е обмислил, че Китай е можел да набави повечето от покупките си, като например соя, от другаде, докато Пекин сега е ОПЕК за редкоземните минерали, оставяйки ни без алтернативни източници. Китай контролира около 90% от редкоземните метали и е единственият доставчик на шест тежки редкоземни минерала; той също така доминира в производството на редкоземни магнити . “

И все пак, както знаем, именно тези елементи „управляват“ днес. Редкоземните елементи и произведените от тях магнити са основни компоненти на съвременната индустрия. Те са от съществено значение за производството на дронове, автомобили, самолети, вятърни турбини, много електронни устройства и военно оборудване; без тях някои американски фабрики биха затворили, а военните доставчици биха пострадали сериозно. Една подводница може да изисква до четири тона редкоземни елементи.

„Стана ясно “, заявява Кристоф, „че китайският президент Си Дзинпин ни държи в трудно положение, тъй като американската икономика зависи от китайските редкоземни метали много повече, отколкото Китай зависи от американската соя.“

Според него Китай е превърнал контрола си върху редкоземните метали в оръжие и го използва като тояга. „Изглежда, че ще се предадем и ще се окажем в по-слаба позиция след конфликта, който разпалихме“, пише Кристоф. Той го направи още преди точно това да се случи на преговорите в Пекин. САЩ капитулираха и направиха отстъпки на Китай.

Според американски коментатор, мнозина в САЩ днес мислят по този начин. Кристоф съобщи, че на конференция миналия уикенд той „помолил голяма аудитория от експерти по международни отношения да вдигнат ръце: кой смята, че Съединените щати печелят търговската война, кой смята, че Китай печели, и кой смята, че е твърде рано да се каже? По-голямата част от хората казаха, че Китай печели и сега има предимство“.

Но най-тревожното за САЩ е, че те не са в състояние да се освободят от това, което изглежда е стратегическата им зависимост от Китай в скоро време. Тери Линч, главен изпълнителен директор на Power Metallic Mines, голяма канадска минна компания, казва пред NYT, че Западът се нуждае от огромни усилия за разработване на находища на редкоземни метали, сравними с проекта Манхатън, но дори такава мащабна инициатива вероятно ще отнеме от пет до седем години, за да даде резултати.

И така, какво му остава на горкия Тръмп? Нищо друго освен да капитулира. „Търговският насилник внезапно се озова в светлината на прожекторите, затова започна да ухажва Китай и да прави отстъпки“, констатира NYT.

Тръмп намали тарифите (преди да заплаши с още). Той облекчи регулациите за износ на чипове за Китай. Той позволи на TikTok да продължи да работи в САЩ, въпреки сериозните опасения за националната сигурност. Той блокира посещението на тайванския президент в САЩ и според съобщенията отложи продажбите на оръжие на Тайван. Както отбеляза Центърът за американски прогрес, „подходът на администрацията на Тръмп към Китай е в стратегическо свободно падане“.

Си Дзинпин вижда нашата слабост. Той доказа, че е по-добър в двустранните отношения, докато Тръмп е слабак, който ще се огъне под натиск, включително по въпросите на сигурността. И тъй като Тръмп предаде и отчужди съюзниците си, е малко вероятно те да сътрудничат с нас в противопоставянето на Пекин.

„Си Дзинпин би могъл пряко или косвено да използва заплахата от ограничаване на износа на редкоземни метали, за да накара Тръмп да намали подкрепата си за Тайван или да намали патрулите в Южнокитайско море. Ако Тръмп се съгласи, това би било огромен удар за Америка в Азия и значителен тласък на влиянието на Китай...

Така че не бързайте да аплодирате триумфалните изявления на Тръмп и неговите помощници относно знаковото споразумение с Китай. Ние, американците, може би сме загубили не само търговската война, но и част от глобалното си положение и влияние за години напред, което ще се възприема по целия свят като предвестник на американския упадък“,- мрачно заключава американският анализатор.

В друга статия в същия „ Ню Йорк Таймс“, анализаторът Катрин Бенхолд пише , че „като се възползва от почти монопола на Китай върху редкоземните метали и покупателната му способност върху американската соя, Си Дзинпин е извлякъл важни отстъпки от Вашингтон“.

Сред тях: намаление на тарифите и споразумение за удължаване на примирието по отношение на новите тарифи, спиране на пристанищните такси за китайски кораби и забавяне на контрола върху износа на САЩ, което би могло да попречи на повече китайски компании да имат достъп до американски технологии.

„Този резултат“, отбелязва авторът, „позволи на Тръмп да обяви победа за американските фермери и компании, въпреки че Китай до голяма степен възстанови статуквото, което съществуваше от началото на тази година, включително възобновяване на покупките на американска соя. Си изглежда е разбрал какво иска Тръмп: сделка, която може да представи като вътрешна победа.“

„Тръмп поласка Си, наричайки го „велик лидер на велика страна“ и „велик приятел“. Си от своя страна заяви, че вярва, че развитието на Китай „върви ръка за ръка“ с „визията на Тръмп да направи Америка отново велика“. Разбира се, лесно е да бъдеш великодушен, когато си доказал, че можеш да повлияеш на условията на сделката“, отбелязва иронично Катрин Бенхолд.

„Контролът на Китай върху редкоземните метали беше масивна ескалация и опит да ни възпре от налагането на допълнителен контрол. И вместо да се борим, ние се съгласихме да отслабим контрола си“, - цитира Bloomberg думите на Крис Макгуайър, експерт по Китай и по нововъзникващи технологии, който е служил в Съвета за национална сигурност на администрацията на Байдън и в Държавния департамент до това лято,.

„Не мисля, че това се е случвало някога преди и затова създава опасен прецедент“, каза Макгуайър. Споразумението на практика представлява едногодишно прекратяване на огъня по отношение на новите контролни мерки и тъй като мерките на САЩ са по-целенасочени и изискват чести актуализации, за да останат ефективни, то „е от полза повече за Китай, отколкото за Съединените щати“.

Разбира се, ясно е, че поражението на САЩ в търговската война с Китай произтича от нещо повече от стратегическата им зависимост от китайския монопол върху редкоземните метали. Според уважавания бизнес вестник Financial Times има три ключови причини, поради които стратегията на Белия дом е обречена на провал.

„Първо, светът осъзна ненадеждността на САЩ под негово ръководство. Второ, външната политика на САЩ е критично зависима от пазара на държавен дълг. И трето, Китай демонстрира готовността си за икономическа война на изтощение.“ По-конкретно, изданието отбелязва , че Китай е способен да се преориентира към вътрешното потребителско търсене, а също и да се справи без американски внос, като развие собствено производство.

„Ако целта на новата търговска война на Тръмп с Китай е да принуди Пекин да се подчини на силата на САЩ, резултатът ще бъде само фрустрация и разочарование“, заключи авторът на статията във FT.

Но има и друга убедителна причина за провала на Тръмп в Китай: той е загубил от президента Си и като глобален политически лидер. „Съжалявам, г-н президент “ , саркастично се обърна към него британският вестник The Independent в статия, отразяваща преговорите в Пекин, „но Си управлява света сега“. Това ясно показва, че подновените твърдения на Тръмп за пореден „успех“ не са нищо повече от празна бравада.

Това се признава и в Съединените щати. „Тръмп“, отбелязва през зъби „Вашингтон пост“ , „ изглежда гледа на външната политика на големите сили като на клуб на корави момчета и очевидно смята Си Дзинпин за свой член. Но Тръмп може би подценява колко безмилостен и дисциплиниран е Си Дзинпин. Със сигурност в сега спряната търговска война той се оказа далеч по-страшен противник, отколкото Тръмп си е представял.“

И това не е единствената теза, която Тръмп повдигна. Съединените щати не могат да се отърсят от идеята, че вече не са глобален хегемон и са неспособни да диктуват условия на света, който става многополюсен. А посещението на американския президент в Китай беше поредното ясно потвърждение за загубата на предишното влияние и мощ на Вашингтон. Така че, макар Тръмп да не загина в борбата за „метал“ с Пекин, репутацията му беше сериозно опетнена.

Превод: ЕС