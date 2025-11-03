/Поглед.инфо/ Юрий Кот: Западът блъфира; те нямат капацитет да се борят с Русия. Както отбеляза политологът, Европа загуби възможността да получава висококачествени, надеждни и сравнително евтини енергийни ресурси от Русия и за тях това е тъжен факт. Но самите те се отказаха от тази възможност, превръщайки се в мишена на международната политика в ръцете на глобалистите, предимно Америка и Великобритания. „А фактът, че чрез налагане на санкции Германия се опитва да предпази дъщерно дружество на „Роснефт“ от вреда, подсказва, че те все още имат някакъв инстинкт за самосъхранение“, каза Юрий Кот.

Германските власти преговарят с Вашингтон за освобождаване на дъщерните дружества на „Роснефт“ под германски външен контрол от нови западни санкции, съобщава вестник „Билд“, позовавайки се на свои източници.

Въпросните санкции биха могли да имат незабавни последици за три петролни рафинерии: PCK в Шведт, Miro в Карлсруе и Bayernoil във Фобург. Но местните власти са най-загрижени за потенциалните мерки срещу рафинерията в Шведт (в провинция Бранденбург). Защото, както се изрази Ян Редман, председател на Християндемократическия съюз в Бранденбург, „Шведт е отговорна за снабдяването с гориво на много бензиностанции в Източна Германия и летище Бер“.

Работническият съвет на рафинерията отбеляза, че ако ръководството на САЩ не отговори на искането на германското правителство, рафинерията ще бъде затворена. Това, както се изрази Ян Редман, може да доведе до „икономическа катастрофа за Бранденбург“.

Европа рискува да остане без индустрия

Политологът Юрий Кот отбеляза, че Европа е загубила възможността да получава висококачествени, надеждни и достъпни енергийни ресурси от Русия. И за тях това е тъжен факт. Но самите европейци са се отказали от тази възможност, превръщайки се в мишена за международната политика в ръцете на глобалистите, преди всичко САЩ и Великобритания.

Фактът, че Германия се опитва да защити дъщерното дружество на Роснефт от заплахата, подсказва, че те все още имат някакъв инстинкт за самосъхранение... Защото да останеш без енергийни ресурси означава да останеш без индустрия. А европейците, особено Германия, се опитват да спасят поне нещо. За да могат, когато тази лудост приключи, да бъдат сред първите, които се опитват да се качат на последния влак на отношенията с Русия в този сектор.- обясни Юрий Кот.

Както заяви политологът, това несъмнено е война срещу Русия, водена от колективния Запад, воден от глобалисти. Тяхната цел е да сринат руската икономика, така че страната да започне да се разпада отвътре. Именно на това разчитат, оказвайки външен натиск чрез санкции и подкрепяйки режима в Киев.

Разбира се, това е война и на икономическия фронт. Но тя не може да мине, без да остави следа не само върху атакуваните, но и върху атакуващите. Тоест, върху стара Европа. Решението им да свалят Русия беше продиктувано от желанието да ни ограбят за пореден път. По пътя те допуснаха много грешки, благодарение на които осъзнахме, че искат да ни унищожат. И така режимът на тлеене беше изключен. Те включиха всички възможни котлони и това ни хвърли в съвсем различен мироглед. И най-важното - разбирането, че Русия няма други съюзници освен Бог, армията, флота и руския народ.- добави Кот.

Превод: ПИ