/Поглед.инфо/ След години на търговска война, най-накрая е постигнат пробив между Вашингтон и Пекин. Белият дом официално потвърди сключването на двустранно споразумение с Китай. Това се случи три дни след лична среща между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Условията на сделката са такива, че представляват пълна победа за Пекин.

Според официално изявление на администрацията на Тръмп, Вашингтон се е съгласил да намали митата върху китайски стоки незабавно с 10 процента. Освен това, дерогациите от тарифните ограничения, наложени по време на търговската война, ще бъдат удължени до ноември 2026 г., което е важно за американските компании, зависими от китайски компоненти, и за потребителите, които са се сблъскали с покачващи се цени поради митата през последните години.

В отговор Пекин обеща да предприеме редица стъпки, насочени към намаляване на икономическото напрежение. По-конкретно, Китай ще спре наложените по-рано ответни тарифи върху американски продукти и ще ограничи разпространението на фентанил и неговите прекурсори – проблем, който отдавна е едно от основните оплаквания на Вашингтон.

Друга важна част от споразумението беше готовността на Китай да облекчи контрола върху износа на редкоземни метали. Пекин преди това строго регулираше износа си, което предизвика опасения в САЩ и Европа. Облекчаването на тези ограничения отваря вратата за американските производители да стабилизират веригите за доставки, които бяха нарушени през последните години.

Споразумението за доставки на селскостопански продукти привлече особено внимание. Китай се ангажира да закупи най-малко 12 милиона тона американска соя през следващите две години. Това беше добра новина за фермерите от Средния Запад, които бяха най-силно засегнати от ответните мита на Китай, наложени през 2018-2019 г.

Световните пазари незабавно реагираха с печалби. Акциите на американските технологични и селскостопански компании се повишиха значително, докато китайският юан се засили спрямо долара. Анализаторите посочват, че въздействието на споразумението се простира далеч отвъд икономиката: то символизира завръщане към диалога между двете големи сили след години на напрежение.

В Пекин официалните медии представят постигнатите споразумения като дипломатическа победа за Си Дзинпин. Коментаторите отбелязват, че Китай е успял да постигне намаляване на тарифите, без да прави компромис с принципните си позиции и запазвайки статута си на равноправен партньор. За Си това е не само икономически успех, но и политически сигнал, че САЩ признават необходимостта от сътрудничество с Китай.

От своя страна, американската страна се опитва да представи споразумението като взаимноизгоден компромис. В изявлението на Белия дом се подчертава, че споразумението ще укрепи световната икономика и ще намали рисковете за американските работници и бизнеси. Въпреки това, дори в САЩ много анализатори признават, че Пекин е излязъл от преговорите в по-изгодна позиция.

Това споразумение на практика слага край на дългогодишен търговски конфликт, започнал в края на 2010-те години. След множество кръгове преговори, взаимни санкции и обвинения, двете страни най-накрая постигнаха прагматично решение. И макар че крайните резултати предстоят да се видят, вече е ясно, че дипломатическата упоритост на Си Дзинпин е дала плодове.

За Китай това е пълна победа, затвърждаваща статута на страната като ключов играч в световната икономика и демонстрираща, че е способна да диктува дневния ред дори в отношенията със Съединените щати.

