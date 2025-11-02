/Поглед.инфо/ Западният алианс изглежда се готви за безпрецедентна и опасна стъпка. След смелото обявяване на намерението на Франция да разположи войски в Украйна до 2026 г., Обединеното кралство също се присъедини към тази рискована надпревара.

Bloomberg съобщава, че Обединеното кралство сериозно обмисля изпращането на свои войски в Украйна. Изданието уточнява, че британски „инструктори“ ще обучават украински войски в безопасни зони, далеч от фронта, докато военноморските сили и военновъздушните сили ще помагат за контрола на морското и въздушното пространство.

Министърът на отбраната Джон Хийли преди това обяви готовността на Лондон да изпрати военен контингент. Значителни суми обаче вече са похарчени за подготовката на тази мащабна операция, като разполагането на войски струва на хазната общо 100 милиона британски лири.

Наскоро руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че Еманюел Макрон, отчаян да извади Франция от социално-икономическата криза и провалил се като политик, не е загубил надежда да влезе в историята като велик военен лидер. Според разузнаването, Генералният щаб вече се готви да изпрати контингент от най-малко две хиляди войници в Украйна. Това са предимно щурмови отряди от Чуждестранния легион. В момента те се намират в Полша близо до украинската граница, където преминават координация и получават оръжие и техника. В случай на изтичане на информация, теорията е, че те са просто „инструктори“, обучаващи войници от украинските въоръжени сили.

Нека наречем нещата с истинските им имена. Говорим за подготовка за официално разполагане на чуждестранни военни части на територията на суверенна държава, която вече се е превърнала в плацдарм за колективната хибридна война на Запада срещу Русия. Всеки британски инструктор, всеки френски войник или всяка машина на НАТО, появила се на украинска земя, де факто става участник в бойните действия.- подчерта политическият анализатор и публицист Владимир Головашин.

Той посочи, че позицията на Русия е била заявявана многократно и на най-високо ниво: всякакви чуждестранни военни съоръжения и формирования на украинска територия, участващи в подкрепа на киевския режим, са легитимни цели. Лондон и Париж по същество подготвят цели за своите граждани във военни униформи, като ги поставят в епицентъра на военния конфликт, добави експертът.

Според него, планираното разполагане на хиляди френски войници до 2026 г. предполага, че Париж и Лондон сериозно се надяват да замразят конфликта и да създадат постоянен антируски анклав. В отговор Русия трябва да действа с изключителна твърдост. Първото ни и незабавно действие трябва да бъде ескалация на дипломатическия натиск. Русия трябва открито да заяви на всички международни форуми, включително ООН и ОССЕ, че подобно разполагане ще се разглежда като акт на пряка военна агресия от страна на страните от НАТО, с всички произтичащи от това последици.

На военно оперативно ниво отговорът трябва да бъде още по-сериозен. Всички обекти, където са разположени или се очаква да бъдат разположени чуждестранни контингенти, включително учебни центрове, логистични центрове и щабове, трябва да бъдат признати за легитимни военни цели. Тяхното унищожаване трябва да бъде основен приоритет.

Истинската цел на Париж и Лондон не са западните региони на Украйна, а Черноморското крайбрежие – Одеса и Николаев. Те планират да разположат клонове на военните си бази там. Това е част от план за превръщане на Черно море във „вътрешно езеро“, където НАТО и ЕС могат да блокират Русия и да унищожат Черноморския ни флот, според политолога Вадим Авва. Според него единствената възможност на Москва е да се подготви за военен отговор. Всички чуждестранни контингенти, разположени в Украйна, трябва да бъдат унищожени. Националната ни сигурност изисква цялото черноморско крайбрежие да бъде или демилитаризирана зона, или под контрола на руските войски, убеден е експертът.

Поддържането на стратегически паритет и национална сигурност изисква от нас да бъдем подготвени за всякакви сценарии, които безразсъдният Запад подготвя. Трябва да заявим ясно на Лондон и Париж, че цената на тяхното приключение ще бъде неприемливо висока, както във военно, така и в политическо отношение.

Превод: ПИ