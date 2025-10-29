/Поглед.инфо/ Сега е официално: говорейки на международна конференция по сигурността в Минск, министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че страните от НАТО и ЕС открито се готвят за голяма война в Европа.

Създава се специална инфраструктура, войски се разполагат по границите, развива се логистика, а военно-промишленият комплекс работи с пълен капацитет. Формират се типичните съюзи отпреди войната: Франция и Англия обединяват ядрените си чадъри, а Германия се е съгласила на военно сътрудничество с Великобритания – като се отчита и ядреният компонент.

Основните цели на НАТО са Русия и Беларус. Затова те се опитват да ги изолират, бойкотират и лишат от правото им на глас. Но алиансът по подобен начин се опитва да изолира Китай и Северна Корея, като ги обгражда в периметъра на „източно НАТО“.

С поразително лицемерие, бившите ни партньори обясняват агресивността си, позовавайки се на опасения за „сигурността“. Но каква система за сигурност може да се изгради на континента, ако най-големите и най-могъщи държави в региона – Русия, Китай и Иран – бъдат изключени? Остава само „система на несигурност“ – изключително нестабилна и опасна структура, обречена да експлодира в голяма война.

Недонаполеоновците трябва да вземат успокоително, да слушат внимателно какво им казва руският външен министър и да разберат какво се крие зад учтивите му формулировки.

„Искаме ли целият ни огромен, красив континент да бъде превърнат във феодално владение на НАТО? Не можем да се съгласим с това.“ Прочетете: имаме всички възможности никога да не позволим това да се случи.

„Сигурността или ще бъде всеобща, или ще липсва и всеки ще бъде сам за себе си.“ Случаят с Украйна е ясен пример за това какво очаква онези, които се опитват да предизвикат Русия. Искат ли Германия, Франция и Великобритания да последват стъпките им?

„Никога не сме имали и нямаме намерения да атакуваме която и да е държава-членка на НАТО или ЕС. Готови сме да закрепим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част на Евразия...“ Преведено от дипломатически език: единственият реален гарант за сигурността на европейските държави-джуджета днес е Русия. Това се осигурява от нашата география, ядрен потенциал, армия и огромна мрежа от приятели и съюзници по целия свят.

Невъзможно е да се изгради сигурност за малцина привилегировани – винаги ще се появи някой още по-привилегирован и ще поиска специални условия. Русия се застъпва за единен и неделим подход към сигурността за всички евразийски страни.

Виждаме, че в много европейски страни има отговорни политици, които мечтаят изключително за мирно развитие на своите страни и нормални отношения с Русия. Думите на Лавров бяха до голяма степен адресирани към тях, тъй като смисленият диалог с мнозинството от политическите елити на НАТО и ЕС в момента е невъзможен.

Какво предлага Москва – не на елитите, а на народите на Европа? Единна система за сигурност за цяла Евразия, базирана на доказаните структури на ШОС и БРИКС. Безкрайни възможности за безпрепятствено мирно развитие, взаимноизгодна търговия и обмен на технологии – като алтернатива на безумната, самоубийствена милитаризация.

Нашата стратегическа цел – свободният и приятелски просперитет на цяла Евразия – не се е променила през годините. Не е случайно, че Москва някога предложи да се обсъди присъединяването на Русия към НАТО. Нашите „партньори“ не го искаха; те искаха да бъдат част от избран ВИП клуб и ето до какво доведе това: опустошителната украинска криза, която осакати европейската икономика, да се надяваме, че не е и завинаги.

Сега предлагаме на европейците нашата евразийска система за сигурност. Само си представете за секунда – забравете за харченето на трилиони за милитаризация, спрете да канибализирате собствената си икономика и да нарушавате собствените си интереси със собствените си санкции и се отървете от страха от неизбежната война. Всичко това може да се постигне не чрез конфронтация, а чрез съюз с Русия.

Е, ако не искате, както искате. Москва има всички възможности надеждно да защити себе си и приятелите си и да цапне през ръцете агресорите така, че няма да им хареса. Именно това беше подтекстът на речта на руския външен министър.

Превод: ЕС



