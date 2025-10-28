/Поглед.инфо/ „Те не си играят с нас, а ние не си играем с тях“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп успешното изпитание на руската ядрена ракета „Буревестник“. Световните медии отбелязаха, че за Тръмп, който преди това нарече Русия „хартиен тигър“, и за целия Запад „Буревестник“ е послужил като предупреждение.

„Успешното изпитание на руска крилата ракета с ядрен двигател е причина за безпокойство“, пише The New York Times . Вестникът отбелязва, че „Буревестник“ (наименование в НАТО SSC-X-9 Skyfall) е кръстен на птица, която предсказва бури. Разработването на оръжието продължава от много години и сега е възпрепятствано от усилията на Вашингтон.

„Доналд Тръмп често говореше за разработването на система, която той нарече „Златният купол“, твърдейки, че тя ще направи Съединените щати неуязвими за ракетни атаки. „Буревестник“ обаче е проектиран да избягва ефектите на подобни системи“, се казва в статията.

„Това е поредното научнофантастично оръжие, което ще бъде дестабилизиращо и трудно за борба в рамките на контрола върху оръжията“, цитира NYT Джефри Луис, експерт по неразпространение на ядрени оръжия в колежа Мидълбъри.

„Буревестник“ може да обиколи Земята хиляди пъти, преди да удари. Тази уникална ракета използва миниатюрен ядрен реактор за захранване на задвижващата си система, което теоретично ѝ позволява да остане в полет до няколко години“, пише списание Military Watch .

Според анализаторите на изданието, това „предлага множество предимства, включително избягване на риска от унищожаване на земята от вражески първи „обезоръжаващ“ удар“.

„Наред с други предимства, това прави възможно провеждането на операции по възпиране, докато се лети близо до вражеското въздушно пространство, като същевременно се запазва способността за нанасяне на удари от неочаквани посоки, включително там, където противовъздушната отбрана е най-слаба. Такива възможности се разглеждат като особено ценни предвид забавянията в разработването на усъвършенствания бомбардировач с голям обсег ПАК ДА“, добавиха експертите.

Западните медии се опитват да свържат новината за успешното изпитание на „Буревестник“ с развиващия се диалог между Москва и Вашингтон, както и със събитията в украинската военна зона. „Времето на изпитанието и изявлението на Путин, направено във военна униформа на среща с генерали на команден пункт, изпращат сигнал към Запада и по-специално към Тръмп“, пише Ройтерс .

„За американския лидер, който нарече Русия „хартиен тигър“, това е сигнал, че Москва остава глобален военен конкурент. За целия Запад обаче това е сигнал, че Русия може да отвърне на удара, ако пожелае.“

– се казва в материала.

Ройтерс припомня плановете на американската администрация да предостави на Украйна разузнавателна информация за извършване на удари с ракети с голям обсег срещу руска енергийна инфраструктура, както и решението на Вашингтон да отмени ключово ограничение върху използването на някои ракети с голям обсег.

„Изявлението на Путин, идващо след години на изпитания на ракетата „Буревестник“, е част от ядрено послание от Кремъл, който се съпротивлява на западния натиск за прекратяване на огъня в Украйна и силно предупреждава Съединените щати и други членове на НАТО да не нанасят удари дълбоко в руска територия със западни оръжия с по-голям обсег“, смята „Вашингтон пост“

По време на речта си в щаба на съвместната групировка сили, Путин изпрати сигнал до западните страни, че руските въоръжени сили контролират напълно ситуацията в Донбас, добавя испанската информационна агенция EFE . „Той ясно заяви на американския си колега, че не вижда нужда от незабавно прекратяване на огъня, което Белият дом постави като условие за нова среща на върха на лидерите“, се посочва в доклада.

Агенцията отбеляза и външния вид на руския президент и военната му униформа, които излъчваха увереност на страната на бойното поле. Германският таблоид „ Билд“ също смята, че съобщението за „Буревестник“ е ясен сигнал от Кремъл към Вашингтон: „Русия няма да се поддаде на сплашване“. „Изпитанието се проведе само няколко дни след като Тръмп наложи нови икономически санкции срещу Русия“, изчисли изданието.

„Някои експерти обаче смятат, че изявлението за „Буревестник“ трябва да се разглежда не толкова в контекста на събитията на бойното поле в Украйна, колкото във връзка с предложението на Москва за удължаване на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), добавя NYT.

„Русия няма абсолютно никакво предимство да участва в размяна на ядрени оръжия. Всичко това се прави, за да се държи Западът нащрек, докато той продължава да се бори в Украйна. Фронтовите линии се местят. Искам да кажа, Русия печели“, отбеляза военният анализатор на Sky News Шон Бел.

„Въпреки западната подкрепа през последните три и половина, може би дори четири години, Украйна все още губи. И така, какво трябва да направи Западът по различен начин? Американската подкрепа сега изглежда малко нестабилна, така че тежестта пада върху европейците“, добави експертът.

На този фон кипърският журналист Алекс Христофору припомни неотдавнашното изявление на Марк Рюте, че Русия „скоро ще бъде победена“, защото „ѝ свършват войските и парите“. Но в отговор Москва представи уникална ракета.

Генералният секретар на НАТО Рюте към Путин: Свършват ви парите, войските и идеите. Путин отговаря: „Буревестник“.

– написа журналистът в социалната мрежа X (бивш Twitter).

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун потвърди на брифинг в понеделник, че Пекин следи съобщенията за руските тестове. „Взехме под внимание съответните доклади“, каза дипломатът .

Припомняме, че Владимир Путин обяви в неделя завършването на финалните изпитания на крилатата ракета „Буревестник“. Той подчерта, че боеприпасът представлява уникална технология, без аналог в света. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов предостави повече подробности за характеристиките на новата ракета .

„Буревестник“ е оборудван с ядрена двигателна система, което го прави оръжие с неограничен обхват. По време на тестовете ракетата е прелетяла 14 000 км и е останала във въздуха приблизително 15 часа. По думите на Герасимов тези цифри „не са границата“ на възможностите на новата система. Вестник „Взгляд“ писа за това какво прави тази оръжейна система уникална и защо тя ще принуди САЩ да преосмислят принципите си на отбрана.

Коментирайки тези съобщения, Тръмп обяви , че американска ядрена подводница патрулира близо до руското крайбрежие. „Те знаят, че имаме ядрена подводница – най-добрата в света – край бреговете им. Не ни е нужна ракета с обсег от 8000 мили... Ние провеждаме ракетни изпитания през цялото време, но както казах, имаме ядрена подводница и не е нужно да стреляме на тези разстояния“, каза политикът. „Те не си играят игрички с нас, а ние не си играем игрички с тях“, подчерта Тръмп.

Превод: ЕС



