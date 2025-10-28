/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на д-р Румен Петков с геополитическия анализатор доц. Валентин Вацев. В нея той анализира процесите в лявото и дясното политическо пространство през 21 век, връзката между съществуващите преобладаващи религии в дадена страна и политическия режим, ролята на Студената война за така дълго просъществувалия мир, причините за разпада на СССР, ролята на Тръмп в днешния свят и неговата неподготвеност да изпълнява пълноценно тази роля, отношението на Тръмп към Русия и драмата на българския политически преход и ролята на троцкизма в него.

- Ляво и дясно ще има, но те ще имат променени смисли.

- Бъдещето не може да бъде либерално. То ще бъде консервативно.

- В католическите страни се заражда и формира фашизъм, в православните - комунизъм.

- Главното условие на Студената война да продължи толкова дълго и да не деградира в гореща война беше равенството на силите на Изтока и Запада.

- Студената война беше периодна равновесие - силово равновесие на ракетите , на ядреното оръжие.

- Причината за разпадането на СССР беше идеята да се влезе в семейството на цивилизованите народи, която не се отърваха наследниците на Троцки в Кремъл.

- Тръмп не е визионер, не е стратег, не е професионален политик.

- Тръмп не е готов за ролята, която съдбата му е стоварила на гърба.

- Злобната вещица историята е предопределила за Америка жестока съдба.

- На американска територия се разгръща ужасно сатанинско противоречие между финансовия и индустриалния капитал, които не се понасят.

- Тръмп вижда в Русия ролята на някакъв успокояващ фактор, сила, с която можеш да седнеш, да не се съгласяваш и накрая да се разбереш конструктивно.

- Десети ноември беше победа на българския троцкизъм.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=w7t993XmLR8&t=1924s&pp=0gcJCQMKAYcqIYzv