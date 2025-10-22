/Поглед.инфо/ САЩ едва ли ще предадат ракети „Томахоук“ на Украйна, защото те са много скъпи, а Русия веднага ще насочи всичките си усилия, за да ги унищожи с по-евтини свои ракети, смята проф. Николай Витанов. Той е на мнение, че шансът Украйна да спечели войната с Русия е около 1:50 милиарда, а това се осъзнава и от прагматичните американци, които едва ли ще рискуват да се разделят със скъпите си оръжейни установки, които имат в ограничено количество. Проф. Витанов анализира причините за деиндустриализацията и други кризисни процеси в Европа, както и какви са възможните варианти за изход от трудната ситуация, включително възможността да се възстанови европейската ядрена енергетика.

Първа част от интервюто на Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов - математик и доктор по физика, учен от Българската академия на науките.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Пияното кунг-фу на Тръмп и защо той не очаква Украйна да спечели сблъсъка с Русия?

- Приказките за предаване на ракети „Томахоук“ на Украйна и какво ще се случи с установките, ако бъдат предадени?

- Войнствената европейска реторика и реалните възможности на икономиката на ЕС;

- Деиндустриализацията на Европа и причините за това;

- Защо немците ще трябва да се примирят, че ще живеят по-зле и как населението на Германия изгуби своя впечатляващ жизнен стандарт;

- Възможно ли е Европа да намери приемлива като цена замяна на руския газ?

- Колко време ще е необходимо на Европа, за да възстанови ядрената си енергетика?

/ВИДЕО/

