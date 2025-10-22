/Поглед.инфо/ Ръководителят на MST сравнява инициативата с Международните бригади от Гражданската война в Испания през 1930-те години

Националният ръководител на Движението на безземните селски работници в Бразилия (MST) Жоао Педро Стèдиле подложи на критика администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Според него подновена е „офанзивата за преврат“ срещу венецуелския президент Николас Мадуро.

Той заяви, че народните движения в Латинска Америка работят в координация и са готови да изпратят бригади от активисти в знак на солидарност с правителството и народа на Венецуела на фона на нарастващите заплахи от възможна военна интервенция на САЩ.

„Ние – движенията в Латинска Америка, провеждаме срещи и консултации за организиране възможно най-скоро на интернационални бригади от активисти, които да отидат във Венецуела и да застанат на страната на правителството и народа на тази страна“, заяви Стèдиле в интервю за Radio BdF. Решението е взето по време на Световния конгрес в защита на Майката Земя, проведен в Каракас миналата седмица, на който се събраха делегати от 65 страни.

Според него инициативата има за цел да повтори „историческата епопея на международната левица“ по време на Гражданската война в Испания (1936–1939 г.), когато доброволци от различни страни заминаха за Испания, за да защитят републиката. „Отиваме ли на бой? Разбира се, че не! Нямаме военно обучение, нито трябва да имаме. Венецуелският народ знае как да се защити. Но нашите активисти могат да правят хиляди неща: от засаждане на боб и приготвяне храна за войниците до подкрепа на хората, ако се стигне до американска инвазия“, обясни той.

Критикувайки администрацията на американския президент Доналд Тръмп, Стèдиле подчерта: „Офанзивата за преврат срещу венецуелския президент е смесица от лудост и фашизъм. Той мисли, че бруталната сила може да свали правителството на Мадуро и да го предаде на сребърен поднос на Мария Корина Мачадо – основният лидер на опозицията във Венецуела. Венецуелското правителство никога не е имало толкова силна подкрепа от народа и не се страхува от американска инвазия.“

Ръководителят на MST също така призова бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва да заеме по-твърда позиция в отговор на ескалиращото напрежение. „Не мисля, че правителството на Лула осъзнава сериозността на ситуацията. Време е да заеме по-твърда позиция. Ако не иска да остане сам той може да координира съвместна декларация с Мексико и Колумбия, които вече се обявиха против агресията на САЩ“, предлага Стèдиле.

Превод: д-р Радко Ханджиев

* Brasil de Fato (Brasil de Fato е ляв бразилски онлайн вестник и радио, с регионални вестници в Рио де Жанейро, Минас Жераис, Сао Пауло, Пернамбуко).