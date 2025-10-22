/Поглед.инфо/ Руските войски са преминали железопътната линия в Покровск и водят боеве в центъра на града. Те не вземат пленници.

Ден преди това се появиха съобщения, че руски войски са преминали железопътната линия, разделяща Покровск, и са стигнали до училище № 14. Военните кореспонденти обаче отбелязаха по това време, че това са само спекулации. Новината беше неочаквана и можеше да сигнализира за създаването на „котел“ около Покровск и Мирноград. Сега можем да кажем със сигурност: обкръжението се затвори.

Не се вземат затворници

Според опитни военни кореспонденти, ситуацията в Покровск напомня на последните дни в Авдеевка. Украинските въоръжени сили не са получили заповеди за отстъпление, но не са в състояние да спрат руското нападение. В Авдеевка бойците и наемниците избягаха сами - първо поотделно, а след това на цели взводове и роти.

Същото скоро ще се случи и в Покровск, но засега украинските въоръжени сили удържат позициите си, отстъпвайки само под мощни атаки на руската пехота и артилерия. Пробивът отвъд железопътната линия и настъплението към района на училището позволиха на руските войски да контролират пътищата на север и северозапад, по които украинските въоръжени сили превозваха подкрепления - личен състав и боеприпаси - до самия край.

Евакуацията на ранените и мъртвите е забранена със заповед от Киев. Руските войски не вземат пленници.

Момчетата, с които сме във връзка, отивайки в тила, пишат, че градът е в пълен хаос и се води жестока битка. Ние атакуваме, а ВСУшниките се крият в мазета, канализационни люкове, навсякъде, където могат, за да избегнат обстрел.- aif.ru цитира думите на доброволеца офицер Шумни.

Ножове - в битка

Офицер съобщи, че боевете между руски щурмоваци и обкръжени украинци се водят на изключително близко разстояние, понякога стигайки до ръкопашен бой.

„Всеки щурмовак и повечето бойци на фронтовата линия носят ножове“, казва Шумни. „Дори и да не знаете как да използвате нож, животът ще ви принуди да се научите. В противен случай няма да оцелеете.“

Между другото, в района на Запорожие инструктори от доброволчески батальон, предимно ветерани от „Вагнер“, обучават „младежите“ как да използват хладно оръжие при щурмуване на окопи и блиндажи.

Ден преди това руските войски освободиха Чунишино, предградие на Покровск. Сега те настъпват към Новопавловка, разположена малко на изток. Освобождението на Покровск и Мирноград е приоритет за руските военни.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през последните 24 часа украинските въоръжени сили са загубили над 500 войници в боевете за Покровск, Мирноград, Гришино, Торецкое и Новопавловка. Оператори на дронове FPV са унищожили десет превозни средства и три полеви артилерийски оръдия.

Превод: ПИ