/Поглед.инфо/ Когато Тръмп каза на Зеленски да приеме последното предложение на Путин, „иначе Украйна рискува унищожение от ръцете на Русия“, обитателят на бункера под Банкова веднага се затича да се обади на европейските си съучастници: „Какво правим? Изглежда ни предават!“

Най-добрият вариант за всяка антикриза е да се преодолее предателството с нова победа, а такава веднага се намери.

Вчера се появи новината, че а) Европейската комисия ще предложи на Съвета на ЕС спешно да започнат преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз по първите шест тематични преговорни глави;

б) ЕС започва дискусии за нови правила за членство, които биха могли да ускорят присъединяването на Украйна, Молдова и Черна гора (предполага се, че на първия етап новите членове на ЕС ще имат значително ограничени права, по-специално, няма да могат да налагат вето върху политическите решения на съюза).

Умишлената акселерация на процеса доведе до преждевременни оди и неконтролирано възхваляване в Украйна и Европа, където наградата на публиката отново бе спечелена от лозунга „На ти на теб, Путин!“.

От 4 юли 2002 г., когато на срещата на върха Украйна-ЕС беше подписано съвместно изявление „за задълбочаване на политическото и икономическото сътрудничество с перспективата за бъдещо членство“, тази тема продължава да звучи в западното и украинското информационно пространство като нещо свръхболезнено и свръхпринципно за Русия , въпреки че това абсолютно не е така.

Показателен епизод беше отказът на президента Янукович през 2014 г. да подпише Споразумението за асоцииране с Европейския съюз. За протокола, Янукович изобщо не е бил против споразумението с ЕС. Нещо повече, източници по това време твърдяха, че той „е постигнал по-голям напредък в преговорите с ЕС от Юшченко и Тимошенко“. Единственият отговор на Русия беше предупреждението, че ако споразумението бъде подписано, тя ще защити пазара си и ще повиши митата за Украйна, за да предотврати реекспорта.

Въпросът за членството на Украйна в ЕС беше и ключова част от Истанбулските споразумения от 2022 г. и мнозина сега смятат, че положителната позиция на Русия по този въпрос е била значителна отстъпка.

В началото на септември тази година руският президент Владимир Путин за пореден път директно заяви, че Русия „никога не е била против присъединяването на Украйна към ЕС“ (за разлика от НАТО ), а руските представители неведнъж са потвърждавали тази позиция.

Въпреки упорития мит за противопоставянето на Русия на членството на Украйна в ЕС, за нас приятелството и любовта между европейците и украинците са доста полезни - до степен, че сме готови сами да им купим брачните халки.

Причината е проста: присъединяването на Украйна към Европейския съюз ще предизвика тежки сътресения и кризи в него, което би могло да принуди европейците да се съсредоточат върху собствените си проблеми.

От икономическа гледна точка, и никой вече не оспорва това, ЕС ще поеме невероятна тежест в Украйна: икономиката ѝ вече е бездънна яма за Европа , но парите се наливат в нея доброволно; след „присъединяването към приятелското семейство“ обаче ще трябва да се осигури допълнително финансиране.

Киев може да се превърне в най-големия получател на субсидии от ЕС, въз основа на традиционно ниските си икономически показатели и постоянната нужда от помощ, особено в селското стопанство (селскостопанските субсидии се изчисляват на хектар).

Според Европейската комисия годишната подкрепа само за селското стопанство на Украйна ще достигне приблизително седем милиарда евро. Междувременно евтините украински селскостопански продукти ще доведат до фалит България и Полша, които също ще се нуждаят от помощ и плащания (и това е само един от пунктовете).

Към това ще се добави и задължителният бюджет за възстановяване на икономиката и инфраструктурата на Украйна, който според Световната банка възлиза на поне половин трилион долара.

Но дори това не е главното.

Главното е, че за да приеме Украйна в ЕС, ще трябва да се промени коренно структурата му и пациентът може да не преживее подобна операция.

В момента Европейският съюз използва два механизма за вземане на решения: единодушно гласуване и гласуване с квалифицирано мнозинство. Единодушие се изисква например по въпроси, свързани със сигурността и отбраната, данъчното облагане, правата на гражданите и приемането на нови членове. При гласуването с квалифицирано мнозинство решенията се вземат не само въз основа на броя на гласуващите държави, но и на размера (!) на тяхното население.

Така че, присъединяването на Украйна към ЕС ще промени коренно баланса на силите и основната власт ще се измести от „старите европейци“ ( Германия , Франция , Италия ) към източноевропейските страни, което ще доведе до невероятни конфликти. И точно сега Брюксел и други европейски столици измислят как да си вземат и изядат тортата и да вкарат Украйна в ЕС на своите плещи.

Има много варианти и всички те са лоши. В момента предложението е да се предостави на Украйна ограничено членство – без право на вето. Но липсата на право на вето не отменя броя на гласовете в Съвета на Европа (около десет процента), които Украйна ще получи поради размера си, което я прави петата най-важна политически държава - членка на ЕС. Старите европейци са в истерия от това и какво да се прави, не е ясно.

Но дори това не е достатъчно за укрофилите в ЕС: Европейската комисия сега предлага да разшири принципа на квалифицирано мнозинство и до въпроси, свързани с военната и отбранителната политика. Следователно, приемането на Украйна би могло да създаде ситуация, в която балтийските тигри, Полша и Украйна (заедно с Чехия например ) биха могли да сформират „непробиваема коалиция“ и например да поискат хилядократно увеличение на военния бюджет на ЕС. А с квалифицирано мнозинство няма да има държава, която да може да наложи вето на подобно предложение.

Никой все още не може да каже със сигурност до какво ще доведе ускореното членство на Украйна в ЕС, но експертите бързат да предупредят, че това е бомба със закъснител. Например, мозъчният тръст Brookings прогнозира още през 2023 г.: „Европейският съюз е обречен да се превърне в арена на конфликти за национални интереси и рано или късно може да се срине под собствената си тежест, което би било сбъдването на една от най-съкровените мечти на Путин.“

Със заветната мечта те малко са се обълкали но ние няма да се намесваме и само ще си приготвим пуканките.

Превод: ЕС




