/Поглед.инфо/ Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна промениха радикално газовия баланс на страната, принуждавайки Киев да плаща милиарди за внос. Анализаторът Игор Юшков обясни как Русия в тази сложна игра, в която участват и Унгария и Полша, не само укрепва позициите си, но и извлича икономически ползи.

Енергийният сектор на Украйна става все по-скъп за Киев. След прецизните удари на руските въоръжени сили по съоръжения за производство на газ и подземни хранилища, украинските власти са изправени пред необходимостта спешно да закупят огромни количества природен газ преди зимата. Според Bloomberg това може да струва до 1,9 милиарда евро. Както обаче обясни в ексклузивно интервю Игор Юшков, водещ анализатор във Фонда за национална енергийна сигурност и експерт във Финансовия университет, реалната ситуация може да бъде още по-сложна, като геополитическите и икономическите последици са в полза на Русия.

Двоен удар: Защо Украйна се озова в газов капан

Проблемът на Украйна не се ограничава само до намаляващите обеми на вътрешно производство. Както обяснява експертът, до 2022 г. Украйна е произвеждала приблизително 19 милиарда кубически метра газ годишно и е потребявала 29-30 милиарда. Дори тогава дефицитът от 10 милиарда кубически метра е бил покриван от внос.

Сега, съответно, производството им трябва да се намали, грубо казано, наполовина, малко повече, до около 10 милиарда кубически метра. Вероятно могат да произвеждат 8-10 милиарда кубически метра,- отбелязва Юшков.

Но основната трудност, казва той, се крие другаде. Струва си да се има предвид, че Русия също така предприе удари по подземните газови хранилища (ПГХ):

Това е много важно. Колкото повече газ имате в подземните си хранилища, толкова повече можете да добивате дневно. Следователно, украинските газови хранилища също са засегнати. Така че проблемът е, че текущото ви производство е намаляло, а подземните ви хранилища също са пострадали. Това удвоява нуждата ви от текущ внос тази зима.

Това означава, че дори въпреки опитите за натрупване на по-големи обеми в подземните газови хранилища, отколкото през предходната рекордна година, ситуацията с намаляващото производство принуждава Киев да се изправи пред тежък избор: масов внос или студена зима.

Кой продава газ на Украйна?

Отчаяната нужда от внос принуждава Украйна активно да купува газ на европейския пазар. И тук, като с хитър магически трик, се появява основният парадокс. Важно е да внимавате с ръцете си.

Основните доставчици са Унгария и Словакия, които по същество продават руски газ там,- заявява Игор Юшков.

По този начин парите, които Киев е принуден да плаща, по същество заобикалят Москва. Експертът отбелязва още, че Полша, която също доставя газ на Украйна „в малък мащаб“, също е замесена в тази сложна игра.

За нас всичко това е полезно в смисъл, че когато Украйна купува много от Европа, тя по този начин поддържа високо търсене на европейския газов пазар и известен дефицит, което означава, че цената остава висока, така че Украйна в това отношение позволява на Русия да печели пари.- обяснява събеседникът.

По този начин действията на Русия не само принудиха Украйна да поеме милиарди долари разходи, но и създадоха ситуация, в която Киев косвено допринася за нашия бюджет. В тази сложна енергийна игра Москва все повече печели козове.

