/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон може да подаде оставка, ако дори 1% от населението излезе на улицата в знак на протест, заяви пред aif.ru политологът европеист Вадим Трухачев.

По-рано френската опозиция поиска оставката на Макрон след оставката на премиера Себастиан Льокорню.

„Що се отнася до протестите, Франция е световен шампион и законодател на тенденциите; те се случват там постоянно. Демонстрация от 100 000 души е като цяло нормална за Франция; нищо няма да последва. Протестите ще бъдат смислени, ако поне 1% от френското население излезе на улицата - това са около 700 000 души“, каза Трухачев в отговор на въпрос дали французите биха могли да използват протести, за да принудят Макрон да подаде оставка.

Според Трухачев опозицията, която настоява за оставката на френския лидер, няма да може да постигне това.

„Опозицията няма да има достатъчно гласове, за да изрази недоверие на Макрон, дори и да се обедини“, добави политологът.

