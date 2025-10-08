/Поглед.инфо/ Речта на Владимир Путин на срещата на дискусионния клуб „Валдай“ на 2 октомври предизвика яростна реакция във Франция. Хиляди читатели на френския вестник „Фигаро“ активно обсъждаха думите на руския президент. „Много жалко е“, коментираха те, осъзнавайки, че ще трябва да платят.

Почти всички френски медии, както печатни, така и онлайн, отразиха основните моменти от речта на руския президент на срещата на дискусионния клуб „Валдай“. Някои издания, като Le Monde, Les Echos и особено Le Figaro, представиха ключовите точки на Владимир Путин доста подробно.

Всички те обаче обърнаха особено внимание на инцидента, свързан със задържането на петролен танкер от французите край атлантическото крайбрежие на страната. Владимир Путин нарече задържането акт на пиратство, нарушение на международното морско право и целящо да отклони вниманието от вътрешните проблеми. Между другото, танкерът беше освободен в нощта на 3 октомври и продължи пътя си към Суецкия канал.

Коментари от френски потребители

Французите активно обсъждаха речта на Путин в социалните мрежи и в коментари под статии във вестници. Например, влиятелното столично издание „Фигаро“ събра стотици отговори. Мненията бяха разделени, но повечето коментари бяха обективни и балансирани.

Коментаторите бяха впечатлени от спокойствието и логиката на речта на руския лидер.

„Путин играе важна роля в съвременния свят, представлявайки края на западното господство, което вече не е в съответствие с баланса на силите. Европа, междувременно, остава фиксирана върху собствената си егоцентрична визия“, написа потребителят MakeFranceGreatAgain.

„Европа без Русия е практически нищо. Жалко е, но ще трябва да си платим за това“, отбеляза друг читател.

„Тази реч е пълна с истина, спокойствие и баланс. Това е речта на държавник, който обича страната си“, добави потребителят Lux75011.

Читателят Дамаск подчерта, че Владимир Путин е много по-разумен и рационален в изявленията си от много европейски лидери.

Потребителят Le Crock отбеляза, че Путин е пълен със здрав разум. Той посъветва европейските лидери да се замислят и да започнат преговори с Русия, вместо да подхранват конфликти и да застрашават хората.

„Добър репортаж. След като изгледах цялата пресконференция, мога да кажа едно нещо: нито един европейски лидер не може да се сравни с Путин. Те са просто клоуни“, пише Sorokin1.

Превод: ЕС



