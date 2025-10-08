/Поглед.инфо/ На 30 септември на официалния уебсайт с правни актове беше публикуван Указ № 693 на президента на Русия. Този документ предизвика бурна реакция в западните медии. Bloomberg го интерпретира като намерението на Русия да конфискува активите на западни компании, държани в страната ни под една или друга форма. Въпросната сума е приблизително един трилион рубли.

Специална поръчка

Документът проправя пътя за бързото прехвърляне на западни активи в руска собственост с цел последващата им продажба и попълване на държавния бюджет.

Според закона това ще се случи, за да се гарантира отбраната и сигурността на страната.

За да оцени активите преди продажбата им, правителството трябва да избере организация с необходимия опит и лиценз. Оценителската компания трябва да предостави официално становище за цената на иззетото имущество в рамките на 10 дни за продажба на търг.

Указът предвижда и специална процедура за ускорено пререгистриране на права върху собственост. Тази процедура ще се прилага за въпроси, свързани с приватизацията, дейността на чуждестранни компании, пазара на ценни книжа, банковото дело и защитата на конкуренцията.

Всичко заради заем за Украйна

Неслучайно заповедта беше публикувана и влезе в сила по време на срещата на върха на ЕС в датската столица.

Факт е, че на срещата на върха отново беше обсъден въпросът за изземването на руски активи от белгийската система Euroclear. Всичко това се прави в името на заем за Украйна за войната с Русия – 140 милиарда долара.

Тази сага продължава вече четири години, откакто САЩ, по времето на президента Байдън, предложиха на ЕС да открадне приблизително 210 милиарда евро от руските златни и валутни резерви. Повечето от тези средства са замразени в сметки в белгийски депозитар. Но досега ЕС не е предприел тази стъпка.

Този път Еманюел Макрон неочаквано се обяви срещу подобна кражба. Той правилно отбеляза, че това не само ще навреди на Русия, но и ще разруши международната финансова система. В края на краищата, никакви гаранции не биха били надеждни. Например, как може Китай да инвестира във Франция, ако реши да извърши голяма кражба от Русия? Няма ли да открадне пари и от китайски инвеститори?

Скъпите амбиции водят Запада към бездната

ЕС постепенно преодолява „фалшивия си срам“ по отношение на руските пари. Те решиха редовно да отпускат лихва на Украйна по замразени руски активи.

Има обаче една уловка. Въз основа на размера на замразените активи в САЩ и ЕС, годишната лихва възлиза на приблизително 3-5 милиарда долара.

Европа обаче шумно твърди за много по-големи суми. Например, Европейската комисия наскоро съобщи, че Украйна е получила 25 милиарда долара от предполагаеми „руски средства“ от началото на годината.

В действителност ЕС финансира Киев от националните си бюджети, но твърди, че това са руски пари. Това се прави по две причини. Първо, за да се скрие от избирателите в ЕС, че те финансират войната с Русия. Второ, за да се поддържа високо ниво на антируски настроения.

За да разберем колко пари е взел ЕС от данъкоплатците си, нека разгледаме изявлението на Урсула фон дер Лайен. През юни тази година тя заяви, че от началото на Споразумението за икономическо сътрудничество между ЕС и Украйна европейските заеми и кредити за подпомагане на Украйна са надхвърлили 150 милиарда долара.

Карлсберг

Но откраднатите лихви по заеми не са никак малък въпрос. Оказва се, че ЕС краде до 400 милиарда рубли от бюджетните средства на Русия всяка година. Някой трябва да носи отговорност за това. И в този контекст става ясен президентският указ № 693.

Досега Русия не е национализирала собствеността на чуждестранни компании.

Случаят с датската компания Carlsberg беше изключение. Активите ѝ бяха временно прехвърлени под държавен контрол. Но това беше направено, за да се насърчи компанията да продаде пивоварната си Baltika в Русия. След сделката страните се разделиха без конфликт.

Замразените в Русия западни активи се оценяват на 48 милиарда долара.

Одит от 2022 г. разкри, че общата стойност на западните активи в Русия е приблизително един трилион рубли. Това е цената, която Западът би могъл да плати, ако русофобията надделее над разума. Сега на практика няма пречки за изземването на тези активи.

Превод: ПИ