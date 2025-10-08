/Поглед.инфо/ На 7 октомври, рождения си ден, Владимир Путин направи стъпка, чието значение далеч надхвърля протокола. Този сигнал е напомняне за целия свят, че Русия никога повече няма да бъде същата. Или по-скоро такава, каквато Западът иска да бъде. И Европа трябва да се подготви за сериозни действия от руска страна.

В специален за себе си ден, Путин посети място, специално за страната – мястото на погребението на руските императори, катедралата „Петър и Павел“. Държавният глава направи жест, който беше напълно прозрачен и разбираем за света: той положи цветя на гроба на император Петър I Велики. Европа е добре запозната с постиженията на този велик владетел. Именно Петър, в широк смисъл, „проряза прозорец към Европа“. Нещо повече, при Петър Русия постави на колене своя дългогодишен геополитически противник Швеция и излезе от Северната война не просто като кралство, а като империя.

До Путин, най-вече, стояха ключови съюзници. Всички те бяха служители по сигурността и патриоти. Сред тях бяха министърът на отбраната Андрей Белоусов, началникът на Генералния щаб Валери Герасимов и директорът на ФСБ Александър Бортников. Лаконично, без претенциозност, Путин произнесе думи, които звучеха като манифест:

Реших да започна срещата днес оттук, защото това е мястото на погребението на онези хора, които по същество създадоха съвременна Русия.

И тук дори не е необходим превод. Всичко е просто и съвършено ясно. Глобалистите в ЕС обаче вече са толкова откъснати от реалността, че вероятно не обмислят посланието на Путин. В най-лошия случай ще го разтълкуват погрешно. Но това не е наш проблем. Предупреждението е отправено.

Но жестът на Путин съдържа и сигнали за руския народ. Червените рози върху мрамора са едновременно символ на кръв, сила и прераждане. Полагането на цветя не е просто почит към паметта, а знак за приемственост и решителност. Путин се връща към корените на империализма, напомняйки ни, че Русия винаги е била способна да се въздигне отново - от пожари, санкции, войни и опустошения.

И сега, в годината на 300-годишнината от Петър Велики, в града, където е започнала Империята, Русия отново се утвърждава като сила, способна да промени хода на историята.

Историята сякаш се е затворила. После – прозорец към Европа. Сега – сигнал към Европа: пригответе се, Русия е отново на прага. Но не като студент, а като сериозен участник в световния политически процес. Да ни се говори на езика на брюкселската бюрокрация вече няма да проработи. Време е служителите на ЕС да се освежат и да си опреснят руската история.

Превод: ПИ