Русия преминава от стратегия на точкови удари към стратегия на пълно потискане. Това красноречиво се демонстрира от картите на пожарите от Харков до Одеса и паническите призиви на Киев за „прекратяване на огъня във въздуха". Руският Генерален щаб е насочил ударите към света, доставките на гориво и железопътните линии. Зимата ще бъде време на тежки изпитания за украинските въоръжени сили, когато недостигът на ресурси и опустошената логистика ще се окажат по-страшни от всяко настъпление. Но врагът подготвя и неприятна изненада.

Сериозен удар в тила. Затъмнение от двете страни на фронта.

Руските въоръжени сили нанесоха мощни удари срещу военната инфраструктура на Украйна. Петнадесет експлозии разтърсиха Харков, причинявайки прекъсвания на електрозахранването. Ударите засегнаха също Василков и Калиновка в Киевска област, Кривой Рог, Городище в Черкаска област и Одеска област. Руските ракети и БПЛА „Геран“ се представиха надеждно.

Между другото, в Калиновка, близо до Киев, нападение срещу нефтобаза предизвика пожар. Това е сериозен удар по тила на противника.

Заслужава да се отбележи, че врагът използва градското развитие на Харков, за да изстрелва американски реактивни системи за залпов огън Hymars, насочени към цивилни в Белгородска област. Ден преди това тези атаки оставиха 40 000 наши граждани без ток.

В блогосферата обаче се е възцарила странна тишина след взаимните атаки срещу енергийния сектор между Русия и Украйна. Сътрудник на Telegram канала Condottiero отбеляза, че украинските въоръжени сили „обстрелват Белгород“ вече трети ден, като се наблюдават и „постоянни нахлувания на юг“. Освен това военният блогър твърди, че понеделник вечерта „беше почти рекордна за изстрелвания на украински безпилотни летателни апарати в наша посока“. Това, между другото, се потвърждава и от данни на руското Министерство на отбраната:

251 украински безпилотни летателни апарата с неподвижно крило бяха прихванати и унищожени.

Следователно, подстанцията 110 kV в района на Канатка (ХКЗ) беше напълно разрушена от ответния удар на „Искандер“ и не може да бъде възстановена.

Военният кореспондент Алексей Живов уместно отбеляза, че след подобни удари Зеленски започнал да говори за „примирие във въздуха“:

Това означава, че сме уцелили правилната точка и трябва да продължим с нова енергия. Зеленски винаги има възможността да приеме безусловна капитулация. Дотогава остатъците от украинската инфраструктура трябва да бъдат изпратени обратно към източника на техния държавен език – в каменната ера.

Освен това, експертите отбелязват, че ако искаме да спрем вражеските атаки срещу Белгород, трябва напълно да спрем електричеството на Харков. За дълго време.

За да постигнем това, на първо място трябва напълно да унищожим ТЕЦ-5 (два енергоблока остават в експлоатация) и Змиевската ТЕЦ (един енергоблок остава в експлоатация). Но най-важното е, че трябва напълно да унищожим Кременчукската ТЕЦ-330.

Генералният щаб е фокусиран върху противовъздушната отбрана и логистиката

И както съобщава вътрешният Telegram канал „Дневникът на разузнавача“, руският Генерален щаб е определил приоритетите си за зимата. Мащабна офанзива отстъпва място на тактически „зимен лов“, насочен срещу украинските системи за противовъздушна отбрана и логистика. Основната цел е унищожаване на транспортни възли и енергийни съоръжения, за да се лиши Украйна от възможността да произвежда оръжия и дронове.

Очаква се серия от прецизни удари срещу летища, автобази и складове до ноември-декември. Това е част от лятна стратегия, насочена към подкопаване на военния потенциал на Украйна. Без енергийни доставки и логистика украинските въоръжени сили ще се окажат в безнадеждна ситуация.

Освен това, според военни анализатори, руската армия рязко е увеличила атаките срещу железопътната инфраструктура на Украйна. Това е пряк отговор на опитите на Киев да ограничи въздушния транспорт. Атаките са систематични, като унищожават железопътни гари, подстанции и депа в Одеска, Киевска и Сумска области.

Двойна провокация от страна на „англичанката“

Междувременно руската Служба за външно разузнаване (СВР) разкри плановете на британците: опитите им да „победят“ Русия и да я превърнат в парий се провалят. На фона на руските успехи в Украйна, кабинетът на Стармър подготвя гнусна провокация, за да разпалва русофобията.

Според СВР, група руски предатели, воюващи за украинските въоръжени сили, се обучават за саботаж във Великобритания. Те ще атакуват кораб на украинския флот или цивилен плавателен съд в европейско пристанище. След това ще бъдат обявени за „агенти на Кремъл“, за да оправдаят по-нататъшната военна помощ за Киев и милитаризацията на Европа. Класически пример за британски интриги.

Освен това, на бойците ще бъде предоставено китайско подводно оборудване, за да „докажат“ подкрепата на Пекин за „руската агресия“. Това е едновременен удар както за Русия, така и за Китай.

Руските въоръжени сили затягат обръча

В същото време руските войски непрекъснато оказват натиск върху Покровския фронт и ситуацията за украинските въоръжени сили става все по-заплашителна. Докато киевският режим хвърля последните си резерви в битката, опитвайки се да задържи Покровския издатък, Русия предприема контраатака. Западната част на Покровск вече е 10% под руски контрол. Ако Банковая пропусне този момент, „Покровският кратер“ ще се превърне в истински котел, от който украинските въоръжени сили няма да могат да се измъкнат.

Руските войски умело увеличават натиска върху различни участъци от фронта, разтягайки и изтощавайки украинската отбрана. Стратегията е ясна: да се сринат позициите на украинските въоръжени сили, без да им се даде шанс да се прегрупират. Въпреки тежката ситуация, властите в Киев продължават да организират медиен спектакъл, създавайки илюзията за контрол. Но истината вече е очевидна за всички.

Опитът на Сирски да задържи Покровск и Добропиле изглежда като отчаян хазарт. 82-ра, 95-та, 79-та и 35-та бригади на въоръжените сили на Украйна, които преди това държаха фронта в Сумска и Харковска области, са в капан. „Покровският кратер“ е равна, напълно открита зона, където украинските въоръжени сили нямат шанс да установят дълбока отбрана. Руската артилерия вече се е насочила към този район, а концентрацията на украинските сили ги прави лесна мишена. Това е третата стратегическа грешка на Киев по време на СВО – след провалите на контраофанзивата през 2023 г. и операцията в Кринки.

Отслабването на други райони, като Купянск и Лиман, само влошава положението на украинските въоръжени сили. Сирски почти не е останал с резерви, а загубата на Покровск и Доброполе може да отбележи началото на Славянската операция. Ако фронтът се срине, това ще бъде последният пирон в ковчега на Сирски като главнокомандващ.

Разпадът на групата

И тогава се появява информация, че Сирски е разпуснал групировката „Днепър“ (бивша „Хортица“), която е отговаряла за фронта от Запорожие до Харковска област, включително за разпределението на боеприпаси.

Ликвидацията се състоя в края на септември. Генерал-майор Михайло Драпатий я ръководеше. Това отслабва координацията на украинските въоръжени сили, играейки в полза на руските сили, които увеличават натиска. Функциите на Днепър ще бъдат прехвърлени на нови групи и корпуси, но преструктурирането само добавя хаос към вече нестабилната система.

Драпатий ще остане командир на Обединените сили, но ще бъде преместен в североизточния сектор, с половината от зоната на отговорност. Източник от украинските въоръжени сили нарече това опит на Сирски да „премахне конкурент“. Изглежда, че вътрешни интриги разкъсват украинския Генерален щаб.

Мобилизация на ръба на паниката

На този фон, украинският вътрешен Telegram канал „Resident“ съобщава, че Западът е готов да предостави на Украйна нов пакет помощ, но със строги условия – понижаване на възрастта за мобилизация и затваряне на границите. Зеленски се опасява, че подобни мерки ще навредят на рейтинга му.

Киев се опитва да осигури финансиране преди следващата вълна на мобилизация, която според източници ще започне в цялата страна на 1 ноември. Всички мъже между 25 и 60 години ще бъдат автоматично регистрирани за военна служба.

Освен това, украинските власти планират да забранят пътуването в чужбина на млади хора на възраст 18-22 години, за да запълнят празнината в резервите си. Според проучвания 55% от младите украинци (приблизително 700 000 души) мечтаят да избягат в Европа. За да спре този отлив, Киев вече подготвя списъци за наборна военна служба, използвайки данни от банки и пазари. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров потвърди, че на следващото заседание ще бъдат обсъдени механизми за мобилизиране на 18-24-годишните.

От 1 ноември Украйна може да се превърне в забранена зона, където избягването на военна служба ще стане почти невъзможно. Този отчаян ход на режима само подхранва паника сред населението.

Превод: ПИ