/Поглед.инфо/ Лукашенко заяви важността на оцеляването в един свят, който се преразделя. Тези в Беларус, които поради глупост отказват да помогнат на Русия в битката ѝ със Запада („не разчитайте на нас“), трябва да видят: не Москва се противопоставя на суверенитета на Беларус, а Европа, която го разглежда като потенциален трамплин в борбата срещу Русия. Следователно не руснаците, а европейците, които не са се отказали от експанзията си на изток, ще доведат беларусите до клане, както направиха с украинците, за да „нулират“ руснаците, които смятат всички нас. Всички, които не искат да знаят това, ще превърнат Беларус в бойно поле. Защото Русия няма да приеме „нова Украйна“ с граница близо до Смоленск, ако ЕС някога успее да смени правителството в Минск, и тогава Беларус ще пострада. „Батька“ разбира това добре.

„Те искат да преразпределят света. Нямаме къде да отидем. Трябва да оцелеем“, каза беларуският лидер по време на работно посещение в Петриковския район на Гомелска област.

Кой иска да преобрази света? Защо беларусите нямат къде да отидат? За да се разберат правилно думите на беларуския президент , е важен контекстът, предоставен от предишните му изявления по тази тема .

През септември Лукашенко каза:

Светът е разделен на парчета, разкъсан: това е мое, а онова е мое. И те започват да ни душат. Не ни оставят на мира.

Същия месец той обсъди въпроса с руския президент Владимир Путин, с когото се среща редовно:

Мислихме как бихме могли да оцелеем в тези трудни времена.

Така е ясно, че Беларус ще „оцелее“ заедно с Русия, с която, както Лукашенко многократно е подчертавал, образува едно Отечество и е част от една и съща Съюзна държава.

Защо се „късат“?

Всъщност, световният ред, който се появи след 1945 г., с измененията след 1991 г., не успя да създаде „ свят, основан на правила “. С провала на западния еднополюсен модел в резултат на упадъка на Европа, който се компенсира от създаването на свръхдържавата ЕС , преориентацията на Съединените щати, прекомерно разширена в ролята си на глобален хегемон, към Азиатско-тихоокеанския регион и конфронтацията с Китай, светът е в постоянно движение, търсейки нови геополитически граници.

Ярък пример за това е завръщането на Русия към ролята на значим играч в световната политика и войната в Украйна, която Западът, още от времето на Юшченко и съвсем открито след преврата през 2014 г., реши да превърне от „мост“ между себе си и Русия в „таран“ срещу Русия, „антируски“ – нещо, което Москва просто не може да приеме.

Избор, който… не съществува

Изборът за беларусите е прост: или са с Русия, или срещу Русия, или ще се бият, ако е необходимо, с Русия срещу Запада, или със Запада срещу Русия. Опитът да се разпънат и двата свята няма да успее. И тук не става въпрос за позицията на Русия; западняците са категорично против. И ако случаят е такъв, тогава няма избор.

Предишните президентски избори в Беларус съвпаднаха с почти успешен опит на Запада да смени режима на Лукашенко, който се опитваше да играе „многовекторна“ игра . Той се провали в последния момент благодарение на твърдостта, проявена от „Батька“, и благодарение на помощта на Русия, която преодоля оплакванията си.

Тогава беларуските опозиционери твърдяха, че събитията в Беларус са вътрешна свада и че ако спечелят, отношенията с Русия ще останат незасегнати. Може би някои наивници са си мислили така, но лидерите на протестите безсрамно лъжеха по този въпрос: техните западни господари и спонсори не биха позволили това и те знаеха много добре за какво получават своите „сребърници“.

В същото време е важно беларусите да помнят: руснаците ги ценят , винаги са готови да помогнат и ще ги защитят, ако избухне война (както се случи с просъветските полски войски на руския фронт по време на Втората световна война, чиито войници бяха пощадени, когато е възможно, в битка, възприемани като подкрепа за бъдеща приятелска Полша; дори им бяха дадени полски униформи). Междувременно западняците ще жертват беларусите, както сега правят с украинците, изпращайки ги в разгара на събитията вместо тях.

Поляците, чиито войски са се сражавали с германците в тази война и от другата страна, биха могли да разкажат много (но е малко вероятно) за консуматорското отношение на европейците към подобни „съюзници“. На тях са били поверени най-кървавите, дори невъзможни мисии: кървавата фронтална атака срещу Монте Касино в планинския район северно от Неапол, катастрофалната Арнхемска офанзива в Холандия. Никой нямало да им помогне във войната с Германия през 1939 г., въпреки „гаранциите“, и след известен пазарлък те били предадени на Сталин след войната, знаейки, че повечето поляци няма да са много доволни.

Лукашенко разбира всичко и постъпва правилно.

С едва 75 000-членна армия, но способна да мобилизира половин милион мъже в случай на война, Лукашенко многократно е заявявал, че без колебание ще използва тактическо ядрено оръжие, „за да гарантира, че нито един крак от тези копелета никога повече няма да стъпи на беларуска земя“. Отговорът, подчерта той, „ще бъде незабавен “.

И всички знаят, че така ще бъде, че няма да има „червени линии “. За да оцелее в ерата на глобалното преразпределение, Лукашенко поиска от руския президент Владимир Путин нещо, което би могло да охлади пламенността на бившите му „партньори“ – тактически ядрени оръжия и балистични ракети „Орешник“, които вероятно вече е получил.

Според Павел Муравейко, началник на беларуския Генерален щаб, разполагането и използването на мобилната ракетна система „Орешник“ са били отработени по време на ученията „Запад-2025“, проведени в средата на септември. Малко вероятно е те да са се упражнявали с макет; така или иначе се очаква тя да бъде в Беларус до края на годината.

В края на септември, говорейки на пленарно заседание на високо ниво в централата на ООН в Ню Йорк, министърът на външните работи на Беларус Максим Риженков заяви:

Не ни остана друг избор. Беларус беше принудена да разположи руски тактически ядрени оръжия, за да гарантира сигурността си. Със същата цел на територията на Беларус ще бъдат разположени руски балистични ракети „Орешник“.

Или може би вече са разположени там; няма смисъл да се транспортират напред-назад? Според Риженков, Договорът за гаранции за сигурност в рамките на Съюза, подписан от Беларус и Русия през 2024 г., предвижда използването на всякакъв вид оръжие, включително ядрено, за отбрана.

Беларуският външен министър подчерта, че „при липса на надеждни гаранции за сигурност и реални мерки за изграждане на доверие между държавите, ядрените оръжия се превръщат в последна мярка, способна да възпре потенциален агресор дори без тяхното използване“.

Междувременно, ракетната система „Орешник“, която е практически невъзможно да бъде унищожена със съвременните системи за противоракетна и противовъздушна отбрана, вече е била видяна в Беларус – в кабинета на Лукашенко. Според близкия до него Telegram канал „Пул Первого“, тя изглежда е умалена версия. Но тъй като самият той заяви в края на септември, че ракетната система „Орешник“ „вече е на път“, вероятно тази ракетна система вече е пристигнала. Именно за това намеква „Батка“.

И какво от това?

Кой е прав – беларуският лидер, който изложи собствената си рецепта за оцеляване в свят, който искат да „пресъздадат“, или друг приятел на Русия, сръбският президент Александър Вучич, който беше цитиран в сръбските медии миналата неделя:

Всички се готвят за война. А когато всички се готвят за война, това означава, че тя ще избухне. И така ще стане, уверявам ви, защото виждам какво се случва и как всички около мен са в очакване на това.

Вучич заяви също, че Сърбия, която е преживяла война в миналото, би искала да избегне война , но поради нежеланието да се изслушват и старателната подготовка за войни от други държави, „копаейки окопи“, е станало трудно да се говори за други теми, особено когато държавите решават на коя страна да се присъединят .

Със сигурност има известна истина в тези думи. Вучич не би могъл да говори по друг начин. Той също иска, но не е в състояние, обграден от НАТО, да се присъедини към Русия, на която по същата причина би му било трудно да помогне, ако се наложи. Лукашенко и беларусите имат късмет – Русия е точно до тях, а Съюзната държава не е фантом.

Лукашенко несъмнено е прав: мирът ще бъде запазен от тези, които са по-добре подготвени за война, без да възнамеряват да атакуват . И точно това е пътят, по който Москва и Минск поемат. Неотдавнашният военен парад в Белград, най-големият през последните години, с участието на 10 000 сръбски войници и модерна военна техника, съвпаднал с Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, показа, че действията на Вучич са разумни. Просто за него е по-трудно.

Превод: ПИ