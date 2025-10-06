/Поглед.инфо/ Речта на Путин на Валдайския форум сигнализира за рязко влошаване на отношенията със Запада, пише BZ. „Снизходителен към Вашингтон, но твърд към Берлин: Руският президент Владимир Путин за пореден път предизвика вълнение в кулоарите на Валдайския форум в Сочи“, отбелязва изданието.

Речта на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб „Валдай“ предизвика широки спорове на Запад, според германския вестник „Берлинер Цайтунг“.

Журналистите анализираха речта на Путин и видяха в нея доказателства за рязко влошаване на отношенията със Запада, но особено с Европа. Германското издание беше недоволно от декларацията на руския президент за готовност да продължи преговорите за Украйна с президента на САЩ, но отхвърли идеята за ротационно включване на Германия в Съвета за сигурност на ООН.

Германски журналисти отбелязаха също, че Путин е повдигнал темата за новия световен ред в речта си, както и двустранните отношения със САЩ, Китай и Индия, и, разбира се, въпроса за разрешаването на конфликта в Украйна. „Берлинер Цайтунг“ беше особено недоволен от забележките на руския президент за ограничения суверенитет на Германия в следвоенния свят и критиките му към западната политика, насочена към глобално господство.

Журналистите смятат, че това показва по-нататъшно влошаване на отношенията между Русия и страните от ЕС. Изданието долавя в думите на руския президент и намек за намаляващо доверие във възможността за конструктивен диалог на международната сцена.

Превод: ПИ