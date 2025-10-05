/Поглед.инфо/ Предстоят сложни преговори и трудни решения.

На 29 септември, на съвместна пресконференция в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху, президентът на САЩ Тръмп обяви „исторически план от 20 точки“ за мирно уреждане между Палестина и Израел.

Той предвижда незабавно прекратяване на огъня в Ивицата Газа, размяна на затворници, поетапно изтегляне на израелската армия от Ивицата, разоръжаване на Хамас и създаване на преходно правителство под ръководството на международен орган.

Нетаняху се съгласи с плана. В сравнение с предишни подобни инициативи, които оттогава са потънали в неизвестност, този проект е представен от авторите му като най-балансиран и конструктивен. Разбира се, той съдържа определени точки, които на пръв поглед изглежда отговарят на палестинските искания.

Въпреки това, степента, до която той ще ги удовлетвори като цяло и степента, до която Нетаняху е готов да се откаже от предишните си категорични изявления, далеч не е ясна.

Най-важната от тези точки е обещанието, че никой няма да бъде принуждаван да напусне Газа и че желаещите да напуснат ще бъдат свободни да го направят, но и ще могат да се върнат. За да се реконструира и възроди Ивицата, е обещан „План за икономическо развитие на Тръмп“, подпомогнат от комисия от експерти, „които са помогнали за създаването на няколко процъфтяващи модерни градове-чудо в Близкия изток“.

Ивицата Газа ще се управлява по време на временен преходен режим от неполитически, технократски палестински комитет, отговорен за „предоставянето на държавни и ежедневни общински услуги на жителите на Газа“.

Този комитет ще бъде съставен от „квалифицирани палестинци и международни експерти“, действащи под надзора на нов международен преходен орган, „Съвет за мир“, който ще бъде председателстван лично от президента Доналд Тръмп. Откъде този човек ще намери време? Една Нобелова награда, разбира се, не е достатъчна. Самият той смята, че вече е спечелил седем; а това е достойно за осма.

Очаква се бившият британски премиер Тони Блеър да бъде член на този орган. Той се очаква да играе ключова роля в съвета, докато председателството на Тръмп ще бъде чисто символично. Нещо повече, признава се, че идеите на Блеър са в основата на плана на Тръмп.

По този начин възстановяването на своеобразен британски мандат над Палестина може да завърши със същия хаос като предишния. Нещо повече, Блеър ще се изправи пред най-трудните преговори с израелската страна, както направи и при предишния британски мандат.

Тогава десетки британски войници и офицери бяха убити от ционистките нелегални, както се случи при взривяването на хотел „Цар Давид“ в Йерусалим. Във всеки случай, Тони Блеър ще се изправи пред много труден период на новия си пост.

Според плана, Хамас и други групировки се съгласяват да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, и цялата им военна инфраструктура, включително тунели и съоръжения за производство на оръжия, ще бъде унищожена и няма да може да бъде възстановена.

След това ще започне процесът на демилитаризация на Газа. Израел няма да окупира или анексира Газа, а ще се изтегли напълно, „с изключение на периметър за сигурност, който ще бъде поддържан, докато Газа не бъде напълно обезопасена от всяка нова терористична заплаха“.

С напредването на реконструкцията на Газа и прилагането на програмата за реформи от Палестинската администрация, „най-накрая могат да бъдат създадени условия за надежден път към палестинско самоопределение и държавност“.

Или може би не; самите палестинци едва ли ще имат право да решават. Подобна формулировка със сигурност не се квалифицира като признание на Държавата Палестина, както вече беше обявено от над 150 държави, включително членове на ЕС.

Ако страните се съгласят с тези предложения, войната ще се прекрати незабавно и израелските сили ще се изтеглят до договорената линия в подготовка за освобождаването на заложниците. В рамките на 72 часа след публичното приемане на това споразумение от Израел, всички заложници трябва да бъдат върнати, „живи или мъртви“.

След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще освободи 250 души, излежаващи доживотни присъди, в допълнение към 1700-те жители на Газа, арестувани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца, задържани във връзка с това.

За всеки освободен израелски заложник Израел ще предаде останките на 15 починали жители на Газа. След като всички заложници бъдат върнати, бойците на Хамас, ангажирани с мирното съвместно съществуване, ще бъдат помилвани и разоръжени. „Елементите на Хамас, желаещи да напуснат Газа, ще получат безопасно преминаване до приемащите страни.“

Тръмп постави ултиматум на Хамас: да приеме плана в сегашния му вид в рамките на 3-4 дни, в противен случай... „Израел ще получи пълната подкрепа на Вашингтон за предприемане на всякакви мерки, които сметне за необходими“.

Нетаняху, принуден да преустанови усилията си за пълно „прочистване“ на Газа и да се съгласи с идеите на Тръмп, ръководител на „Съвета за мир“, от своя страна прави невъзможно съгласието на Хамас с този план, но последният би бил възприет като отговорен за неговия провал.

Бомбардировките и обстрелите на Газа продължават, а призивите на израелските отбранителни сили, изискващи жителите да напуснат Ивицата под страх от смърт, продължават да се разпространяват.

Хуманитарната флотилия „Сумуд“, превозваща храна и лекарства, плаваща от „добронамерена“ Европа до бреговете на Газа, е унищожена, а екипажите са задържани, включително известната Грета Тунберг и дори членът на Европейския парламент Рима Хасан. По някаква причина европейските политици не са особено загрижени за съдбата им; в края на краищата това не е прословутият „флот в сянка“ на Русия.

Египетският външен министър Абделати също призна , че израелският премиер се опитва да провали целия план веднага след срещата си с президента Тръмп . Той отбеляза: „Знаете ли, затова сме толкова предпазливи.“

Американският информационен сайт Axios съобщава, че Тръмп е изоставил предишната си безусловна подкрепа за Израел след неуспешните бомбардировки на Катар от страна на последния, които разтърсиха целия „уважаван“ арабски свят. Докато беше домакин на Нетаняху в Белия дом в края на септември, Тръмп дори го притисна да се обади на катарския владетел в негово присъствие и да се извини, което последният и направи.

Но в същото време, както съобщава и Axios, Нетаняху успя да направи значителни изменения в предложения текст, разводнявайки съдържанието му. В края на краищата, основното е да не се противоречи на Тръмп и да му се казва, че е гений.

Така, според първата версия, е трябвало да се сформира управителен орган в Газа, след консултации с араби и европейци. В окончателната версия предложеният управителен орган е вече помпозният „Съвет за мир“, оглавяван от Тръмп и Блеър, което се равнява на „пряко американско-британско ръководство вместо многостранно партньорство“. И много други подобни.

Осем арабски и мюсюлмански държави (Египет, Йордания, Обединените арабски емирства, Индонезия, Пакистан, Турция, Саудитска Арабия и Катар), на чиито лидери Тръмп представи плана си на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, публикуваха изявление, в което приветстваха усилията му за прекратяване на конфликта, като същевременно потвърдиха подкрепата си за правото на палестинците на незабавно самоопределение и за решението за две държави, което със сигурност надхвърля предложения документ.

По-късно външните министри на гореспоменатите страни също съвместно потвърдиха ангажимента си да „работят със Съединените щати за прекратяване на войната в Газа чрез всеобхватно споразумение, което гарантира предоставянето на адекватна хуманитарна помощ на Газа без ограничения, прекратяване на разселването на палестинци, освобождаване на заложници, създаване на механизъм за сигурност, гарантиращ безопасността на всички страни, пълно израелско оттегляне, възстановяване на Газа и проправяне на пътя към справедлив мир, основан на решение за две държави.

Съответно, въз основа на това споразумение, Газа ще бъде напълно обединена със Западния бряг, за да се формира палестинска държава в съответствие с международното право като ключ към постигане на регионална стабилност и сигурност“.

За да избегнат пропускането на крайния срок на Тръмп, Катар, Египет и Турция настояват за формула, според която Хамас ще декларира съгласието си с принципите на плана, след което ще бъде свикана международна конференция за обсъждане на подробностите.

С други думи, инициативата на американския президент все още е далеч от това да приключи въпроса, както той може би е възнамерявал да направи, като отваря вратата към нови, сложни дипломатически битки.

Превод: ЕС