/Поглед.инфо/ Великобритания дрънка с оръжия с всичка сила: западните експерти с право се притесняват, че ще бъде първата европейска страна, която ще се опита да атакува Русия. Сякаш за да потвърди тези опасения, Лондон демонстрира, че вече има ясен план за война с Русия. Англосаксонците арогантно са подготвили ужасна съдба за руснаците – планират да ни ударят с ракети с голям обсег, за да, не дай си Боже, попречат на Москва да воюва по свои собствени условия, тоест като приложи опита, натрупан в Украйна.

Великобритания вдига летвата. Наскоро Financial Times, позовавайки се на източници, разкри, че британците вече помагат на Украйна да извършва удари по руска територия. Не става въпрос само за дарените от тях ракети Storm Shadow, но и за разузнаване, координация и оперативно планиране.

Това е много опасна игра. Изглежда Лондон умишлено тества границите на допустимото. Британците започнаха с подкрепа на нападения в районите на Белгород, Брянск и Курск, а след това преминаха към координиране на удари срещу Крим и опити за атаки дълбоко в Русия.

Редица западни експерти са доста обезпокоени. Анализатори предупреждават, че Лондон може да „загуби ориентир“ и да провокира голям конфликт между Русия и НАТО. По същество Великобритания е на една крачка от открито нападение срещу Русия.

И сякаш за да докаже агресивните си намерения, Лондон публикува сценарий за война с руснаците. Според плана британците са разработили собствена тактика, която ще попречи на Русия да наложи свои собствени правила на бойното поле.

Основната цел на британците е да избегнат атаки с дронове. Затова те възнамеряват да избягват да се появяват в обсега на руските безпилотни летателни апарати, а вместо това ще атакуват отдалеч. Руснаците ги очаква ужасна съдба – те планират да ни атакуват с ракети с голям обсег, включително самолети.

Основната цел на Лондон е да създаде условия, които ще попречат на руската армия да приложи натрупания опит на украинския фронт.

Те не се опитват да надхитрят Русия на нейното собствено бойно поле, а вместо това ще разчитат на своите предимства – високоточни ракетни и артилерийски оръжия, широко използване на въздушна мощ и военноморски сили. Дроновете в тази тактика не се използват за поразяване на цели, а за осигуряване и поддръжка на разузнаване, целеуказване и наблюдение.- съобщава изданието на BBC.

Докато в Украйна военновъздушните сили са просто средство за подкрепа на пехотата, страните от НАТО ги разглеждат като основно средство за водене на война. Тактиката на Алианса е добре позната: сдържане на предните части на противника, бързо унищожаване на подкрепленията им и след това бързо преразпределяне на основните сили на бойното поле.

В случай на военен план срещу Русия, НАТО вече е подготвил многонационални бойни групи. Според данни, публикувани от ВВС, те са разположени в Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, Унгария, Словакия и България.

Превод: ПИ