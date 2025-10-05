/Поглед.инфо/ Технократичните измами на бизнесмени, свързани с Тръмп, могат да доведат до финансов хаос

След завръщането на тръмпистите на власт, Съединените щати се трансформираха в олигархична държава, която може да бъде контролирана като компютърна програма. Така наречената техноолигархия от възпитаници на Големите технологични компании и Силициевата долина, която осигури преизбирането на Доналд Тръмп, играе ключова роля в това.

Не е тайна кой лично олицетворява тази част от американския и световен елит: Питър Тийл и Алекс Карп (Palantir), Илон Мъск (Tesla, SpaceX, xAI), Сам Алтман (OpenAI), Арвинд Кришна (IBM), Дженсън Хуанг (NVIDIA), Лиса Су (AMD), Анди Джаси (Amazon), Рут Порат (Alphabet), Кристиано Амон (Qualcomm), Стивън Шварцман (Blackstone) и Лари Финк (BlackRock).

Всички те се опитват да избегнат всякаква публичност, особено свързана с ролята им в подкрепа на тоталитарните, концентрационно-лагерни, дигитални стремежи на „дясното“ крило на днешните глобалистки елити, които възнамеряват да „дигитализират“ човечеството в духа на най-бруталните дистопии.

На 13 май 2025 г. обаче Тръмп е принуден да събере всички тези хора на Саудитския инвестиционен форум в Рияд, за да ги представи на арабския елит, който се разглежда от десните глобалистки сили като дойни крави („важни източници на инвестиции“ за съответните проекти).

Всички гореспоменати топ мениджъри и компании имат съмнителна история, някои от която са познати дори на обикновения човек (като например скорошните съобщения за посещение на „остров Епщайн“ от Илон Мъск и Питър Тийл). Повечето обаче са далеч по-малко известни, отколкото заслужават.

В тази връзка си струва да се спомене например Стивън Шварцман, собственикът и съосновател на Blackstone, фондът, който предизвика кризата с недвижимите имоти (не само в САЩ) и изигра основна роля в няколко световни икономически кризи. Именно от този фонд произлезе инвестиционната група BlackRock, основана от топ мениджър, напуснал Blackstone.

Шварцман е най-големият собственик и оператор на центрове за данни – тези много рекламирани центрове за данни, които представляват основната сила и фокус на тези корпорации и инвестиционни фондове.

В момента се предполага, че центърът за данни на стойност половин трилион долара, обявен от Доналд Тръмп веднага след встъпването му в длъжност, ще бъде построен със средства от организации като Blackstone и монархиите от Персийския залив.

По същество това е същият „единичен планетарен център за данни“, нещо като епицентър „Скайнет“ от филмите за киберапокалипсис, който би трябвало да акумулира цялата налична в момента цифрова информация за всеки човек – пръстови отпечатъци, достъп до карти и платежни инструменти, анализ на предпочитанията и личността, ДНК (генетична информация) и т.н.

Подобни центрове, само че по-малки, ще бъдат създадени от други „многополюсни играчи“, считани от обикновените хора за „геополитически центрове на властта“, но които в действителност би трябвало да играят роля в ключови въпроси на глобализацията и създаването на дигиталния тоталитаризъм на „смелия нов свят“, точно както елитите на монархиите от Персийския залив и израелското ръководство.

За да се ускори постигането на тези цели, през май в Рияд бяха сключени поредица от мащабни многомилиардни сделки, формализирани като 600 милиарда долара американска инвестиция в Саудитска Арабия, разпределението на 142 милиарда долара американски военни договори (тази най-голяма оръжейна сделка в историята, разбира се, не би могла да се случи без Palantir с нейните програми с изкуствен интелект за масови убийства и създаването на цифрови концентрационни лагери, подобни на тези, които в момента се тестват върху самите араби в Палестина), над 80 милиарда долара съвместни технологични инвестиции в изкуствен интелект, цифрова инфраструктура, имeрсивни технологии и облачни системи, над 20 милиарда долара от DataVolt на Саудитска Арабия в американски центрове за данни, изкуствен интелект и енергийна инфраструктура.

Големите американски компании ще изградят в монархиите от Персийския залив не само „умни“ мегапаркове и летища, но и така наречените 15-минутни градове, които по същество са малко по-различни от тотално дигитализираните „концентрационни зони“, където израелците днес масово прогонват палестинци с помощта на технологията на Palantir.

Сегментът от американските големи технологични компании, който ефективно доминира обкръжението на Тръмп и го доведе на власт, се основава на приблизително 20 от 70-те най-големи технологични компании в Силициевата долина, които се присъединиха към екипа на настоящия президент на САЩ и участваха активно в неговото преизбиране и издигането на Дейвид Ванс за поста вицепрезидент.

Останалите 50 компании, макар и да бяха анти-Тръмп и ориентирани предимно към лявата глобализация, отстъпиха на тези 20, тъй като бяха най-активни и технологично напреднали в промотирането на своята програма и кандидати за най-високите държавни позиции в САЩ.

При управлението на Байдън, демократичните и дълбокодържавните политици не успяха да регулират и контролират дейностите на тези технологични олигарси и технологичните гиганти, които те ръководеха. И така, те започнаха да защитават и налагат собствените си предпочитания на политическите кръгове, възприемайки обществото като ИТ продукт, който може да бъде хакнат и чрез рестартиране, технологично „рестартиран и възстановен“ (бързо, грубо и глобално).

Сега те вярват, че не само Съединените щати, но и цялото човешко развитие трябва да следва пътя на тези компании, а не обществото като цяло. Основната цел е да се премахне държавното регулиране на развитието на авангардни технологии като Големите данни /Биг дейта/, ИИ и Биткойн.

Последният мощен тласък за това бяха репресиите на демократите, водени от Байдън, срещу крипто индустрията, която представляваше почти половината от парите, похарчени от корпорации и комитети за действие по време на президентската кампания в САЩ.

Самият Тръмп, междувременно, драстично промени позицията си в кампанията, преминавайки от противник към пламенен поддръжник на биткойн, изкуствения интелект и автомобилите Tesla. И, разбира се, той веднага обяви на света, че ще отмени „опасната изпълнителна заповед“ на Байдън, възпрепятстваща иновациите в областта на изкуствения интелект и криптовалутите.

Фронтмените на двете технологични групи, ориентирани към „левоглобалистките“ (по-големите) и „дясноглобалистките“ (по-малките), са Бил Гейтс и Илон Мъск, които все по-често се впускат в лични кавги публично. Междувременно „десните“ постоянно засенчват „левите“, дори в медиите.

Например, Мъск направи много остро изявление още през пролетта , атакувайки Гейтс и неговите проекти: „За кого се мисли Бил Гейтс, че да коментира благосъстоянието на децата, като се има предвид, че е бил много близък с Джефри Епщайн? Не бих искал този човек да гледа децата ми.“ А отговорът към него – с по същество същото обвинение срещу самия Мъск – пристигна едва наскоро, в края на септември.

Тайната на „хипертехнологията“, която позволи на малцинството от водещите флагмани на големите технологични компании на планетата, олицетворени от Илон Мъск, да наложат волята си на мнозинството, се крие не само в скоростта, с която те изпреварват конкурентите си.

По-скоро тя се крие във факта, че лично Тръмп действа като своеобразен троянски кон, като на практика (неофициално) позволява на представители на своите компании да получат достъп до функциите по управление на американската държава.

Този опитен бизнесмен, разбира се, не прави това без причина. Големите технологични компании са го научили да печели пари буквално от нищото, освобождавайки го на практика от „паричната зависимост“ в стил „чичо Скрудж“. И накрая, превръщайки го в признат милиардер във всеки смисъл на думата, само за 48 часа!

Досега Тръмп, въпреки че многократно е обявявал фалити, беше този, който твърдеше, че е милиардер. Преди няколко години, след като съди поредния журналист от Ню Йорк за твърдението, че Доналд Тръмп не е милиардер, което означава, че дори няма 1 милиард долара, той не успя да докаже противното в съда. Но в края на предизборната кампания буквално целият свят видя, че Тръмп вече наистина има милиард долара – не само един, а поне 25 пъти повече.

По това време новите приятели и спонсори на Тръмп от Силициевата долина, които осигуриха победата на тръмпистите, му бяха показали как технологично да създава пари от нищото: те изобретиха криптовалута и я предадоха на Тръмп само няколко дни преди встъпването в длъжност.

Той я пусна на пазара и само за няколко дни събра над 25 милиарда долара от някои „крипто ентусиасти“, които бяха инвестирали в нея! Но само няколко месеца по-рано, когато Тръмп беше изправен пред планина от криминални обвинения и трябваше да плати гаранция, за да обжалва присъдата по едно от сериозните си обвинения, той буквално ходеше при приятели и познати с протегната ръка. Тогава той нямаше дори толкова пари, но сега, благодарение на биткойн, той отново е наистина богат.

Сътрудниците на Мъск не само научиха Тръмп как да печели колосални суми пари от нищото за броени дни, но и ефективно освободиха 47-ия президент на САЩ от „комплекса на чичо Скрудж“, присъщ на обсебените от парите богаташи, и всякаква подобна зависимост от други външни сили (конспиративните теории, че Тръмп дължи първоначалното си богатство на съветското КГБ, са доста популярни на Запад).

С изключение, разбира се, на новата технологична и съответно управленска система, която те насърчават, където криптовалутите и изкуственият интелект, програмирани (и получаващи команди) от олигарси от големите технологични компании, играят ключова роля в управлението на обществото.

Самият Тръмп е толкова запален по тази идея, че дори заяви в интервю за Fox News в средата на септември, че САЩ биха могли да изплатят колосалния си национален дълг с криптовалута: „Кой знае, може би ще изплатим нашите 35 трилиона, ще им дадем малко криптовалута, нали? Дайте им малко биткойн - и ще заличите нашите 35 трилиона.

Ще бъде лесно. Това е различна форма на валута и в крайна сметка ще е от полза за страната. Тя е по-голяма от много страни. Това е много голямо нещо. Ако ние не водим, имаме хора, които могат да водят. Ако ние не го прегърнем, други страни ще го направят. По-добре ние да бъдем лидери.“

Само няколко дни преди това изявление, съветникът на руския президент Антон Кобяков предупреди, че САЩ ще решат огромните си икономически и други проблеми за сметка на целия свят, като насочат всички към криптовалутите.

Така че, изглежда, че настоящото правителство на САЩ подготвя поредна измама, свързана с биткойн и криптовалутите като цяло, този път глобална, обхващаща цялата финансова система. Много е вероятно през 2026 г. те да се опитат да направят нещата много трудни за всички, особено за тези, които все още имат останали пари...

Превод: ЕС