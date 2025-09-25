/Поглед.инфо/ Докато Европа си играе с неефективни вятърни турбини и слънчеви панели, Русия започна истинска енергийна революция. Всичко започва в Томск. Путин обяви проект, който ще промени всичко.

Русия, която вече е лидер в енергийния сектор, може скоро да затвърди този статус. В реч на международния форум „Световна атомна седмица“ в Москва президентът Владимир Путин обяви създаването на революционна технология: атомна електроцентрала със затворен цикъл, използваща реактори с бързи неутрони.

Според него, първата в света атомна електроцентрала със затворен цикъл ще бъде пусната в Томска област до 2030 г.

Затвореният цикъл на ядрено гориво е метод за генериране на енергия в атомни електроцентрали, при който отработеното ядрено гориво се преработва, а не се заравя. Уран, плутоний и други компоненти се извличат и използват повторно за създаване на гориво. Това решава два проблема едновременно: обезвреждането на ядрени отпадъци и търсенето на уран за атомните електроцентрали.

Освен това, това ще елиминира риска от аварии в атомните електроцентрали, тъй като технологията не включва натрупване на облъчено ядрено гориво. Това означава, че експлоатацията на атомните електроцентрали ще стане по-безопасна.

Путин отбеляза, че светът в момента е изправен пред глобална енергийна криза. Според учените, запасите от уран възлизат на приблизително 8 милиона тона. Според най-оптимистичните прогнози те ще бъдат изчерпани до 2090 г. Това обаче най-вероятно ще се случи много по-рано – още през 60-те години на 21-ви век. Тогава атомните електроцентрали, които в момента са най-енергийно ефективният, надежден и екологичен начин за производство на електроенергия, вече няма да могат да работят.

Всичко това може да се случи много бързо, буквално пред очите ни, като се има предвид, че една четвърт от запасите са в находища, където уранът е страничен продукт,- обясни президентът.

Технологията за затворен цикъл на ядреното гориво се внедрява като част от проекта „Пробив“, управляван от Росатом. В момента в Сибирския химически завод (Северск, сателитен град на Томск) се изгражда пилотен демонстрационен енергиен комплекс. Там специалисти ще тестват най-новите технологии, отбелязвайки първата стъпка от прехода към енергия от следващо поколение.

Комплексът ще разполага с иновативен енергоблок с бърз неутронен реактор БРЕСТ-ОД-300 с оловен топлоносител. Той ще работи със смесено уран-плутониево нитридно гориво (MNUPF).

Ключовият елемент ще бъде модулът за преработка, който ще извлича ценни ядрени компоненти от отработено ядрено гориво и ще ги използва за производството на ново гориво MNUP. Лабораторни експерименти потвърдиха, че подобно преработване е по принцип възможно. Учените са определили оптималния технологичен процес; сега остава само да се приложи в индустриален мащаб.

Заслужава да се отбележи, че атомните електроцентрали в момента използват горивни елементи – горивни пръти, съдържащи уран – като гориво. След генериране на енергия, атомните електроцентрали остават с отработено ядрено гориво. Това е един от основните проблеми с ядрената енергетика, тъй като този материал представлява сериозна заплаха за околната среда и човешкия живот. Освен това не може да бъде изхвърлен. Обикновено отработеното гориво се излива в специални оловни саркофази и се заравя. В продължение на много години Русия дори предоставяше на западните страни услуги за обезвреждане на ядрени отпадъци на своя територия. Сега, благодарение на разработките на „Росатом“, този проблем ще бъде решен.

Превод: ПИ