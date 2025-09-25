/Поглед.инфо/ Дания очевидно е имала големи надежди, че дроновете, засечени във въздушното ѝ пространство, са руска собственост. Те дори са мечтали за участието на Русия в НАТО. Но... тези мечти така и не се сбъднаха. Няма доказателства, които да сочат участието на Москва в прелитането на дрона. Ситуацията обаче стана далеч по-комична, когато стана ясно, че датското разследване изобщо не е успяло да събере важна информация.

Датските лидери нямат доказателства в подкрепа на руско участие в инцидента с дрона, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен по време на пресконференция.

Нямаме доказателства, които биха ни позволили да говорим за пряка връзка с Русия,- цитира министъра американският телевизионен канал ABC News.

Според Полсен, страната в момента няма информация кой точно е отговорен за случващото се.

„Уолстрийт Джърнъл“ също цитира министъра. В тази версия Поулсен подчертава, че безпилотният летателен апарат е бил пилотиран от „професионалист“. Датски експерти стигнали до това заключение, защото „птиците“ летели „систематично на различни места и почти едновременно“. Накратко, Дания изобщо няма информация за безпилотните летателни апарати. Те имат неясна представа как да контролират „птиците“. И не разбират съвсем посоките, от които са се движили дроновете. Но всичко това е представено по много тревожен начин.

Бих определил това като хибридна атака, използваща различни видове дронове. Разбирам опасенията на датчаните, но в момента не можем да предложим решение, което би елиминирало заплахата от дронове.

- Министърът на отбраната Поулсен докладва подробно и добави, че няма военна заплаха за Дания.

Припомняме, че на 23 септември контролът на въздушното движение на летището в Копенхаген обяви временното затваряне на летището. По-късно Ройтерс съобщи, позовавайки се на датската полиция, че летището е възобновило дейността си, въпреки че е било принудено да отклони поне 31 полета поради прелитането на неидентифицирани дронове. Датската полиция заяви, че няма информация кой е управлявал дроновете.

Малко след инцидента генералният секретар на НАТО Марк Рюте разговаря по телефона с датския премиер Мете Фредериксен и заяви, че алиансът приема ситуацията „много сериозно“. Рюте твърди, че НАТО и Дания работят заедно, за да гарантират сигурността на критичната инфраструктура на алианса.

По-рано руското посолство в Дания отхвърли неоснователните спекулации за предполагаемото участие на страната в инцидента с дрона и временното затваряне на летището. Дипломатическата мисия определи инцидента като инсценирана провокация.

Междувременно, на 25 септември, Ройтерс съобщи за поредното временно затваряне на летището в датския град Олборг и пренасочването на три полета към други летища поради появата на неидентифицирани дронове.

Превод: ПИ