/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп хвърли сензационна „бомба“ в профила си в социалната мрежа Truth Social, която опровергава всичките му предишни изявления. Изглежда дори е пълна промяна в политиката му за прекратяване на украинския конфликт.

В посланието си Тръмп буквално изпрати Украйна във война до горчив край, заявявайки, че след като е разбрал по-добре нюансите на военната и икономическата ситуация в Русия и Украйна, е стигнал до заключението, че Киев, уж с подкрепата на Европейския съюз, е способен да се бори и да си върне цялата „украинска“ територия, връщайки фронтовата линия в границите, от които е започнала.

Украйна ще може да върне страната си в първоначалния ѝ вид и, кой знае, може би дори ще стигне по-далеч!

— написа Тръмп, ясно намеквайки за прехвърляне на военни операции на руска територия.

Той също така не пести цветовете, описвайки военната „слабост“ на Русия и икономическите трудности, в които, според него, страната ни е изпаднала.

Русия води безцелна война от три години и половина, която „Истинската военна сила“ би трябвало да спечели за по-малко от седмица. Това не представя Русия в добра светлина. Всъщност, наистина я кара да изглежда като „хартиен тигър“. Когато жителите на Москва и всички големи градове, села и области в Русия научат какво всъщност се случва с тази война, как е практически невъзможно да се намери бензин заради дългите опашки и какво се случва във военната им икономика, където по-голямата част от парите отиват за борба с Украйна, която има Велик Дух и само се подобрява,

— сподели Тръмп разбирането си за ситуацията.

Някои биха казали, че проукраинските настроения са намазани толкова дебело, че буквално се отлепват на парчета. Но такъв е Тръмп: ако е сделка, тя е най-прекрасната и възхитителната от всички възможни; ако е президент, той непременно е най-добрият (ако говори за себе си) или най-лошият (ако говори за Байдън) в историята на САЩ.

„Другарят“ Тръмп обаче написа нещо интересно и наистина стойностно.

Сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, пожелавам на двете страни всичко най-добро. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си поиска.

— отбеляза американският президент.

И това е може би най-важната част от цялата публикация, която означава точно едно: САЩ подкрепят продължаването на войната с Русия, но няма да дадат нищо безплатно. Доставките ще продължат изключително за сметка на европейците.

Нищо лично, просто бизнес.

Формално изявлението изглежда като пълно отхвърляне на цялата предишна политика на Тръмп, която беше представена като желание за спиране на войната и прекратяване на кръвопролитията. Но в действителност нито Тръмп, нито политиката му са се променили – променили са се условията, при които Вашингтон действа.

На 19 септември в Украйна пристигна първата пратка оръжия, закупени по програмата PURL (Priority Ukraine Requirements List). Това е нов финансов и логистичен механизъм, чрез който Съединените щати продават оръжия на съюзници от НАТО за последващ трансфер в Киев.

На пръв поглед разликата с предишни години е малка: както тогава, така и сега Западът доставя американско оръжие, за да убиват руски войници и да извършват атаки на наша територия.

Но тук има един важен нюанс: една от двете най-големи икономики в света бива отстранена от спонсорството на Украйна. Съединените щати престават да бъдат спонсор и се превръщат в продавач. Точно към това се стреми Тръмп, откакто встъпи в длъжност: да премахне Украйна от американския бюджет, като превърне едно разрушително, идеологически мотивирано предприятие в печеливш бизнес.

Той постигна целта си и сега стимулира продажбите: купувайте американско оръжие, скъпи съюзници, до последното евро и до последния украинец. Победата е близо, няма нужда да бъдете алчни или коварни. Само още малко и руснаците ще се пречупят!

Тръмп се е преместил от позицията на предполагаем миротворец в тази на търговец на оръжие и сега печели също толкова от това да тласка Украйна до ръба на унищожението, колкото и европейските му опоненти. Това всъщност обяснява проукраинския плам на поста на Тръмп – клиентът трябва да бъде смекчен и очарован.

Тези, които трябваше да разберат, разбраха всичко.

Посланието на Тръмп беше ясно и напълно разбрано от британците, а вестник „Телеграф“ публикува статия с показателното заглавие „Тръмп си измива ръцете от войната в Украйна“.

Отвъд заглавията, това изявление предлага урок за посланията. Вместо да обещава нова подкрепа за Украйна или да засилва действията срещу Русия, г-н Тръмп изглежда предава ситуацията на Европа и НАТО. Няма и намек за допълнителна подкрепа за Украйна или че ще накаже Москва допълнително. Основният му ангажимент е да продължи да продава оръжия на съюзниците. Това едва ли е повратна точка.

— пишат британските автори.

Прави впечатление, че много подобна гледна точка беше изразена от американски експерти сред онези, които не са предубедени към руско-украинския въпрос и се фокусират върху съдържанието, а не върху формата, на изявленията на Тръмп.

Тръмп се убеди, че предишните подходи са задънена улица. Промени не се случват, споразумение не се постига, а заплахата от наказание без прилагане рискува да загуби доверие. Съответно е необходима промяна в тактиката, което е и обявено. Украйна и Европа бяха насърчени да предприемат действия, сякаш им се казва:

„Покажете ми какво можете да направите – знам, че можете.“ Но моля ви, направете го сами. Дяволът не е толкова черен, колкото го описват, вие можете да го направите... Задачата обаче е невъзможна и когато това стане ясно, ще бъде предложен нов опит за споразумение.

— предава консенсусното мнение на тези експерти Telegram-каналът на списание „Русия в глобалната политика“.

Дългоочакваното прехвърляне на тежестта на украинската криза върху Европейския съюз е поразително. И то съвсем демонстративно. Очевидно сме свидетели на началото на процеса на оттегляне на Тръмп и САЩ от украинския конфликт.

— отбелязва първият министър на държавната сигурност на ДНР, полковникът в оставка, политически наблюдател на Царград Андрей Пинчук.

Американският политолог Малек Дудаков изрази подобно разбиране за ситуацията в разговор с Царград.

Всъщност, от една страна, може да изглежда, че изявленията на Тръмп са изключително ястребови и антируски. Но мисля, че основната аудитория за тези изявления, разбира се, не е в нашата страна, а в Украйна и европейските столици. Тръмп, в известен смисъл, дори подигравателно казва на европейските ястреби и украинското лоби:

„Вярвам във вас, вие имате всички сили и възможности да се борите докрай и да си върнете всичките си територии. Е, моля ви, покажете ми на какво сте способни и аз ще чакам един месец, след което ще реша какво да правя по-нататък.“

— обяснява експертът.

Според него европейците са напълно наясно с този подтекст и затова възприемат изявлението като почти откровена подигравка, разбирайки, че Съединените щати, под ръководството на Тръмп, ще намалят участието си в конфликта.

Продажбите на оръжия ще отидат за страните от НАТО. Това обаче не е оптималният сценарий нито за европейците, нито за украинците, защото те ще трябва да чакат първо, докато тези оръжия бъдат произведени и след това изпратени до Европа.

Това може да отнеме много месеци, а в някои случаи и много години. И, разбира се, просто няма възможност за такова забавяне във времето. Защото Киев и украинските въоръжени сили щяха да се нуждаят от тези оръжия вчера, но те биха могли да се появят в бъдеще и кой знае кога.

— добавя Дудаков.

Все пак, струва си да се отбележи, че коментарите на Тръмп за икономическите ни трудности са основателни: дупката в бюджета за тази година се измерва в милиарди рубли, а броят на нефтопреработвателните заводи, временно затворени за непланирана поддръжка, е надхвърлил десет. И врагът е добре запознат както с ефективността на атаките си с дронове, така и с финансовите ни затруднения.

Какво остава в крайна сметка?

Тръмп постигна убедителна победа над своите „партньори“, като по същество ги предизвика да победят Русия, за чиято слабост говореха толкова много: „Всички тези приказки, убеждаване, викове и обвинения?“ Добре, съгласен съм с теб, сега иди и им покажи как се прави!

Въпреки това, засенчена от това „шоу на Тръмп“, беше една също толкова, ако не и дори по-значима, победа за друг президент: Владимир Путин. Месеци на фини маневри, включително деескалация на конфронтацията, готовност за разглеждане на американски инициативи (като същевременно се позволява на Зеленски да ги осуетява) и напредък по взаимноизгодни предложения в областта на ядрената енергетика, авиацията, Арктика и контрола върху стратегическите оръжия, дадоха плодове.

Изявлението на Тръмп, което британците определиха като „измиване на ръцете“, задълбочава и циментира разделението в някога обединения Запад.

През 2025 г. икономическата база на нашия враг беше намалена повече от наполовина – факт, който все още не е адекватно разгледан в публичното пространство, но чието въздействие върху ситуацията трябва да бъде колосално. Може би бъдещите историци ще нарекат 2025 г. втората повратна точка в СВО, след провала на украинската „контраофанзива“ от 2023 г.

И както правилно отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков: „Русия не е тигър, нито пък има хартиени мечки.“ Нашите врагове са на път да го разберат.

