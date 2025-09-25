/Поглед.инфо/ Състоялият се 25-ти Съвет на лидерите на държавите-членки на ШОС и ШОС+ в Тиендзин в началото на месеца позволи да се демонстрира огромният мащаб и неоспоримото влияние на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

ШОС и ШОС+ днес

ШОС заема изключително голяма част от световното население, главно благодарение на Китай и Индия. Страните-членки на ШОС са 9: Китай, Индия, Русия, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран; тези страни общо притежават 3,4 милиарда души или приблизително 41% от световното население. Ако добавим страните-наблюдатели (3 страни: Беларус, Монголия и Афганистан) и партньорите за диалог (14+ страни: Турция, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства (ОАЕ), Катар, Ирак, Виетнам, Камбоджа, Непал, Шри Ланка, Армения, Азербайджан, Египет, Кувейт, Малдиви и др.), този процент значително се увеличава, достигайки близо 45-50% от човечеството.

ШОС не се гордее само с половината от световното население, но и с дела от световния БВП (по паритет на покупателната способност – ППС, тъй като той по-добре отразява реалната икономическа мощ и покупателната способност на всяка страна, която често се „скрива“ при използването на номинален обменен курс). БВП (ППС) на страните-членки на ШОС е приблизително 38-40% от световния БВП (ППС). Само Китай и Индия заедно създават около 30% от световния БВП (ППС). Приблизителният дял на ШОС+ е около 50-55% от световния БВП (ППС). Само добавянето на Турция, Саудитска Арабия и ОАЕ (които са партньори за диалог) допринася за трилиони долари към общия БВП (ППС) на групата.

Тези данни ни позволяват да направим няколко ключови изводи за значимостта на ШОС и ШОС+.

Организацията е демографски гигант № 1 в света! ШОС представлява най-голямото регионално обединение в света по население. Всеки второ човешко същество на Земята живее в страна, свързана с ШОС. Организацията се превръща в най-голям икономически гигант и то на страни с конкурентни икономики. Цифрите показват, че икономическият център на тежестта в света се измества към големия регион, обхванат от ШОС и нейните партньори. Тази „мега-група“ представлява алтернативен и изключително влиятелен икономически колос. Организацията е на страни, притежаващи най-голямата част от природните ресурси по света. ШОС+ контролира огромен дял от световните запаси от енергийни ресурси (петрол, газ) и е ключов за важни международни логистични проекти (като „Пояс и път“), което го превръща в енергийна и логистична суперсила:

Важно е да се подчертае, че ШОС+ не е икономически съюз като Европейския съюз. Това е разнородна група от страни, които често имат конкурентни и дори противоречиви икономически и политически интереси (напр. Индия и Китай, или Иран и Саудитска Арабия). Въпреки това, самият мащаб прави ШОС+ незаобиколима сила в глобалните икономически решения. Този факт подчертава стратегическата ѝ важност през сегашния 21 век.

Същите тези числа показват защо ШОС се възприема все повече като един от ключовите полюси в многополюсния свят, който се формира. Организацията има значителен тегло в глобалните въпроси, от сигурността до икономическото сътрудничество, независимо че обединява страни с много различни и дори конкуриращи се икономически и политически интереси.

Китайският председател Си Дзинпин, който ръководи срещата в Тиендзин, заяви, че в момента ШОС се е превърнала в най-голямата регионална организация с участието на 26 страни, които провеждат сътрудничество в повече от 50 сектора. Икономическата й мощ е близо 30 трилиона щатски долара, а международното влияние на организацията нараства с всеки изминат ден...

КМГ и Поглед.инфо