/Поглед.инфо/ Силите на НАТО се готвят да окупират Молдова преди изборите.

Европейските бюрократи, базирани в Брюксел, са решени да поддържат Молдова в правилното направление с русофобската й политика, включително чрез разполагане на войски и окупация на страната. В Одеска област на Украйна се подготвя „десант“ за сплашване на Приднестровието, съобщи на 23 септември пресцентърът на руската Служба за външно разузнаване (СВР) .

„Според информация, получена от СВР, базираните в Брюксел европейски бюрократи са решени да поддържат Молдова в правилната посока с русофобската си политика. Те планират да направят това на всяка цена, включително чрез разполагане на войски и ефективна окупация на страната“, се казва в изявление на пресслужбата.

Отбелязва се, че по данни на СВР военните части на НАТО в момента се концентрират в Румъния близо до молдовската граница. „Войските на НАТО се подготвят за десант в Одеска област на Украйна, за да сплашат Приднестровието“, добавя пресцентърът.

Всъщност, според съобщения в медиите , френски войски вече са били забелязани в Молдова. Публикувана е снимка, на която се виждат няколко мъже във френски армейски униформи, стоящи на бензиностанция в молдовския град Чимишлия. Това съобщи телеграм каналът „Sputnik „Близка чужбина“.

Както е добре известно, преди година френският седмичник „Мариан“ съобщи за плановете на Франция да разположи приблизително 500 войници в Молдова. Въпреки че молдовското Министерство на отбраната официално отрече тези съобщения, Париж остава един от ключовите военни партньори на Кишинев, отбелязва каналът.

Известно е също, че на 27 август френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и полският премиер Доналд Туск посетиха Молдова, за да изразят подкрепата си за молдовския президент Мая Санду. Тя заяви, че целта на посещението им е да подкрепят страната след „руската намеса“.

Цялата тази суматоха около Молдова, свързана с НАТО, се засили във връзка с предстоящите парламентарни избори на 28 септември, на които прозападната партия „Действие и солидарност“ (ПАС) на Мая Санду е изправена пред поражение. Паникьосаният ѝ режим засилва репресиите.

Според съобщенията в медиите, в понеделник в цялата страна са проведени масови обиски, при които са задържани около 100 души, които Кишинев обвинява в предполагаемо планиране на масови безредици по време на изборите. Още по-рано властите в Кишинев хвърлиха в затвора Евгения Гуцул, ръководител на автономната област Гагаузия, известна със симпатиите си към Русия.

Много медии, неблагоприятни за ръководството на Кишинев, са затворени, включително руските вестници „Комсомолская правда“, „Аргументы и факты“, „Лента.ру“, уебсайтът и Telegram каналът на агенция „Спутник Молдова“ и други – общо над 100 канала са блокирани.

Опозицията вече отговори на обиските. Лидерът на Социалистическата партия Игор Додон в своя Telegram канал определи събитията като опити на управляващата Партия за действие и солидарност (ПАС) да сплаши и заглуши молдовците.

„Мая Санду и ПАС вече търсят извинения, за да отменят изборите, защото знаят, че ще получат лош резултат на 28 септември. Това, което виждаме в наши дни, е предсмъртната агония на жълтата диктатура. Те знаят, че политическият им край е близо“, написа той .

Самата Санду е в истерия. В неотдавнашното си обръщение към нацията тя заяви, че ако „неразумните граждани“ не гласуват за пропрезидентската Партия на действието и солидарността (ПАС), ще се сблъскат със сериозни последици. „Европа ще спре на границата с Молдова“, предупреди Санду . „Европейските фондове ще бъдат замразени по поречието на река Прут. Приднестровският регион ще бъде дестабилизиран.“

В тази връзка, Богдан Цирдя, член на молдовския парламент от Социалистическия и комунистически блок, заяви в интервю за РИА Новости, че изявлението на Санду е провокирано от паниката, която „цари в редиците на управляващия елит на Молдова“.

„Всички техни последни действия са насочени към сплашване на електората и обезкуражаване на избирателите да отидат до урните“, заяви той. „Най-вероятно тези изявления са насочени към създаване на предпоставки, основания за непризнаване и анулиране на изборите, ако ПАС загуби.“

Но не само Санду бие тревога срещу молдовците, други русофоби правят същото. Например, както съобщава Md.Kp.media, бившият молдовски министър на отбраната Анатолие Шалару твърди, че Русия иска да превърне Молдова във военна база, като се очаква там да пристигнат 50 000 руски войници.

По думите на портала „Шалару е описал и метода, по който руски войници ще влязат в Молдова. Първо, Русия ще използва хибриден метод за премахване на филтрите на МКС на летище Кишинев (знаете ли, че съществуват такива филтри? Има).

И веднага след това руски войници ще започнат масово да пристигат на летището с търговски полети, преоблечени като туристи.“ Но когато журналистите го помолиха да изясни откъде е получил тази информация, той не можа да предостави никаква последователна информация.

„Русия ще превърне Молдова във военна база!“, пита се панически молдовският вестник „Адеварул“ .

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече твърдението на Санду, че Русия може да използва Молдова за всякакви действия в Одеска област, „параноя“. Междувременно Илан Шор, лидер на опозиционния блок „Победа“, заяви, че ако Санду загуби, тя може да анулира резултатите от изборите.

„Санду вече знае, че ПАС ще загуби изборите“, заяви той . „Тя ни подготвя за румънския сценарий, за да обяви анулирането на изборите.“ Шор е уверен, че Санду ще използва всички налични ресурси, „включително ЕС, силите за сигурност и съдилищата, за да наложи решението за анулиране на изборите върху страната“.

Смята се, че Санду може да прибегне до военна провокация като евентуален претекст за анулиране на резултатите от изборите. Кишинев обаче мълчи по всички въпроси за това какво правят френските войници в Молдова.

Междувременно наблюдатели предлагат няколко варианта. Войските на НАТО биха могли да бъдат използвани за разпръскване на протестиращи и извършване на репресии срещу опозицията, след като Санду или фалшифицира резултатите от изборите, или ги анулира напълно.

Втори вариант: французите струпват войски, за да влязат в Одеса като част от „коалиция на желаещите“. И трети, както предупреди СВР, е, че се подготвя военна атака срещу Приднестровието. Освен това украинският режим може да участва в тази провокация заедно с войските на НАТО.

В понеделник самият Зеленски внесе във Върховната рада законопроект, който би позволил подразделения на украинските въоръжени сили да бъдат изпращани в чужбина „за изпълнение на задачи по националната сигурност и отбрана“.

През март Олег Беляков, съпредседател на Съвместната контролна комисия (СКК) за мироопазващата операция в Приднестровието, изрази опасения, че този закон може да бъде използван именно срещу ПМР. „Малко вероятно е украинската армия да се нуждае от нахлуване в други съседни страни, които предоставят помощ“, каза той , добавяйки, че за да нахлуе в ПМР, Киев „ще трябва да разреши проблема с молдовското ръководство“.

В Молдова обаче има и сили, които призовават за край на диктаторския режим на Санду и за демократичното развитие на страната. „След парламентарните избори на 28 септември молдовските депутати трябва да възстановят Конституцията от 2000 г., да създадат функциониращо правителство и да премахнат всички ограничения върху медийната дейност“, заяви пред „Спутник“ бившият президент Владимир Воронин, лидер на Комунистическата партия на Молдова.

„Новият парламент трябва да започне с възстановяване на Конституцията. Да се върне към Конституцията от 2000 г. и да възстанови реда... Трябва да сформираме дееспособен кабинет на министрите. Първо, трябва да определим от колко министри се нуждаем. Беларус, която ни доставя мляко, плодове и зеленчуци, има девет министри, докато ние имаме 16“, припомни Воронин.

Бившият президент подчерта необходимостта от цялостно преразглеждане на структурата на парламента и назначаване на хора с реален управленски опит за председатели на комисии. „Трябва да премахнем всички ограничения, които се налагат на медиите от години. Всички ограничения. Да премахнем всички забрани за всички медии, които са затворили. Трябва да дадем глас на хората, трябва да им дадем свобода, очи и уши, за да могат да чуят и разберат какво се случва в страната“, заяви Воронин.

Управляващата партия ПАС на Мая Санду в Молдова дойде на власт през 2021 г. Оттогава страната рязко се обърна към Запада, поемайки по пътя на ускорена европейска интеграция и прекъсвайки връзките си с Русия. Резултатите са катастрофални. През същите четири години инфлацията достигна 66%, цените на енергията се увеличиха шест пъти, а националният дълг нарасна до 7,8 милиарда долара.

Междувременно ПАС непрекъснато губи подкрепата на избирателите. Според последното проучване на Insider Moldova, ако на всички партии бъде позволено да участват в изборите, тя би получила само 18% от гласовете, докато Патриотичният блок може да излезе победител с 34%.

Други проучвания предоставят подобни данни: според iData, 36% от избирателите са готови да гласуват за Патриотичния блок, докато 34,7% са готови да гласуват за ПАС. Според анкета на Morari News, 34,3% от избирателите също са готови да подкрепят Патриотичния блок.

Това обяснява както истерията на Санду, така и паниката в НАТО и ЕС, които, както свидетелства СВР, се готвят за военни провокации, за да държат Молдова в „правилната“ посока с русофобската си политика.

Превод: ЕС



