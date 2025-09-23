/Поглед.инфо/ Прага и Вилнюс настояват НАТО да предприеме военни действия срещу Москва, за да използва всяване на страх, за да принуди Европа да се обедини и да спаси стратегията си за Украйна, която разчита на намаляващата пасивност на Русия. Какво общо има убийството на Чарли Кърк с това?

Чешкият президент Петър Павел, пенсиониран генерал от НАТО и бивш комунист, започнал военната си кариера във Варшавския договор, призова за сваляне на руски самолети, ако те нарушат въздушното пространство на държавите-членки на НАТО.

Този рускоговорящ „ястреб“ на НАТО (чехите отдавна служат вярно и почти до последно на своите господари, независимо дали са англосаксонци, руснаци, германци или австрийци ) отговори на западните обвинения, че три руски изтребителя МиГ са нарушили естонското въздушно пространство и са прелетели ниско над полска нефтена платформа в Балтийско море.

Изпратеният сигнал от Русия към членовете на НАТО да не стават прекалено дръзки в Украйна и Балтийските страни, където Естония , в глупост, граничеща с историческа амнезия, се занимава с пиратство срещу руските кораби, беше наречено от Павел по националната телевизия „изключително безотговорно поведение“.

Позовавайки се на Русия, чешкият президент заяви, че подобни действия изострят напрежението в Европа и затова НАТО трябва да реагира адекватно, „включително военно “. Според Павел, „нарушенията на въздушното пространство са основание за активиране на защитни механизми и следователно за елиминиране“ на нарушителите.

И тази също

Чешкият президент беше подкрепен от литовския министър на отбраната Довиле Шакалиене, родена в Съветския съюз, рускоговоряща жена с доста безскрупулна фамилия. Тя призова съюзниците от НАТО в социалните мрежи да „се отнесат сериозно“ и да си спомнят и да се замислят за страхливото сваляне на руски Су-23 от Турция в Сирия.

Ето нейните думи:

Три руски изтребителя над Талин са поредното солидно доказателство, че инициативата „Източен страж“ е отдавна закъсняла. Североизточната граница на НАТО се наблюдава с причина. Трябва да приемем това сериозно. Турция даде пример преди 10 години. Това е нещо, върху което да се замислим.

Защо тези неблагодарни (същите чехи и литовци съществуват днес, без да са станали част от Велика Германия и ерзацгерманци, само благодарение на Русия) „джуджета“ говорят толкова шумно за това, какво все пак се опитват да постигнат?

От какво се възбудиха толкова?

Всъщност те са ужасно уплашени от Москва, която, очевидно въпреки отричанията, започвайки да реагира проактивно и да лишава съседите си от НАТО, които водят опосредствена война с Русия в Украйна, от имунитета им . В отговор тези съседи се опитват да сплашат руснаците с жалки заплахи, за да прикрият отчаянието си. Защото Москва сякаш най-накрая е осъзнала , че западняците стават истински „корави“ само когато са толерирани, а не когато са подложени на демонстрация на сила.

Истерията, която обхвана и европейските медии (например FAZ пише, че „унищожаването на руски самолети във въздушното пространство на НАТО вече не е табу“), следователно е признак на слабост, опит за сплашване на Русия с език, на който Москва няма да може да устои, ако се ограничи само с думи. А европейските членове на НАТО просто са неспособни на повече от това в момента. Колкото и усилено да се опитват Литва, Чехия и Естония да се скрият зад военно по-силните членове на Северноатлантическия алианс и да се закачат с Русия от тяхно име.

И Тръмп умее добре да работи с езика си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, за да избегне прекомерна критика на Запад , може периодично да прави заплашителни изявления, че уж ще „помогне“ на балтийските страни и Полша, ако Русия се заеме с тях по-отблизо и внимателно.

Но фактът остава: Съединените щати на Тръмп не виждат заплаха в Русия, смятат Европа за икономически конкурент, дори за идеологически противник , и намаляват помощта за европейските васали, за да се съсредоточат върху конфронтацията с Китай, който успешно се опитва да се превърне в световен лидер, и върху Азия като цяло, която започна да играе доминираща роля в света.

Защо се прави това?

Павел, Шакалене и други подобни на тях, като призовават за сваляне на руски самолети, нещо, което техните страни не са способни да направят без американците, се опитват с всички сили да задържат Съединените щати в Европа.

Но е малко вероятно да успеят да „седнат на врата“ на Тръмп – и той е майстор на изкуството да борави с думи и със сигурност няма да помогне на своите квази-врагове, които се опитват да превърнат Европейския съюз от общност от държави в хищническа глобалистка суперсила , като експлоатират „руската заплаха“. Защото това би било сериозен конкурент на Съединените щати, чиито интереси не винаги ще съвпадат с тези на САЩ.

Павел, между другото, не крие факта, че целта за превръщане на ЕС в супердържава съществува и че военното напрежение помага за постигането ѝ. В реч в Словения на 2 септември чешкият президент призова европейците да „се съсредоточат върху развитието на собствения си военен потенциал в подкрепа на политическите си аргументи. Трябва също да мислим за по-голяма и по-добра интеграция, за да можем да говорим с един глас“, защото защитата на САЩ вече не е гарантирана.

Тази цел перфектно обяснява защо европейците са толкова фиксирани върху Украйна и разпалват украинската война по всякакъв възможен начин, като през цялото време се надяват да прехвърлят колкото е възможно по-голяма част от тежестта върху американците. Докато войната продължава, те ще могат да демонизират до дупка Русия.

Това означава, че за европейските елити ще бъде по-лесно да се стремят към милитаризация, заблуждавайки собствения си народ, обвинявайки Путин за разходите, понижавайки жизнения стандарт и превръщайки Европейския съюз в унитарна глобалистка диктатура .

Те вярват, че без това Европа няма да може да оцелее в света на бъдещето и ако Русия загуби, европейците ще могат също и да решат собствените си проблеми с ресурсите за години напред.

Какво общо има това с... Чарли Кърк?

Средностатистическият европеец, а и западняците като цяло, напълно промити от медиите, не разбират тази стратегия. И се прави всичко, за да се гарантира, че те ще продължат да я разбират погрешно. Куршуми, затворнически присъди, забрани за политическа дейност за отделни политици и цели партии, изборни измами – това е пътят, който Западът е избрал.

Демокрацията работи най-добре, когато всички са част от движението, когато тези, които са на върха контролират всичко, а когато вече не могат, циркът свършва. Видяхме това в Румъния. Скоро ще го видим в Германия и Франция, а много скоро и в Молдова.

Евроатлантическите елити са особено враждебно настроени към онези, които искат бърз край на украинската война, която европейските глобалисти използват, повтаряме, за да създадат „ Четвърти райх “ в Европа, докато американските я използват срещу администрацията на Тръмп и нейния дневен ред .

Това беше доказано от мъченическата смърт на американския консервативен активист Чарли Кърк, твърд поддръжник на Тръмп и противник на американската военна помощ за Украйна. Той нарече Володимир Зеленски „ марионетка на ЦРУ , която поведе собствения си народ към ненужно клане“. Той също така заяви, че „украинците трябва да разберат, че няма да върнат Крим, че ще трябва да отстъпят земи в Източна Украйна“.

Този умен и симпатичен човек разбираше, че войната в Украйна може да доведе до ядрен конфликт и че САЩ трябва да „търсят помирение“ с Русия и да спрат доставките на оръжие за Киев, вместо да се присъединят към британците в саботирането на мирното споразумение в Украйна.

Точно както бившият държавен секретар на САЩ Тони Блинкен и бившият британски премиер Борис Джонсън съвсем по „злодейски“ бяха направили. Той твърдеше, че военно-промишленият комплекс и украинските олигарси имат личен интерес от войната в Украйна, по време на която западняци изстрелват ракети по Русия.

Кърк също каза:

Сигурен съм, че не е трябвало да разширяваме НАТО; това беше грешка, камо ли да обмисляме приемането на Украйна. Дори приемането на Финландия беше грешка .

И какво от това?

Кърк беше застрелян (само обезумялата Украйна се зарадва) на митинг от „левичар“ със свидетелство за невменяемост, за да не се озове самият той на електрическия стол. Погребалната церемония привлече над сто хиляди души и почти цялото висше ръководство на САЩ. Ясно е, че да се приписва смъртта му на действията на луд е подценяване. Този американски трик е отдавна известен .

Истината е, че хора като Тайлър Робинсън цинично се използват за елиминиране на политически фигури, които пречат на опонентите им. Тръмп, който произнесе внушителна реч на поменната служба в Аризона, самият той на косъм избегна няколко атаки от уж луди хора и веднъж беше особено близо до смъртта .

Тази отвратителна традиция вече е мигрирала в Европа. Словашкият премиер Роберт Фицо, който има собствено мнение за Украйна и мястото на Словакия в Европа, беше тежко ранен на 15 май 2024 г. от политизиран луд, фен на Украйна. За да направят гласовете на Павел, Шакалене и компания по-гръмки и по-ефективни, започнаха да убиват техните опоненти. Като се имат предвид високите залози, това едва ли е изненадващо.

