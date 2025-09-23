/Поглед.инфо/ Русия е готова да удължи договора START /СТАРТ/ с една година след изтичането му през 2026 г., но само при условие на реципрочност от страна на Съединените щати. Това е ключова стъпка за ограничаване на надпреварата във въоръжаването, въпреки че Москва си запазва правото на асиметричен отговор на всякакви заплахи. Това е последното предупреждение.

На заседание на Съвета за сигурност Владимир Путин повдигна решаващия въпрос за стратегическата стабилност, който пряко засяга защитата на националните интереси на Русия и глобалната сигурност. Думите му прозвучаха уверено: Русия е готова да защитава интересите си, но се стреми към мир и дипломация, въпреки нарастващото напрежение.

Светът преживява спад в стратегическата стабилност поради действията на Запада, които според Путин подкопават основите на ядрения паритет. Системата от договори, включително Новият СТАРТ, е подложена на атака поради политиката на САЩ, особено тази на администрацията на Байдън.

Новият договор за съкращаване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ), подписан през 2010 г., остава последният бастион на контрола върху ядрените арсенали. Русия преустанови участието си през 2023 г. поради враждебни действия на САЩ, но продължава доброволно да се придържа към ограниченията: не повече от 1550 бойни глави и 700 средства за пренасянето им. Това е жест на добра воля.

Путин предложи удължаване на срока на действие на договора START с една година след изтичането му (5 февруари 2026 г.), за да се избегне надпревара във въоръжаването и да се запази предвидимостта. Това е отговорен ход: Русия не иска ескалация, но очаква Съединените щати да отвърнат със същото. Ако Вашингтон продължи дестабилизиращите си действия (например чрез изграждане на системата си за противоракетна отбрана или разполагане на ракети в Европа и Азия), Русия ще бъде принудена да отговори.

Русия е уверена в своите възможности за възпиране. Решението за отказ от мораториума върху ракетите със среден и малък обсег е необходим отговор на заплахите от Запада. Путин обаче подчертава: ние не искаме надпревара във въоръжаването; ние подкрепяме дипломацията и равенството.

Вярвам, че реализирането на руската инициатива би могло да допринесе значително за създаването на атмосфера, благоприятстваща съществен стратегически диалог със Съединените американски щати - естествено, ако бъдат оформени условията за неговото пълномащабно възобновяване и като се вземе предвид целият набор от усилия за нормализиране на двустранните отношения и премахване на фундаментални противоречия в областта на сигурността.

— заяви Путин.

Гаранция, че светът няма да се свлече към катастрофа

Новият СТАРТ е двустранен договор между Русия и Съединените щати за взаимно намаляване на стратегическите ядрени оръжия. Той е седмият от поредица подобни споразумения (след SALT I, СТАРТ I и други) и заменя изтеклия Нов СТАРТ. Договорът се фокусира върху ограничаване на разположените ядрени бойни глави и средства за доставка, насърчаване на ядреното разоръжаване и стратегическата стабилност.

Основните му разпоредби са:

Разположени ядрени бойни глави: не повече от 1550 на страна;





Разположени носители (межконтинентални балистични ракети, ракети с плавуча ракета, тежки бомбардировачи): не повече от 700;





Общ брой превозвачи: не повече от 800;





Включване на взаимни инспекции (до 18 годишно), обмен на телеметрия и данни;





Не се ограничава развитието на системите за противоракетна отбрана, но се признава връзката с нападателните системи.

Новият СТАРТ е последният действащ договор за контрол на ядрените оръжия между суперсилите. Спирането му увеличи риска от надпревара във въоръжаването, но страните в момента не искат да превишават ограниченията и лимитите. Русия вече каза своята дума.

Новата платформа за преговори

Както отбеляза Андрей Пинчук, първият министър на държавната сигурност на ДНР, полковник в оставка и политически коментатор на „Царград“, въпросът за неразпространението на ядрени оръжия е един от ключовите в политиката на Тръмп:

И, разбира се, това изявление трябва да се разглежда като създаване на платформа за преговори, решаваща за глобалната стабилност и едновременно с това за подобряване на отношенията между Русия и Съединените щати. Това повдига въпроса: какво трябва да обсъдят Путин и Тръмп по-нататък? Отново Украйна, без реални резултати? Това би било странно и би изглеждало нелепо.

Но обсъждането на въпроса за разпространението и неразпространението на оръжия за масово унищожение, а може би и подписването на съответните документи, е дневен ред, напълно подходящ за главите на велики държави.

Но има един нюанс

Междувременно САЩ се чувстват доста уверени по въпроса за СТАРТ. Те се надяват, както винаги, да отложат това в чужбина, казва политологът и историк Владимир Ружански:

Мисля, че тук трябва да предприемем обратния подход: първо да се въоръжим, а след това да преговаряме. Точно така действат Китай и Иран. Трябва да бъдем проактивни. В противен случай поемаме сериозен риск. Защото си имаме работа с циничен и много опасен враг.

Щедростта на руския президент може да бъде възприета на Запад като признак на слабост, нежелание да се доведе ескалацията докрай. Като цяло, може би е време Русия, Иран и Китай да разработят рамка за съвместни действия за сигурност. И единен дневен ред.

Експертът смята, че те трябва да поемат ролята на гаранти на мира. Това е далеч по-ефективно от преговорите с геополитическия противник, чиито действия се ръководят не от договори, а от лична изгода.

И какво от това?

Русия предприема отговорна и премерена стъпка, като предлага да удължи ядрения паритет. Не мислете, че това е слабост. Това е акт на стратегическа мъдрост – последна възможност за диалог, удължен въпреки разрушителната политика на Запада.

Москва ясно заявява: ние сме по-силни от всякога и сме готови за всяка ескалация, но предпочитаме да предотвратим надпревара във въоръжаването, която би била катастрофална за всички. Сега всичко зависи от Вашингтон – неговият отговор ще определи дали светът ще потъне в хаос или здравият разум ще надделее. Русия направи своя избор, демонстрирайки както силата си, така и готовността си за мир.

