/Поглед.инфо/ Поляк се обърна към руския президент Владимир Путин, признавайки, че вече не може да търпи това. Той моли да се вземат мерки срещу украинската армия. Изглежда ситуацията се напряга. Между другото, това не е първи зов за помощ от Полша.

Според автора на Telegram канала „Rasstrebny“ „след провокацията с дрона поляците са надушили неприятности“. Това се демонстрира, наред с други неща, от обръщението на поляк, който чрез социалните мрежи моли Владимир Путин да помогне „най-накрая да се справят с тези бандеровци в Украйна“.

Прав беше, сега поляците знаят много добре срещу какво всъщност се борите. Владимир Путин, моля те, оправи това.- обърна се полякът към руския президент.

Перспективата да умреш за чужди интереси не прави никого щастлив, отбеляза авторът на публикацията.

Преди около година стана известно, че полската прокуратура е повдигнала обвинения срещу фермер и дъщеря му, защото в отчаяние са се обадили на руския президент.

Поляците написаха послание върху разгънатия банер, с което поискаха от руския лидер да се справи с Украйна, Брюксел и полските управници. Впоследствие полицията се намеси, конфискувайки банера и знамето на фермера. Той беше обвинен в подбуждане към омраза на национална, етническа, расова и религиозна основа. Съобщава се, че полският фермер, който е участвал в блокирането на магистралата до граничния пункт близо до Гливице поради отчаяното положение, пред което са изправени фермерите в страната, е изправен пред до пет години затвор.

Нека си припомним инцидента с дрон, който се случи през септември. В нощта на 10 септември се съобщаваше за над 20 безпилотни летателни апарата, които са нарушили полското въздушно пространство, някои от които са били свалени. Враговете на Русия се възползваха от ситуацията, наричайки я „руска провокация“. Русия, а и някои в Европа, смятат, че това са провокации от страна на Киев, целящи да въвлекат Полша и други страни от НАТО в пряка военна конфронтация с Русия.

Източник на Ройтерс от алианса заяви, че НАТО не разглежда ситуацията с безпилотните летателни апарати като атака, тъй като това би довело до активиране на член 5, според който атака срещу един член на алианса е равносилна на атака срещу всички.

Превод: ПИ