/Поглед.инфо/ Вдъхновено от творбата на Иво Сиромахов „25 неща, които показват, че си бг патриот (и страстно обичаш majka Balgariq)“

Ти нямаш татуси на Левски.

И с Ботев сте си непознати –

громиш го чат-пат с хуморески

на фейса в глобомахалата.

Нехранимайка го наричаш,

отишъл си ей тъй мърцина

за нищо, да речем, прилично,

а за народ и за родина.

За „турско робство“ пишел песни,

а то „присъствие“ било е,

дори „съжителство“ чудесно,

най-малко – комшулук усоен.

Ти не изпитваш благодарност

към хъшове и към Русия.

Ласкаеш с „ашколсун“ и „харно“

безродници лъжемесии.

Ти православието мразиш

по сто и няколко причини,

но боязливо плюеш в пазва,

щом черна котка път ти мине.

Така е вчера, днес и утре.

И сума ти народ те лайква.

Макрон, Урсула, Стармър, Рюте

са твойте „ти баща, ти майка“.

Зад техен гръб ти е уютно

и някак много споделено.

Но и насън те стряска Путин

със свойте „линии червени“.

А български дечица мили

в калпаци, ризки и потури

до смърт те дразнят, до „без сили“

със своите носии сури.

Не носиш фейкови фланелки

„България на три морета“.

А по света се моткаш, белким

си найдеш някъде късмета.

Не пееш „Облаче ле бяло...“

с тъга и сълзи във очите –

не питаш как е оцеляло

през дните и през изпитните.

Не се гордееш с нищо родно –

салати, баници, компютри.

Прекланяш се пред чужди моди,

икони и световни мутри.

Не бръснеш Коцето за слива –

Цанов и Киро Брейка, в частност.

Живееш „умно и красиво“

и в правописа ти е тясно.

По празник кучето не тричаш –

то никой и не забелязва.

Момите наши не обичаш,

а НЕЩО... полово неясно.

И гледаш тъжно, нежно, влажно,

по-точно – женствено изкрейзил,

с надежда да се пооблажиш

покрай глобалната трапеза.

И някак си ти става лошо,

когато дядо тупан-лупан

изтърси, че при бае Тошо

навремето било е супер.

Че „Скара-бира“ ти не тачиш,

не сядаш на кръчмарска маса –

bg-пиянките са мрачни,

ракийцата не ти понася.

Как прелестите да усетиш

на онова безкрайно време,

когато камък е сърцето

и сетивата ти отнема.

Ни рак, ни щука, ни хамсия,

ни нещо друго, ни каквото...

Не знам, не мога да открия

като КАКВО си във живота.

20 септември 2025