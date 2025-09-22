/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Саймън Ципис включват различни проблеми засягащи Китай. Във връзка с технологичния скок, осъществен от Китай през последното десетилетие, въпросът е кои са факторите зад този изумителен скок. Втората тема на разговора е свързана с ключовите фигури на Мао Дзъдун и Дън Сяопин в историята на КНР и разликата в отношението на съвременното китайско общество към тях, както и откъде и защо е това различие,

Важен въпрос е този свързан със съвременната геополитическа динамика на смяна на модела от едноцентричен към мултицентричен и мястото на Китай в този процес.

В рамките на интервюто възниква въпросът какво става с ЕС, какви са рисковете за този съюз и основните причини за неговия евентуален разпад И накрая е вълнуващата тема договориха ли се за нещо на срещата в Аляска Путин и Тръмп? Ако да за какво и кого най-много засяга тази договорка.

Ключов аспект на съвременното геополитическо противоборство е надпреварата във високотехнологичните области – от микрочипове и изкуствен интелект до роботика, и квантови компютри. Д-р Саймън Ципис обяснява „китайското технологическо чудо“ през последното десетилетие с три фактора, които по еднн или друг начин или липсват при „Колективния Запад“ или за същия този Запад е безмислено да включва подобни фактори в технологическата конкуренция с „Поднебесната“.

Предвид различията в отношението на съвременното китайско общество към ключовите фигури на Мао Дзъдун и Дън Сяопин д-р Ципис вижда тези различия през призмата на две важни тенденции, които открай време са съществували и продължават да съществуват в Китай – „антизападна“ и „прозападна“. При което той отбелязва важни обществени институции, които противоборстват помежду си предвид принадлежността си към тези противостоящи си тенденции А също и факта, че двете монументални личности на КНР – Мао и Дън по същия начин са привърженици на една от тези две противоположности,

Особен интерес предизвиква мнението на д-р Ципис за мястото и ролята на Китай в съвременната обстановка на смяна на глобалния геополитически ред и начините на поведение и действие на Пекин в рамките на турбулентния процес, чрез който се извършва тази смяна.

Нестандартно е изказаното още веднъж мнение на д-р Ципис предвид съвпадението на интересите на Тръмп и Путин по отношение на ЕС, както и целите, които си поставят прадвид съдбата на ЕС.

Основни акценти от първата част на разговора:

Има три ключови фактора, които създадоха „Технологическото чудо“ на Китай през последното десетилетие;

За САЩ и другите страни на „Колективния Запад“ е невъзможно или безмислено да използват подобни на горните три фактора в технологическата надпревара с Китай;

Съществуват две тенденции, които си противостоят в Китай открай време – „антизападна“ и „прозападна“.

Зависи ли принадлежността към една от тези две тенденции за отношението на съвременното китайско общество към ключови фигури на неотдавнашната китайска история като Мао и Дън?

Каква е ролята и мястото на Китай в съвременната турбулентна обстановка на смяна на досегашния геополитически ред с нов такъв?

Присъства съвпадение на текущите позиции на Тръмп и Путин по отношение на такава ключова западна институция като ЕС;

Как това съвпадение на позиции на текущите президентски гарнитури във Вашингтон и Москва ще определи възможната бъдеща съдба на ЕС.

/ВИДЕО/

