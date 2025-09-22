/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков е на визита в град Ростов на Дон заедно с българска делегация от град Плевен в която са включени и Бойко Тодоров, заместник-председател на Общински съвет – Плевен, и Иван Мандински, областен координатор на ЛЕВИЦАТА.

Визитата е по покана на кмета на град Ростов, Александър Юриевич Скрябин, по повод 30-годишнината от подписването на Договора за приятелство и сътрудничество между двата града. От руска страна в тържествата и преговорите взеха участие сегашният кмет Александър Юриевич Скрябин, както и неговите предшественици Александър Василиевич Огарев и Михаил Анатолиевич Чернышов, което подчерта историческата приемственост и значимост на партньорството.

По време на разговорите беше подчертана взаимната признателност за запазването и развитието на връзките през последните три десетилетия. Кметът Скрябин отбеляза високите оценки за приноса на Плевен за опазването на общата историческа памет и изрази увереност в перспективното развитие на двустранните отношения.

В хода на срещата отправих официална покана към руските партньори за участие в историческа конференция, посветена на 148-годишнината от Плевенската епопея, която ще се проведе в Плевен.

Участниците единодушно подкрепиха необходимостта от активизиране на сътрудничеството в областите на туризма, културата и икономиката. Срещата премина в конструктивен и приятелски дух, което потвърди общата воля за продължаване и задълбочаване на взаимоотношенията между двата побратимени града.