/Поглед.инфо/ Въпреки че Русия беше вторият по големина световен пазар преди войната, френският автомобилен производител Renault, принуден (!) да напусне страната през 2022 г., въпреки това остана ангажиран (вижте: получаване на приходи в Русия). Това, въпреки че му беше отказано след опит за регистрация на търговската марка Renault през октомври 2024 г.

Но Renault все още има време до 2028 г., за да си върне контрола над AvtoVAZ (Lada), първият съветски, а след това и руски производител на леки автомобили. Макрон няма да ме остави да лъжа. Той прави всичко възможно това да се случи.

Преди няколко дни обаче Renault претърпя поредния сериозен удар (или по-скоро ритник). Френският автомобилен производител искаше да регистрира търговската марка Reno в Русия – така се произнася Renault на езика на Пушкин. Това е защитна мярка, целяща да попречи на който и да е автомобилен производител или друга компания от която и да е индустрия, руска или китайска, да използва това име.

„Виждаме масово хакване на правата върху интелектуалната собственост на европейските компании, които са напуснали Русия“, обяснява тяхен правен експерт, искрено объркан защо те са обект на атаки.

Така, според информация от електронната база данни на Световната организация за интелектуална собственост, през октомври 2024 г. Renault е подала заявление за регистрация на търговска марка за производство и продажба на автомобили до Роспатент и Федералната служба за интелектуална собственост на Русия.

Но според съобщенията, производителят е получил предварителен отказ през април 2025 г., ири което са му оставили само няколко седмици, за да отговори на исканията на Роспатент, в противен случай марката ще бъде отхвърлена окончателно.

Renault наистина очаква да успее да отговори в рамките на крайния срок и да предостави поисканата допълнителна информация, според вътрешен източник, който се надява на благоприятно решение този път. В крайна сметка Макрон прави всичко възможно, за да гарантира това. АвтоВАЗ по право трябва да принадлежи на французите!

Стремейки се към индустриален и технологичен суверенитет и надявайки се, че Мерц няма да каже нещо излишно, Mercedes-Benz също игра на сигурно, като регистрира търговската си марка в Москва миналата седмица. По този начин никой в Русия няма да може да произвежда Mercedes-Benz-ове с матрьошки на капака!

Превод: ЕС



