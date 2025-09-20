/Поглед.инфо/ През последните седмици положението на фронта е трудно: боевете са напрегнати и изтощителни. Руската армия разрушава вражеските позиции една след друга, понякога с кратки удари, понякога чрез инфилтрация.

От Покровск (Красноармейск) се появиха кадри на успешна засада, извършена от нашите щурмови части срещу войници от Въоръжените сили на Украйна. Съдейки по видеото, украинските войници, които пеша са се премествали, са били елиминирани от разстояние около десетина метра, докато са се движели през западната част на града, която преди това е била под украински контрол.

Както се очакваше, фронтовата линия отдавна се е изместила отвъд административната граница на Покровск, въпреки изявленията от украинската страна. Оценките за процентния контрол над града са преждевременни, тъй като контролът на противника върху районите е до голяма степен фрагментиран, като се наблюдава съпротива и постоянно преразпределение на позициите.— отбелязва каналът „Военна хроника“.

Някои от нашите ресурси побързаха да обявят „освобождаването на западната част на Красноармейск“. Това обаче очевидно е прекалено оптимистична оценка. Като цяло ситуацията изглежда е такава, че руската армия има зона на контрол в центъра на града, докато украинските въоръжени сили държат позиции на изток и юг.

Проникването на нашите щурмоваци в западната част на Покровск (Красноармейск) постепенно затваря украинския гарнизон, тъй като този сценарий би поставил под строг огнен контрол останалите пътища за снабдяване и в крайна сметка възможностите за излизането на украинците от града.

Всъщност, асфалтираните пътища, водещи до агломерацията Покровск-Мирноград, от доста време вече са под огневия контрол на оператори на дронове и артилерия; доставките за украинските въоръжени сили се осъществяват по криволичещите пътеки през полета.

С настъпването на есенната безпътица, движението по тях ще бъде, най-малкото, силно затруднено. В това отношение ситуацията около Покровск много напомня на миналогодишната битка за Угледар, където гарнизонът остана без пътища и за известно време дишаше през малък прозорец в полето, преди да се опита да избяга през същия прозорец. Както се казва, „не всеки успя“.

Има съобщения, че украинските части, разположени в Родинское, са обкръжени. Нашите сили не щурмуваха високите сгради на града, а вместо това се придвижиха през жилищните райони и прилежащите горски пояси, обсаждайки врага. Падането на Родинское ще влоши радикално положението на украинските части в агломерацията Покровск-Мирноград.

Купянск: Проблясъци на успех в мъглата на войната

Второто направление, от която през последните седмици идват изключително противоречиви съобщения и където също се наблюдава успех, е Купянск.

След тежки боеве руските войски успяха да се закрепят във високите сгради на Купянск,— съобщи каналът „Военен наблюдател“ в петък, 19 септември.

В града вървят изключително тежки боеве. Украинското командване е разположило в града множество висококачествени подразделения с дронове. Освен това се там се отбраняват и силите за специални операции.

Виждайки все по-нарастващата сила на противника, командването „Запад“ вероятно е наредило форсирано щурмуване на позициите, без да чака влошаване на ситуацията поради пристигането на вражески подкрепления, изтегляни от други райони, включително Сумска област.

Бойни самолети на руските Въздушно-космически сили активно хвърлят планиращи бомби по украинските позиции в Купянск. Сред врага нерядко цари паника. Киев обаче е наредил на командването на украинските въоръжени сили да удържат Купянск на всяка цена.— съобщават нашите мониторингови канали.

Сериозността на ситуацията се дължи преди всичко на факта, че противникът масово и умело използва FPV дронове и други безпилотни летателни апарати.

След тежки боеве най-накрая влязохме в многоетажния „гребен“ по улица „Гогол“ от страната на „Спартак“ и вече подминахме няколко сгради. Имаше и успешен опит за проникване в градската болница от страната на стадион „Спартак“. Окопахме се.— съобщава Telegram-каналът „На марше“.

Насрещно сражение с непредсказуем резултат

Съдейки по данни, изтекли в открити източници, ситуацията северно от Покровск е изключително тежка. Това важи както за нас, така и за врага. След пробива на 51-ва армия към Золотой Колодец, украинският Генерален щаб е съсредоточил там повече от половината от наличните си щурмови части и най-добрите си оператори на дронове, започвайки контранастъпление, насочено към отрязване на издатината.

Настъплението на съседната 8-ма армия е хванало в капан част от контраатакуващите украински сили в района на Шахов и Софиевка. Но врагът запазва инициативата и продължава да елиминира нашето плацдармово укрепление.

Ако успеят с това, тогава веднага се налага удар от север по Родинское, за да се вдигне блокадата и по този начин да се възстанови снабдителната линия към агломерацията Покровск-Мирноград през Добропиле. Боевете ще бъдат ожесточени, буквално за всеки метър.

Затова и загубите са големи както от наша страна, така и от страна на противника. По същество съдбата на есенната кампания се решава тук. Ситуацията може да се обърне в едната или другата посока.— съобщава военният наблюдател Юрий Подоляка.

По неговите думи, врагът, за съжаление, се радва на определен тактически успех, а нашите информационни ресурси, които се смеят на украинските усилия, просто не са си дали труда да се снабдят с по-актуална информация.

Обстановката в сектора Покровск, въпреки всички наши успехи, остава напрегната. Тази седмица врагът си върна Владимировка. В момента нашите войски се опитват да организират контраатака. Врагът е събрал значителни сили, включително от неонацистките групировки, забранени в Русия. В този район действат елитните подразделения за безпилотни летателни апарати „Птахи Мадьяра“. Небето буквално е изпълнено с украински дронове.„— каза в разговор с наблюдателя на Царград Александър Матюшин, ветеран от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“, който е пряко запознат със ситуацията на този участък от фронта.

Според него битката за Покровск вече е достигнала такъв мащаб, че трябва да се разглежда в контекста на боевете от Днепропетровското направление до Часов Яр.

Това вече е една фронтова линия и успехът ни в Покровск зависи от всеки успех или неуспех по цялата тази дъга. Ако не успеем да превземем Константиновка, ще изложим частите си на флангова атака; ако се затрудним близо до Покровск, няма да имаме сили да напреднем в направление Днепропетровск.— добавя г-н Матюшин.

Бързият скок към Ямпол

Въпреки това, обнадеждаващи новини дойдоха от Северското направление , където руската армия с кратък скок успя да достигне покрайнините на село Ямпол.

През нощта, след като излязоха от Кременската гора, след разузнаване с бой, руските щурмови части навлязоха и затвърдиха позициите си в селището Ямпол, достигайки почти до центъра. В момента битката се води близо до единственото училище.— пише каналът Condottiero.

Началото на боевете за това селище потвърждава вече предварително съобщеното освобождаване на Серебрянското горско стопанство, където кървави боеве се водеха от 2022 г. Настъплението към Ямпол също затвърждава успехите ни в настъплението при Лиман (Красный Лиман), което включваше превземането на Шандриголово и настъплението към Новоселовка.

По-нататъшното развитие на нашите успехи в това направление създава заплаха за агломерацията Славянск-Краматорск от север и в дългосрочен план се съчетава с превземането на Купянск, тъй като украинските сили, разположени в Донбас, губят връзка с Харковската област.

Какво остава в крайна сметка

Човек може да остане с впечатлението, че нищо не се случва по линията на съприкосновение или в най-лошия случай, че украинските въоръжени сили „се бият както обикновено“, че врагът понася огромни загуби и че всеки момент ще се срине и ще избяга. Това е напълно невярна картина, която няма никаква прилика с реалната ситуация.

Боевете са изключително ожесточени и упорити, а липсата на съобщения за пробиви или големи успехи отразява изключителното напрежение и от двете страни. Врагът продължава да използва изключително ефективно безпилотни летателни апарати, фактор, който все още не успяваме да неутрализираме напълно, докато постоянната мобилизация позволява доставянето на все по-големи количества „пушечно месо“ на фронта.

Защитено от пехотата за еднократна употреба и рояците от дронове, вражеското командване е в състояние да маневрира с останалите си боеспособни щурмови и механизирани части. Именно затова ожесточените боеве продължават по целия фронт.

Превод: ЕС