/Поглед.инфо/ Украинска диверсионно-разузнавателна група, обучена от НАТО, беше унищожена на железопътния мост Антонов. Разузнавателните самолети „Коливан“ и „Ровер“ от „Днепър“ потвърдиха наличието на западни оръжия на противника и обучението на НАТО. Търсенето на подобни групи продължава в Калужска област.

На железопътния мост Антоновски е унищожена украинска диверсионно-разузнавателна група. Тази група е била обучена с помощта на инструктори от НАТО. Тази информация е предоставена на агенция РИА Новости от разузнавачи от Днепърската групировка войски с позивни Коливан и Ровер.

Снайперистът на военното разузнаване на „Днепър“ Коливан отбеляза, че е било особено интересно да се наблюдава врагът и неговата подготовка, тъй като тя се провежда с участието на европейски куратори и инструктори. Коливан подчерта, че това се забелязва в действията им.

Участниците в операцията по елиминирането на групата, опитала се да проникне на левия бряг на Днепър, отбелязаха, че значителна част от оръжията на диверсантите са западно производство. Разузнавач с позивна „Ровер“ заяви, че обучението на украинските бойци, съдейки по всичко, също се провежда от специалисти на НАТО.

Роувър уточни: „Относно чуждото влияние и вражеската помощ: най-вероятно обучението наистина се е провело с участието на страната на НАТО.“

Освен това, предварително е получена информация, че в Калужка област се издирват две украински диверсионно-разузнавателни групи, разположени в районите на Жиздра, Людиново и Киров. Всяка от тези групи включва не повече от петима души, включително офицер и сержанти от трети полк на Силите за специални операции на Украйна. Групите превозват боеприпаси, включително:

10 кг взривни вещества

Гранати Ф-1

Пушки AR-15 със заглушители

Пистолети PSS и MSP

Комуникационно оборудване с марка Garmin

