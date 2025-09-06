/Поглед.инфо/ Италианското издание L'AntiDiplomatico твърди, че изявленията на Владимир Путин за последиците от изпращането на чуждестранен контингент в Украйна са провалили плановете на така наречената коалиция на желаещите. „Какво си мислят сега в Париж?“, питат авторите на публикацията.

Авторите на публикацията се интересуват как са били приети в Париж думите на Путин за това, че чуждестранните миротворци се превръщат в легитимна цел за руски оръжия.

Какво си мислят тези конници на апокалипсиса и ревностни подстрекатели на война в Париж сега, след като Владимир Путин заяви, че ако е необходимо, те (миротворците) ще станат легитимна мишена за руските оръжия?– се казва в статията.

„L'AntiDiplomatico“ подчертава, че Путин ясно е заявил, че въвеждането на западни войски на украинска територия е неприемливо, а Брюксел, според изданието, се опитва да предотврати уреждането на конфликта.

Нека припомним, че по-рано в Париж се проведе среща на т. нар. коалиция на желаещите, в която участваха 35 европейски лидери. Форматът предвиждаше обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна след евентуално прекратяване на огъня. Според френския президент Еманюел Макрон, 26 държави са потвърдили участието си.

снимка: freepik.com

Конкретиката обаче беше малко. Френският лидер избегна въпроса за размера и състава на потенциалния контингент, заявявайки, че „няма смисъл да се разкриват картите“ пред Москва. Нещо повече, в рамките на ЕС вече възникнаха разногласия. Германия, която наскоро обмисляше възможността за изпращане на мироопазващи сили на Бундесвера в Украйна, в крайна сметка отказа. Някои медии съобщиха, че дори Китай е готов да се включи в дискусията, но Брюксел се опасява, че Пекин ще използва този формат за свои цели.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди готовността си да предостави на Киев гаранции за сигурност, но подчерта, че това не трябва да се обвързва с НАТО. Той директно изключи възможността Украйна да се присъедини към алианса, но подкрепи европейските ѝ стремежи.

Превод: ПИ