/Поглед.инфо/ Една от най-радостните новини на годината. Руснаците разкриха своя морски коз: търговията на Украйна ще бъде сведена до нула. За първи път руски безпилотен подводник успя да потопи украински надводен кораб. Това показва, че руската вътрешна отбранителна промишленост е постигнала огромен успех и създава предпоставки за обрат в Черно море, завръщане на способността да се удуши украинската икономика и огромна крачка към модернизирането не само на Черноморския, но и на Балтийския, Северния и Тихоокеанския флот на Русия.

Украинският разузнавателен кораб „Симферопол“ беше потопен от руски военноморски дрон . На фона на масираните ракетни и дронови удари по украинския тил и истерията на европейците, тази информация остана почти незабелязана. Междувременно, това събитие може да има много по-големи последици за хода на СВО, отколкото освобождението на който и да е град или цял регион.

Първото бойно използване на руски безпилотни лодки в делтата на Дунав потвърди една проста истина: във война едностранчивата игра обикновено завършва,- пише Telegram каналът „Военна хроника“.

Успех беше постигнат в коритото на река Дунав, където средноразмерният разузнавателен кораб „Симферопол“ на украинските ВМС се укри от нашите противокорабни ракетни удари. Руският военноморски дрон влезе в Дунав през тесен речен канал, придвижи се нагоре по течението около 25 км и нанесе удар в най-тясното място – в района на Вилково в Одеска област.

Както отбелязва източникът, навлизането на БЕК-овете в Дунав само по себе си е уникална диверсионна операция, започваща от разузнаване и получаване на данни за кораба на украинските ВМС до деликатния контрол на лодката в тясното устие на реката. И това е много малка част от това, което може да се направи с помощта на БЕК-ове.

Нашият оператор хладнокръвно атакува и потапя вражеския кораб, хванат неподготвен. Източник: TG-канал "Изнанка"

„Разузнаването се справи добре“

Според военния експерт, капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин, по съветско време разузнавателните кораби са били създавани по една схема: те са вземали граждански плавателни съдове, обикновено риболовни траулери, които са могли да престояват в морето дълго време, и са инсталирали на тях специално разузнавателно оборудване. Както отбеляза събеседникът, съдейки по антените, които са били инсталирани на „Симферопол“, бившият рибар е получил сериозно западно оборудване. Това се отнася предимно за станция за откриване на цели.

Доставени са определени елементи от оръжията. По-специално, доставен е АК-630 (скорострелно 30-мм шестцевно оръдие - бел. ред.), много вероятно взето от потъналия флагман на украинския флот, фрегатата „Гетман Сагайдачен“, доставени са картечници с голям калибър и ПЗРК системи.- каза Дандикин.

Руският БЕК трябваше да измине десетки километри по Дунав, за да застигне вражеския кораб. Източник: TG-канал "Рибар"

Тоест, този кораб е бил използван от противника като плаващ оперативен щаб, радар за противовъздушна отбрана и евентуално батарея за противовъздушна отбрана. Което е помогнало на украинските военни да отблъснат руските нападения с дронове по цели в Одеска област.

Мисля, че оборудването е позволявало наблюдение на определена част от Черно море, дори без да се влиза във водите му. Но, виждате ли, те са го открили. Разузнаването е свършило добра работа,- добави експертът.

Ловът на морския дрон беше наблюдаван и коригиран от руския далекобойно разузнавателен и ударен дрон „Орион“. Източник: TG-канал на руското Министерство на отбраната

Търговията на Украйна ще бъде сведена до нула

Миналата година се опитаха да потопят „Симферопол“. Имаше близко приближаване на ракети „Искандер“, но щетите не бяха критични. Но рано или късно щяха да му „сплетат лапочки“ и да го пратят на дъното. Важното е, че руската армия разполага с боеготови морски дронове.

Фактът, че Украйна трябва да бъде откъсната от морето и морската ѝ търговия да бъде сведена до нула, беше ясен още от самото начало на СВО и руският флот активно се опитваше да реши този проблем. Загубата на флагмана на Черноморския флот, ракетния крайцер „Москва“, обаче ни принуди да изтеглим военноморската си група от украинския бряг, след което загубата на остров Змейни стана въпрос на време.- пише в статията си военният наблюдател Влад Шлепченко.

Постоянните атаки на украинските кораби BEK принудиха руския флот да напусне Крим и да се насочи към по-безопасни пристанища в Краснодарския край. Но за първи път от 2022 г. насам Русия получи жизнеспособен инструмент, който може да сложи край на вражеската морска търговия.

Те все още имат натовски лодки, американски, с малка водоизместимост. Но мисля, че ще дойдат и за тях. И мисля, че руските БЕК-ове ще бъдат използвани срещу крайбрежна инфраструктура. Вероятно не си струва да се хващат кораби в морето, те плават там под знамената на други държави и може да се натъкнеш на проблеми, но при товарене и разтоварване в пристанищата самият Бог е заповядал да се прави това,- казва Дандикин.

Една от най-радостните новини на годината

Както добави Влад Шлепченко, потъването на украинския кораб от руския военноморски дрон показва, че местната отбранителна промишленост е постигнала успех, сравним по своите последици със стартирането на серийно производство на универсални модули за планиране и корекция, без които армията не би могла да премине в настъпление и да пробие отбранителните линии на противника, и локализирането на производството на дронове-камикадзе „Геран-2“.

Всъщност можем да говорим за създаване на предпоставки за обрат в Черно море, връщане на възможността за задушаване на украинската икономика и огромна крачка към модернизиране не само на Черно море, но и на Балтийския, Северния и Тихоокеанския флот на Русия. Вероятно не би било преувеличено да се каже, че това е една от най-радостните и вдъхновяващи новини на текущата година.- заключи военният експерт.

Превод: ПИ